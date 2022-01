Gigi Becali, entuziasmat după FCSB – CFR Cluj 3-3: ”Tavi Popescu e jucător de 100 de milioane. E posibil să ni-l fure unul cu 30-40 de milioane”

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, s-a declarat mulțumit și de rezultatul derby-ului cu CFR Cluj (3-3), dar și de jocul echipei sale. Octavian Popescu este remarcatul lui Becali.

Acesta nu s-a ferit, însă, să-i transmită căpitanului Florin Tănase, că va ajunge pe banca de rezerve dacă evoluțiile viitoare vor fi la fel de modeste precum cea din meciul cu CFR Cluj.

Gigi Becali” Octavian Popescu a devenit mai important decât Florin Tănase”

Finanțatorul roș-albaștrilor își freacă mâinile de bucurie după o nouă evoluție foarte bună a ”perlei” Octavian Popescu.

Fotbalistul de 19 ani a fost cel mai bun jucător din tabăra roș-albaștrilor. A marcat un gol senzațional în prima repriză și a inițiat multe acțiuni periculoase la poarta adversă.

și speră în continuare să-l vândă cu 100 de milioane de euro, deși recunoaște că i-ar da drumul și pentru 30-40 de milioane de euro.

”Tavi Popescu e jucător de 100 de milioane. E posibil să ni-l fure unul cu 30-40 de milioane. Dacă dă 30 de milioane îl fură, adică îl dau, dar dacă îl mai țin doi ani, fără o sută de milioane nu-l dau.

Echipa fără el are probleme. Mă refer că e un jucător exponențial, e jucător de echipe mari. Acum el a devenit mai important decât Tănase. Tavi Popescu e mai mult inter, pentru că are nevoie și de arie de joc, are nevoie de mișcare. Dacă vine Florinel Coman, va trebui să joace în centru”, a punctat Becali, la .

Gigi Becali: ”Vreau să luăm campionatul, pentru că vreau să câștig bani”

Patronul roș-albaștrilor nu a renunțat la gândul de a câștiga titlul de campion, convins că va avea numai de câștigat dintr-o viitoare participare în Liga Campionilor.

Gigi Becali e mulțumit de numărul mare de goluri pe care echipa lui le marchează și spune că este .

”Sunt mulțumit de rezultat. Atunci când egalezi și dai goluri ești mulțumit. Au jucat fotbal în prima repriză. A doua repriză nu vreau să mă întrebați, antrenorul a făcut schimbările, acesta e adevărul, nu mă bag peste el, pentru că am încredere.

El face tot și echipa merge. Mi-a zis înainte de meci că nu avem fundași laterali și i-am zis să joace cum consideră el. Pe Keșeru, antrenorul l-a schimbat. A văzut că nu face față și l-a schimbat, nu mă interesează pe mine.

Atâta timp cât suntem în cărți la campionat, sunt mulțumit. Vreau să câștigăm campionatul dacă vreau să iau bani. Bani vin din Liga Campionilor, din transferuri. Noi dacă luăm campionatul anul acesta ne calificăm în grupele Ligii Campionilor. Avem o echipă foarte periculoasă în atac. În defensivă stăm mai puțin bine”, a declarat Gigi Becali.

Ce i-a transmis Gigi Becali căpitanului Florin Tănase

Trecând peste entuziasmul punctului obținut în prelungiri, finanțatorul roș-albaștrilor Gigi Becali a mărturisit că a fost .

Omul de afaceri i-a transmis un mesaj clar și-l amenință cu banca de rezerve, chiar dacă susține că decizia va fi a antrenorului și nu a lui.

”Am vorbit cu el (cu Florin Tănase – n.r.), i-am zis: ’Vezi ce faci, te-am lăudat și rămân la părerea mea, dar dacă joci așa…’. Va fi schimbat. Păi ce. Antrenorul e fraier să-l țină pe teren dacă nu joacă”, a răbufnit Becali.

Patronul roș-albaștrilor a mai spus că nu este deranjat de numărul mare de goluri încasate, ci de jocul lui Andrei Miron pe care îl consideră vinovat la golurile marcate de CFR Cluj.

”A doua repriză a fost consecința primei reprize. În a doua repriză s-a jucat numai la o poartă. Am luat gol, da, dintr-o fază fixă, greșeală în apărare. Fundași centrali avem, dar trebuie să vină și cei accidentați. Îl avem și pe Vinicius și pe Cristea, mai vin și ceilalți. Pe mine Miron m-a dezamăgit”, a explicat Gigi Becali.

Patronul FCSB-ului ar da orice să scape de Ciprian Deac

Gigi Becali a dezvăluit că jucătorul pe care ar vrea să-l vadă retras din fotbal, sau plecat din fotbalul românesc, este Ciprian Deac. Veteranul CFR-ului a făcut încă un meci foarte bun contra celor de la FCSB în egalul 3-3.

”Deac să plece undeva în altă parte. Dacă aș putea să scap de el, pentru că el le-a luat toate campionatele, el le face toate meciurile. Am vrut să-l iau când a venit accidentat din Germania am vrut să-l iau și să-i dau 5.000 de euro salariu.

Apoi am mai vrut odată și îi dădeam 20.000 de euro pe lună, dar mi-a zis că vrea să discute cu familia și că va alege oferta cea mai bună”, a spus Becali, pentru sursa amintită.

Acesta a analizat și șansele echipei FCSB în lupta pentru câștigarea titlului de campioană. Latifundiarul o consideră principala favorită chiar pe rivala CFR Cluj.

”La campionat, având în vedere că echipele sunt foarte slabe, avem șanse mici. Dar având în vedere că noi meciurile tari le-am jucat și ei nu, ați văzut că a doua repriză nu au mai putut (jucătorii CFR-ului n.r), aș zice că e echilibrat campionatul, dar ei au șanse mai mari. Sunt o echipă echilibrată”, a detaliat Becali.