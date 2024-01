Gigi Becali râde de Rotaru. „El e matematician. E bine că am bătut o echipă mai bună ca noi post cu post. Se bucurau că i-am bătut 3-0!” Ce oltean i-a plăcut. „Are caracter”

Gigi Becali nu uită și nu iartă. După ce , latifundiarul din Pipera l-a ironizat pe .

Gigi Becali, ironii pentru Mihai Rotaru: „6-0, hai, la revedere!”

FCSB nu a avut milă de Universitatea Craiova în acest sezon. Și în tur și în retur, roș-albaștrii s-au impus cu cu același scor, 3-0. În urma succesului de pe „Ion Oblemenco”, liderul s-a distanțat la 16 puncte de alb-albaștri.

„(n.r. – Ați avut cea mai mică emoție că nu primiți penalty?) Prima dată nu mi-am dat seama. Dar după ce am văzut reluarea am zis că e 100%. Nu ai cum. Vine cu mingea și bagă mingea în mână. Spune Mihai Rotaru că s-a rotit cu corpul. Ce s-a rotit, mă? Vine și dă cu mâna în minge parcă e rachetă de tenis. Rotaru fiind matematician are imaginație geometrică.

Eu spun cu prietenie, dar ce să-i fac? Dacă a zis că mi-a dat nana, uite aici nana. 3-0, 3-0, 6-0, hai, la revedere! Cea mai mare realizare a noastră știi care a fost? Am jucat aseară cu o echipă care pe toate posturile, unul câte unul, erau mai buni decât noi”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, care se vede pe , luni, marți și vineri, de la 10:30.

Gigi Becali nu l-a iertat nici pe prietenul și patronul Rapidului, Dan Șucu. „Și încă un lucru. Ar fi un mare eșec pentru noi dacă nu am termina la 20 de puncte față de Rapid în sezonul regulat. Ar fi un eșec foarte mare dacă nu avem 20 de puncte față de Rapid”, a adăugat Becali.

„Am leșinat de râs”

Ca urmare a victoriei de pe „Ion Oblemenco”, FCSB s-a distanțat la 16 puncte față de Universitatea Craiova. „Când am văzut aia cu posturile am leșinat de râs. Vorbeam cu Mihai (n.r. – Stoica).

Și i-am zis că singurul jucător valoros de la ei, e Mitriță, care nu are cum să fie mai bun decât Coman. Și al doilea, care s-ar putea să fie mai bun decât Radunovic. Mie îmi place de Bancu, alții zic că nu. În rest nu are nimic mai bun ca noi. Singurul valoros e Mitriță, dar Coman e zece clase peste el.

El are jucători de care nu am auzit. Cum să fie mai buni ca noi? Are 5-6 jucători de care aseară am auzit prima dată. Cum să spui asta? La mine sunt trecuți prin război, prin foc. I-am topit ca argintul!. I-am dat nana, o să țină minte toată viața lui nanaul ăsta”, a mai spus patronul liderului din SuperLiga.

