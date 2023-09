Gigi Becali și-a schimbat discursul despre Florinel Coman. Ce a văzut la el

Fotbaistul a fost titular în meciul cu Kosovo, dar nu a avut mari realizări ofensive, cu excepția penalty-ului scor de el. Cu toate acestea,

Becali, despre Florinel Coman

Gigi Becali spune că Florinel Coman a jucat bine, dar nu a fost extraordinar în teren. Deși nu s-a făcut remarcat, Becali crede că acesta a ajutat naționala, reușind să obțină un penalty.

Cu toate acestea, Becali știe care este problema lui Coman. El spune că fotbalistul de la FCSB se teme să nu greșească și să nu riște să fie scor din primul 11 de Edi Iordănescu.

”Florinel nu a fost extraordinar, dar a fost bun. A scos un 11 metri. Lui îi este teamă să nu greșească, să nu îl schimbe. El nu mai încearcă unul contra unul, aia e calitatea lui.

Eu asta cred, că îi este frică să nu piardă naționala, și atunci face tot ce îi spune Edi”, a fost reacția patronului de la FCSB, Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Becali, mulțumit de Iordănescu

și a reușit să facă naționala să joace ceea ce trebuie. El spune că selecționerul s-a inspirat de la el când l-a schimbat pe Deian Sorescu cu Ianis Hagi.

“Nu e că am câştigat, am dominat tot meciul. Mingea era la noi. Eu asta vreau la fotbal, să fie mingea la mine. Am spus cu Marinii, n-au mai jucat Marinii (n.r. Marius Marin şi Răzvan Marin).

Păi a zis şi Edi că ia toate criticile şi se gândeşte. Bine că n-are mândrie. S-a smerit şi m-a ascultat. Ţi-am zis de Sorescu, l-a scos şi l-a băgat pe Ianis. Nu poţi să îi compari.

Îi mai trebuie puţină viteză. Dar Ianis e cu 10 clase peste Sorescu. Am demonstrat aseară că avem valoare cât de cât. Dacă va găsi formula ideală, putem să ne calificăm de pe locul 1.

Să îi batem pe elveţieni. Noi am dominat o echipă Kosovo, care a făcut 2-2 cu Elveţia. Nu vreau să supăr pe nimeni, spun ce gândesc. Noi îi datorăm puţin victoria lui Moruţan“, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

