Gigi fie din cauza arbitrajelor, fie în urma regulilor impuse de forul care îl are ca președinte pe Răzvan Burleanu. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Becali a anunțat că vrea să rupă legătura cu FRF și cu echipa națională.

Gigi Becali, ruptură totală de FRF: “Nu vreau să mai am nicio treabă cu ei!”

În ultimele luni, , președintele FRF. De asemenea, patronul de la FCSB a fost extrem de nemulțumit pentru că selecționerul Edi Iordănescu nu a mizat pe jucători ai vicecampioanei la meciul cu Belarus, scor 0-0, extrem de important în vederea calificării naționalei la Euro 2024.

Pornind de la acest context, Gigi Becali a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că vrea să se „debaraseze” de FRF și echipa națională. Situația stă cu totul altfel când vine vorba de relația patronului cu Liga Profesionistă de Fotbal (LPF).

„Știi care e treaba? Vreau să mă debarasez. De ligă n-am treabă că oamenii orice am cerut au fost promți. Ce au făcut, au făcut. Vreau să mă debarasez, să nu mai am de-a face niciun milimetru cu Federația. Nu mai vreau să am de-a face cu echipa națională.

„Să mă lase să mă pregătesc de Champions League. Sper să nu facă cine știe ce șicane”

Nimic! Nu mă mai interesează. Îmi văd de treaba mea. Mă războiesc singur, le ridic eu cota. O să mă lase să mă pregătesc de Champions League că nu au ce face.

Trebuie să mă lase, ce treabă am cu ei? Nu or fi nebuni să nu mă lase să mă pregătesc de Champions League. Să facă cine știe ce șicane.

În cele două meciuri în care am pierdut punctele le-am pierdut din cauza arbitrilor (n.r. FCSB). Nu o să poată la infinit”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, reacție neașteptată despre Răzvan Burleanu: „Noi suntem stăpânii, el doar un slujitor al Federației”

Gigi Becali s-a arătat în mai multe rânduri nemulțumit de anumite decizii pe care Răzvan Burleanu le ia în fruntea Federației Române de Fotbal. Într-o altă intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Becali a dezvăluit ce îl deranjează cel mai tare în ceea ce îl privește pe președintele FRF.

“Ce treabă am eu cu Burleanu? Mă interesează pe mine Federația? Pe mine mă interesează Federația când ia niște măsuri care îmi mă afectează sau sunt obraznice și trebuie să întrebi. El trebuie să întrebe în funcție de lege și regulamente. Noi suntem stăpânii, tu ești doar un slujitor al Federației și ai primit o funcție (n.r. – face referire la Răzvan Burleanu).

Niciodată. Așa este. Este cinstit este corect. Am vorbit cu el și l-am văzut. Nu este nici om rău. Numai că face un lucru care mă deranjează, impune dictatură. Iar asta nu permit eu la 65 de ani să vină un copil să impună dictatură”, a mai spus Gigi Becali.

