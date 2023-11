Gigi Becali și-a găsit un nou favorit la FCSB. „De el îmi place cel mai mult. Iubește mingea”

FCSB se pregătește de derby-ul cu Rapid, însă evoluția giuleștenilor din partida cu Universitatea Craiova nu este ignorată de către patronul celor de la FCSB. Gigi Becali a recunoscut că Rapidul a jucat bine, însă crede că echipa sa nu va avea problema Craiovei pentru simplul fapt că cei de la FSCB sunt mult mai rapizi, comparativ cu oltenii.

Gigi Becali și-a găsit un nou favorit la FCSB

”Au jucat aseară de parcă aveau două inimi Rapidul. Petrila destabiliza, are viteză”, a remarcat Becali, moment în care Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii Fanatik SuperLiga, a intervenit în discuție: ”Voi o să jucați cu Florinel și cu ăia trei care-s periculoși, Florinel, Băluță, Rotariu”.

să joace cu Alexandru Băluță atacant, iar răspunsul a fost cel puțin surprinzător. ”Să vedem cum se vor așeza. Mai mult îmi place Băluță atacant, dacă Rotariu ar face faza defensivă. Mie îmi place cel mai mult de Băluță, din toată echipa. Îmi place jucătorul că are mingea la el, dar de ce e mingea la el, are el magnet? Bă? Magnet este inima lui care iubește mingea și care fuge după ea să o ia el, și e disperat stânga dreapta, să vină mingea la el”, a declarat Becali.

Alexandru Băluță a ”trădat” Universitatea Craiova când a ales să semneze cu rivala FCSB, însă jucători importanți ca Alex Mitriță nu l-au certat prea tare pe fotbalist. ”Nu m-a surprins Alex Băluță, este decizia lui. Îi doresc multă baftă și să nu aibă nicio accidentare”, anunța Alex Mitriță în urmă cu mai multe luni.

care l-au înjurat pe Băluță în cel mai recent meci disputat de FCSB contra Universității Craiova, terminat 3-0 pentru bucureșteni. Cu toate acestea, noul fotbalist preferat al lui Gigi Becali anunță că nu poartă pică nimănui și se consideră un fotbalist profesionist care vrea să-și facă treaba cât mai bine acolo unde joacă.

“Într-adevăr a fost un meci reușit pentru noi, am început foarte bine, am făcut un pressing foarte bun, am pregătit totul ca la carte săptămâna asta, mă bucur că ne-a ieșit și am câștigat. A fost o bucurie să îmi reîntâlnesc foștii colegi, mă leagă amintiri frumoase cu ei, dar din momentul ăsta vreau să mă lege amintiri aici.

Era de așteptat să nu se vorbească frumos despre mine, să scandeze numele meu, dar pentru mine e important ce am de făcut aici. Toată lumea din tribune a fost cu mine, m-au susținut, m-au încurajat și pentru mine asta contează. Ne așteptam la un meci greu, am stat foarte bine în teren din punct de vedere tactic, am îndeplinit tot ce ne-a spus Mister și cred că ăsta a fost punctul nostru forte, am profitat de spațiile pe care ei ni le-au lăsat”, a reacționat în acel moment Alexandru Băluță.

