Gigi Becali, reacție pe care nu o aștepta nimeni la penalty-ul cerut de Rapid la Craiova. „500 la sută”

Gigi Becali e de acord. . Patronul FCSB a rămas șocat că nu s-a dictat fault la intervenția lui Maldonado asupra lui Răzvan Oaidă.

Gigi Becali e convins că Rapid a fost privată de un penalty la Craiova

Ca urmare a egalului de pe „Ion Oblemenco”, Rapid a rămas pe locul 2 în SuperLiga, la 12 puncte în spatele liderului FCSB. Totuși, Gigi Becali e de partea giuleștenilor, care au cerut penalty în minutul 87.

„500%! Mai penalty ca ăla nu ai cum să vezi. Nu se poate mai penalty ca ăla. Când am văzut că se uită… Mă rugam. Când am văzut, am zis că n-are cum, dacă vede VAR-ul nu are cum. Nu știu ce s-a întâmplat, i-a întunecat, i-a înghețat.

(n.r. – Rugăciunile…) Nu, că n-ai voie să te rogi de răul altuia, dar eu o fac, că sunt păcătos. Da, păi ce să fac. Zic ‘Doamne, iartă-mă, dar așa vreau’. Acum e posibil să fi fost în primă fază ofsaid.

Când am văzut că nu se duce la VAR, am zis ‘Doamne, așa ceva?’ Nu îți vine să crezi! 11 metri clar, ce să mai, i-a rupt piciorul!”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, emisiune care e live pe FANATIK.RO, luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Și oltenii au fost dezavantajați?

Universitatea Craiova, prin vocea lui Mihai Rotaru, a pus și ea tunurile pe arbitraj Cum a văzut Gigi Becali faza.

„Lumea spunea că e faza identică cu Dawa. La Dawa n-a fost 11 metri, cu Farul. Dawa sare la cap. Aici e diferită faza. Ăla vine, dă în minge și dă cu capul în el. Deci Dawa a sărit natural. Aici e invers. Baiarma dă cu capul în minge și ăla vine și îi dă cu capul și îi sparge nasul.

(n.r. – Deci și Rotaru a avut penalty?) 500%! Astea sunt lucruri simple. Ăla cu capul în minge, ăsta vine și îi sparge nasul. Ce vrei mai mult de atât?”, a adăugat latifundiarul din Pipera.

U Craiova – Rapid a fost arbitrat la centru de Marian Barbu, care i-a avut asistenți pe Stelian Slabu și Marius Badea. Cel de-al patrulea oficial a fost Andrei Antonie, în timp ce în camera VAR s-au aflat Iulian Călin și Horia Mladinovici.

“500% E PENALTY!” | Gigi Becali DA DREPTATE Rapidului la faza din minutul 87 cu U Craiova