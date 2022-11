, scor 1-2 în fața celor de la Universitatea Cluj, informație dezvăluită în exclusivitate în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Nicolae Dică și-a anunțat demisia după ce a fost împins de la spate de anunțurile lui Gigi Becali, iar patronul roș-albaștrilor , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Gigi Becali, noi detalii despre sosirea lui Liviu Ciobotariu la FCSB: „Aștept să primească binecuvântare de la finul Pandele”

Gigi Becali a confirmat dezvăluirile FANATIK și a anunțat că dorește ca Liviu Ciobotariu să vină pe banca roș-albaștrilor, însă numai dacă Florin Pandele, primarul Voluntariului, va oferi înțelegere.

„Sunt în discuții cu 3 antrenori. Nu am vorbit cu niciunul. Am avut discuții cu apropiații mei cine ar fi mai buni. Nu suntem încă hotărâți. S-a discutat cu Ciobotariu, dar am spus bă dacă vrea să vină Ciobotariu, vreau să existe înțelegere de la Voluntari. Să aibă o binecuvântare de la finul Pandele. Că nu pot să iau antrenor, lasă bă că ți-l iau eu.

Pot să-l iau că își dă demisia și gata. N-are clauză. N-am reușit să iau legătura că eu nu am unde să vorbesc cu el (n.r. Florin Pandele) că el nu are legătură cu mine la telefon pentru că el și actele mele de la primărie le semnează cu o săptămână mai târziu că nu cumva să intervină DNA să zică ‘uite, domne are relații’.

Nici nu vorbește cu mine că dacă vorbim ceva ei interpretează cum vor ei. El nu vorbește cu mine deloc la telefon. Eu dacă vreau să vorbesc cu el trebuie să mă duc acolo la primărie să vorbesc cu el. Dacă vorbește cu mine, mai cheamă pe încă o persoană sau două”, a declarat Gigi Becali, la .

Florin Pandele, principalul impediment al sosirii lui Ciobotariu la FCSB: „Ăsta e clar, ăsta-i ordinul lui Pandele”

la cârma lotului roș-albastru, șefii clubului din Voluntari se opun mutării. Gigi Becali este convins că în spatele anunțului Consiliului de Administrație al Clubului Voluntari se află Florin Pandele.

„Am stat după antrenament o ora și un sfert la masă cu Ciobi și Bogdan Bălănescu, deși nu-mi place mie să apar vreau să se știe că antrenorul nostru nu pleacă nicăieri. Este oficial și nu se poate schimba nimic. Și Liviu vrea să continue, are un mandat lung, cel mai lung pentru el și pentru noi, și nu ne dorim să-l întrerupem. Repet! E clar, Liviu Ciobotariu rămâne la Voluntari”, a fost anunțul lui Robert Gheorghe, directorul Consiliului de Administrație al Clubului, pentru .

„Asta e clar, ăsta-i ordinul lui Pandele. Dacă zice Consiliul de Administrație e clar el. Eu n-am vorbit cu el, dacă eu mă apuc să vorbesc cu el. Trebuie să te vezi față în față cu el ca să-l convingi. Păi nu știu că nu vrea încă să-l conving că dacă era mă duceam la primărie să vorbesc cu finu’, insistam. Dacă eram hotărât, du-te dă-ți demisia și vino”, a mai declarat Gigi Becali.

Gigi Becali a stabilit obiectivul noului antrenor: „Să câștige campionatul”

Liviu Ciobotariu este primul pe lista lui Becali de a o prelua pe FCSB, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Becali a anunțat deja obiectivul noului antrenor, acela de a câștiga campionatul.

„Să câștige campionatul. Știe că dacă nu ia campionatul, pleacă în vară? Să nu vină dacă nu crede că ia campionatul. Așa e la Becali. Nu cred că reușesc să aduc antrenor până la meciul cu West Ham.

Cu Rapid vom avea antrenor 100%. La Becali dacă nu iei campionatul pleci. Eu nu sunt viclean, să le ascund”, a mai declarat Gigi Becali la DigiSport.