Gigi Becali pierde bani, patronii din Premier League fac avere! Câţi bani a câştigat Glazer cu Manchester United

Fotbalul este o industrie care produce sume ameţitoare, însă patronii de cluburi nu ies mereu în câştig. FANATIK a analizat situaţia financiară din Premier League, unde câţiva finanţatori au ajuns să câştige sume importante de pe urma echipelor deţinute, în timp ce Gigi Becali se plânge că pierde bani la fotbal.

Conform analizei financiare pe ultimii cinci ani, şapte dintre cele 20 de echipe din Premier League le-au adus bani patronilor, în diverse forme. Familia Glazer, care deţine Manchester United, a ieşit în câştig la acest capitol, după ce “diavolii” le-au plătit patronilor 89.000.000 de lire sterline.

Manchester United este unul dintre cele mai bine cotate cluburi din punct de vedere financiar, însă patronii echipei nu au investit niciun ban în ultimii ani. FANATIK îţi explică modul cum s-a ajuns la această situaţie.

Patronii lui Manchester United au făcut avere în Premier League

În ultimii cinci ani, Manchester United a rulat doar banii pe care i-a produs, fără ca familia Glazer să vină cu vreun aport financiar. Ba mai mult, americanii au încasat 89.000.000 de lire sterline de pe urma dividendelor, bani plătiţi din profitul realizat de “diavoli” în perioada 2014-2019.

Familia Glazer doar administrează situaţia de la Manchester United, fără vreo investiţie la echipă. Acelaşi lucru s-a întâmplat la Tottenham Hotspur, Newcastle United, West Ham United, Leicester City, WBA sau Burnley. Cele şase cluburi au adus un total de 84.000.000 de lire sterline în conturile patronilor.

Arsenal este un alt club unde patronul nu investeşte deloc în echipă, însă nici nu a avut de câştigat de pe urma “tunarilor”. Chiar dacă este al treilea cel mai bogat patron din Premier League, omul de afaceri preferă ca formaţia de pe “Emirates” să folosească doar banii produşi de ea.

Echipele din Premier League care au produs bani pentru patroni

Manchester United – 89.000.000 lire

Tottenham Hotspur – 40.000.000 lire

Newcastle United – 18.000.000 lire

West Ham United – 11.000.000 lire

Leicester City – 6.000.000 lire

WBA – 5.000.000 lire

Burnley – 4.000.0000 lire

Gigi Becali se plânge că FCSB are datorii la el

Gigi Becali a ieşit din viaţa publică în această vară şi nu mai vrea să comenteze soarta echipei pe care o deţine. Înainte să ia această decizie, în una dintre ultimele ieşiri publice, omul de afaceri susţinea că FCSB are datorii la el, suma fiind una fabuloasă.

“Eu nu știam. Credeam că am 6 milioane datorie. Am vorbit cu contabila. Am 11 milioane de euro împrumutați! Eu credeam că sunt 7 sau 8. Când de fapt sunt 11. Eu acum am 11 milioane de euro datorie. Dacă nu mă calific în cupele europene sau nu vând un jucător ce fac? Intru în faliment”, spunea Gigi Becali în vară.

Situaţia la FCSB nu este una prea bună, după ce echipa a ratat din nou calificarea în grupele Europa League şi a dat cu piciorul la aproape 10.000.000 de euro. După ce ani la rând, clubul lui Gigi Becali a primit bani grei de la UEFA pentru prestaţiile din cupele europene, sumele venite de la forul continental s-au micşorat în ultimii trei ani.

Roman Abramovici, patronul din Premier League cu cei mai mulţi bani investiţi

Roman Abramovici a fost considerat, încă de când a intrat în fotbal, ca fiind un patron extrem de generos. Oligarhul rus a investit sute de milioane de lire sterline pe transferuri şi a transformat-o pe Chelsea într-un club de top în Premier League.

Chiar dacă se află de doi ani într-o dispută cu Marea Bitanie în privinţa vizei, motiv pentru care nu a mai fost lângă echipă ca în trecut, Roman Abramovici a pompat bani grei în conturile clubului. În perioada 2014-2019, Chelsea a primit 440.000.000 de lire sterline de la omul de afaceri rus. Mai mult decât atât, londonezii au cheltuit 222.480.000 de lire pe transferurile din vară, iar bună parte din sumă a venit de la Roman Abramovici.

Echipele din Premier League care au beneficiat de cei mai mulţi bani din partea patronilor