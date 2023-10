Gigi Becali, mesaj de pace după ce a fost pus la zid de Dan Șucu: ”Nu trebuia să îl fac sclav”

Latifundiarul din Pipera a încercat în vară să desființeze regula U21 impusă de FRF, însă nu a primit susținerea celorlalte cluburi din SuperLiga. A fost momentul în care Becali a luat foc și .

Gigi Becali și-a schimbat discursul față de Dan Șucu

La mai mult de trei luni de la acel episod, Dan Șucu i-a dat o lui Gigi Becali. Invitat special la cea mai recentă ediție a emisiunii SUFLET DE RAPIDIST, patronul din Giulești a măturat pe jos cu omologul său de la FCSB.

Deși toată lumea se aștepta ca finanțatorul ”roș-albaștrilor” să continue războiul și să răspundă cu aceeași măsură, acesta a surprins și a dat un mesaj de pace către omul de afaceri aflat la conducerea Rapidului.

”Am puterea să recunosc că am greșit. Am vorbit la nervi de Dan Șucu și nu trebuia să îl fac sclav. Omul a dus Rapidul pe un drum bun, iar Rapidul fără el nu putea să urce atât de sus. Angelescu nu putea să ducă singur Rapidul pe acest drum bun.

De astfel de oameni avem nevoie în fotbalul românesc, iar Șucu este un om potent financiar, dar și un om care se pricepe la afaceri. Oricum, Șucu a stat prea mult de atunci ca să îmi dea o replică. Eu chiar m-am mirat că a stat atât de mult”, a declarat Becali, pentru .

De ce s-a enervat pe Șucu

Patronul vicecampioanei României și-a explicat ieșirea nervoasă la adresa lui Dan Șucu prin faptul că era supărat din cauza faptului că se aștepta să fie susținut în demersul său, dar a recunoscut că poate ar fi fost mai indicat să aibă o altă strategie.

”Iar dacă a spus ceea ce a spus acum de mine, nu am cum să mă supăr, deoarece eu l-am jignit primul. La ora actuală Rapidul joacă mult mai bine față de echipele pe care eu le credeam în stare că o să îmi pună probleme în lupta pentru titlu, iar asta i se datorează unui om ca Dan Șucu.

Eu atunci am fost prea supărat, deoarece mă așteptam ca lângă mine și Mititelu o să vină și o să ne susțină și patronii ăștia din noul val. Până la urmă ceea ce eu voiam era bine și pentru Rapid.

Dar poate că Șucu are dreptate, iar eu trebuia să abordez altă strategie. Unui om ca Șucu nu am de ce să îi mai răspund acum, deoarece eu am greșit primul față de el”, a mai spus Gigi Becali.

