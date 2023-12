Gigi Becali schimbă iar antrenamentele la FCSB. „Gata cu telefoanele! Ce ești telefonist?”

Gigi Becali a fost foc și pară după ce Patronul liderului a transmis că și a promis că fotbaliștii vor avea parte de o schimbare majoră la antrenamente.

Antrenamente noi la FCSB. Schimbarea majoră pe care o face Gigi Becali: „La o oră și un sfert nu merge repetiția”

Gigi Becali s-a enervat după ce FCSB a ratat șansa de a se distanța la opt puncte de CFR Cluj și de Universitatea Craiova. Patronul liderului din SuperLiga conisderă că antrenamentele sunt greșite la Berceni și a dat ordin ca fotbaliștii să nu mai aiba acces la telefoane.

„Ce cred eu că s-a întâmplat e că s-a trecut de la o oră și 45 s-a trecut iar la o oră și un sfert de antrenament. Acum am băgat iar o oră și 45 de minute. La o oră și un sfert nu merge repetiția. Nu rămâne la capul tău repetiția, rămâne în aer, că te duci la telefon.

Băiat deștept ăla de la Dinamo. Vii la antrenament să muncești, nu ești telefonist. Vii la treabă, lasă telefonul în mașină și îl iei când te duci acasă. Oamenii la strung și la fabrică au telefon? unde există așa ceva? Când ăla sapă are telefon la ureche? Lasă, bă, telefonul în mașină!

Aș vrea să fac asta, dar nu pot. Ordin se poate da la Dinamo, o echipă rănită, sunt jucători nu foarte valoroși și faci ce vrei acolo. Aici nu poți că ăștia se răzvrătesc.

Au 20-30 de mii pe lună. Cum să nu le dai la ăștia telefon? Bă, eu sunt barosan, am 30 mii pe lună, nu îmi dai telefon? Am 400.000 pe an salariul, sunt barosan, nu îmi dai mie telefon?

Băi, tată, băi, fotbalul ăsta necesită sacrificii. Dacă vrei miliarde, miliarde… Păi miliarde sunt și oameni”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

FCSB are parte de o săptămână foarte grea. Mai întâi, joi, 7 decembrie, va juca la Craiova, cu FC U 1948, meciul decisiv pentru calificarea în sferturile Cupei României. Apoi, pentru roș-albaștri va urma derby-ul cu CFR Cluj, din Gruia, programat duminică, 10 decembrie, de la ora 20:00.

Gigi Becali schimbă iar antrenamentele la FCSB. „Gata cu telefoanele! Ce ești telefonist?”