Gigi Becali, întâlnire cu Răzvan Burleanu! Patronul FCSB are 3 pretenții de la președintele FRF: „Revin dacă mă înțeleg cu el”

Răzvan Burleanu a anunțat la finalul Adunării Generale FRF că . Patronul celor de la FCSB a dezvăluit că a fost contactat de președintele FRF și a enumerat cele trei pretenții pe care le are și care i-ar putea schimba decizia de a se retrage din fotbal.

Gigi Becali, răspuns la declarațiile lui Răzvan Burleanu: „Am bani mulți încât nu mă interesează alții”

Răzvan Burleanu nu crede în , dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Șeful fotbalului din România este de părere că o persoană interesată de bani și imagine nu se poate retrage din fenonem.

Gigi Becali a venit cu un răspuns pe măsură. „Dacă ești interesat de bani și imagine, da, nu o să renunț. Dar dacă ești interesat de bani. Eu am bani mulți încât nu mă interesează alții. M-ai înțeles? De imagine nu prea mă mai interesează.

E posibil să fi rămas o rădăcină pe care eu nu o știu. E posibil. V-am răspuns vouă că există o rădăcină. Trebuia să zic că nu mă mai interesează, nu răspund”, a declarat Gigi Becali, potrivit .

Ulterior, patronul de la FCSB a anunțat că nu are de gând să mai revină în fenomen. „M-am retras deja! Trebuie să o vând. Până să o vând ce fac o arunc pe geam? Normal că nu mai intervin, nu mă mai interesează. Vreau să o vând și gata. Meme Stoica va face și gata. El este președintele Consiliului de Administrație, el face. Așa am dat eu. Nu mă mai interesează. Ce am spus, așa fac”, a mai spus Gigi Becali.

Gigi Becali, întâlnire cu Răzvan Burleanu: „Mă văd cu el doar dacă vorbim trei teme”

Gigi Becali a dezvăluit că Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a luat legătura cu patronul de la FCSB pentru a programa o întâlnire cu Răzvan Burleanu. Omul de afaceri a mărturisit că nu a fost interesat să controleze fotbalul din România și a enumerat cele trei teme pe care vrea să le discute cu președintele FRF.

„El zice că nu m-a atacat pe mine, dar a spus niște lucruri pe care le crede el. El nu e băiat rău. Vă spun ceva. Am vorbit cu Stoichiță a zis că vrea președintele să ne vedem. El nu a atacat, a spus niște lucruri de bun-simț, ce crede el sau ce a aflat el că am făcut eu corupție. El crede că am controlat. Eu nu am controlat și nu m-a interesat niciodată să controlez fotbalul.

Eu mă văd cu el. Mi-a transmis vorbă prin Mihai Stoichiță. Mă văd cu el doar dacă vorbim trei teme. Unu, cel mai important. Vassaras care își bate joc de noi. Noi suntem în plin play-off și nu avem arbitri că i-a trimis în Arabia. Să plece Vassaras.

Vreau să discutăm despre Comitetul Executiv să vină cu propuneri și să administreze că nu e Comitet de sclavi. Și de antrenor la echipa națională. Noi să propunem, el să-l aleagă dacă îl propunem noi. Noi băgăm bani în fotbal. Eu am băgat 23 de milioane până acum”, a precizat Gigi Becali.

„Revin dacă mă înțeleg cu ei”

Gigi Becali nu va merge la întâlnirea cu Răzvan Burleanu dacă președintele FRF nu va accepta să dezbată cele trei probleme puse pe masă de patron. Totodată, dacă se va ajunge la un consens, finanțatorul de la FCSB a precizat că va reveni în fotbal. Latifundiarul se află la Muntele Athos, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate.

„Mi-a trimis vorbă. ‘Bă, Gigi. Președintele vrea să vă întâlniți’. Eu am niște probleme. Dacă mă înțeleg cu oamenii poate revin. Revin dacă mă înțeleg cu ei. Dacă nu discutăm de problemele astea nu mă duc să mă întâlnesc. Să dea răspunsul. Eu sunt la Muntele Athos.

Mă întorc sâmbătă ne întâlnim luni, marți. El a zis și mă întâlnesc. Eu am greșit față de el. Eu i-am dat mesajele. Dacă m-a blocat să fie sănătos. Are dreptate. Eu făceam tot la fel, unde are dreptate are dreptate”, au fost cuvintele lui Gigi Becali.