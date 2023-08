Gigi Becali și-a spus părerea sinceră despre Compagno. Ce viitor are italianul la FCSB

FCSB , în etapa a patra a SuperLigii. Echipa pregătită de Elias Charalambous a celebrat cu succes revenirea pe stadionul Ghencea după o perioadă de mai bine de opt ani. Singurul gol al partidei a fost marcat de Andrea Compagno de la punctul cu var. Gigi Becali a vorbit despre situația atacantului italian în direct la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Gigi Becali, laude pentru Andrea Compagno: „A fost cel mai bun de pe teren”

FCSB a mutat la pauza derby-ului cu CFR Cluj. Octavian Popescu a trecut în extrema dreaptă după ieșirea lui Andrei Cordea și . Jocul roș-albaștrilor s-a îmbunătățit, odată cu apariția atacantului italian pe teren. Golgheterul din sezonul trecut al vicecampioanei a scos penalty pe care l-a fructificat fără emoții.

ADVERTISEMENT

„N-am mutat eu la pauză. Așa am discutat că joacă o repriză Octavian Popescu și o repriză Compagno. Tavi nu s-a văzut, dar să știi că s-a mișcat bine. Nu l-am scos pentru că îl distrugem dacă îl scoatem și când se mișcă bine. L-am mutat în dreapta în locul lui Cordea că și-așa a luat galben. Eu am zis: ‘Da, așa să faceți’. Ei au făcut nu am făcut eu.

Compagno e jucător valoros. N-am dat eu 1,5 milioane pe Compagno? Cine a dat, a dat altcineva? Problema este că e vorba de bani. De ce să aibă probleme Compagno, nu a jucat? Dacă a scos 11 metri și a dat și gol, nu e normal că a fost cel mai bun de pe teren? El e numărul 1. Uită-te să vezi de unde vine pasa (n.r. de la Tavi Popescu)”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali și-a spus părerea sinceră despre Compagno: „Eu laud un jucător când știu că pot să iau 20 de milioane pe el”

Deși a remarcat schimbarea pe care Andrea Compagno a produs-o în jocul FCSB-ului la derby-ul cu CFR Cluj, Gigi Becali l-a lăudat cu jumătate de gură pe atacantul italian. Finanțatorul vicecampioanei a precizat că singurii jucători pe care îi laudă din plin sunt cei care pot să-i aducă profit.

„Eu laud un jucător când știu că valorează 10 milioane și pot să iau 20 de milioane pe el. De ce nu-l laud de exemplu pe Djokovic. Djokovic și el a fost cel mai bun de pe teren, dar nu-l mai laud. De ce-l mai laud? Eu trebuie să fac marketing. Orice cuvânt pe care îl zic trebuie să se audă. Pentru ce să-l laud pe unul pe care n-am niciun interes să-l laud.

ADVERTISEMENT

Eu îl laud pe unu care să zică lumea: ‘Așa o fi?’. Să mai cresc un milion, două, trei în plus. Cine i-a dat-o (n.r. pasă) lui Compagno. Tavi Popescu, păi vezi? Așa e lumea asta, viața asta. Oamenii nu înțeleg. Spunea unul la TV aseară că jucători de zeci de milioane, cutare și vor să-l dea Compagno pe trei firfirici. Păi 1,6 milioane de euro înseamnă trei firfirici? Țin la Compagno din moment ce nu îi iau înlocuitor, nu? Nu are dublură”, a mai spus Gigi Becali.

Gigi Becali i-a stabilit viitorul lui Compagno: „Nu-l mai dau. Nu se mai vinde nimic de la FCSB”

Gigi Becali a anunțat într-o ediție anterioară a emisiunii FANATIK SUPERLIGA că a primit ofertă pentru Andrea Compagno din Țările de Jos. Lucrurile s-au schimbat, iar patronul de la FCSB a dezvăluit că nu-l mai transferă în afară pe atacantul italian. Mai mult decât atât, finanțatorul a precizat că nimeni nu mai pleacă de la FCSB.

„Acum nu-l mai dau. Nu se mai vinde nimic de la ora asta de la FCSB. La ora asta nu se vinde nimic. Nici nu negociez nimic. Poate lui Edjouma că pleacă în Italia, da. Dar jucători ca Olaru, Șut, Coman, Cordea, Tavi Popescu, Pantea nu vorbiți de ei. Nici Compagno, nu mai vorbiți de el. Nu pleacă nicăieri, nimeni. Cel mai important la ora asta nu este calificarea.

ADVERTISEMENT

Mi-am schimbat ideile, strategia. În fiecare an am jucat pentru calificarea cupele europene și am pierdut campionate. Puteam să mai iau cinci campionate. Acum am schimbat strategia. Campionatul și cupele europene, dacă vrea Domnul să fie, să fie. La revedere, vreau campionat și Liga Campionilor că nu mai am cu cine să mai joc în România. Să-mi aduceți echipe”, au fost cuvintele lui Gigi Becali.

FANATIK SUPERLIGA, cea mai tare emisiune sportivă din media românească, poate fi urmărită în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30 LIVE pe site-ul FANATIK.RO. Ulterior, emisiunea poate fi văzută ÎN PREMIERĂ pe pagina de Facebook Horia Ivanovici și canalul de Youtube FANATIK, de la ora 17:30.