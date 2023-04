Gigi Becali, reacție la declarațiile lui Vasile Dîncu de la Fanatik SuperLiga: ”O să spun de ce legea mi se pare incorectă”

Prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, fostul ministru al Apărării , insistând asupra faptului că nu este o lege cu dedicaţie pentru gruparea ”militară”.

Gigi Becali, răspuns dur pentru Vasile Dîncu și CSA Steaua

Clarificările aduse de Vasile Dîncu nu l-au convins pe Gigi Becali care l-a ironizat pe omul politic. Mai mult, finanțatorul FCSB este convins că propunerea fostului ministru al Apărării nu va avea succes, iar CSA Steaua nu va primi dreptul de a promova.

ADVERTISEMENT

”Să vină Dîncu și să facem pariu. El are influență în PSD, eu nu am niciunde. Dar să facem un pariu dacă trece sau nu legea. Orice chestiune are o logică. O să spun de ce legea mi se pare incorectă.

Eu plătesc taxe la stat de 2 milioane de euro anual. Nu TVA! Taxe! Craiova dă și ea vreo 2 milioane, CFR vreo 3, că are salarii mai mari. Cu alte cuvinte, noi, patronii din SuperLiga 1, să plătim taxe la stat, ca banii să-i ia CSA-ul și să se lupte cu noi!”, a declarat Becali, la .

ADVERTISEMENT

CSA Steaua va putea vinde jucători doar la licitație

Gigi Becali crede că dacă CSA Steaua va primi drept de promovare se va ajunge la DNA în foarte scurt timp și a explicat faptul că formația Armatei nu va avea voie să vândă jucători decât la licitație.

”Îl mai întreb eu ceva pe nenea Dâncu-mustață, în anul 2023: vrei să fim râsul Europei, cu echipă departamentală? Mai spun ceva. Dacă are CSA bani de la buget public, cine transferă jucătorii din banii statului?

ADVERTISEMENT

Vreun Vasilescu, Ionescu etc, care sigur vor dori și ei parte de 500.000 de euro. În 2 ani de zile, intră DNA-ul! Cine va negocia vânzarea de jucători? Îți promit că va fi șpagă, cum a fost dintotdeauna.

CSA va fi ciuca bătăilor. Va fi echipă fără stăpân. Mai întreb ceva. Ei sunt proprietate publică. Ei, ca Armată, ca să vândă un jucător, nu o pot face decât la licitație. Vor avea nevoie de hotărâre de Guvern ca să vândă ceva”, a mai spus Becali.

ADVERTISEMENT

Răzvan Burleanu a dat , spunând că Statul intervine acolo unde privatul nu investește. Președintele FRF a mai spus că UEFA permite cluburilor de drept public să participe în competițiile europene, așadar indiferent cine va fi câștigătoarea cupei, va putea să participe în preliminariile cupelor europene.