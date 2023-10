Gigi Becali, super-impresionat de Rapid după 2-0 cu Craiova. Ce nu i-a plăcut la Mitriță

Gigi Becali a făcut analiza partidei Rapid – Craiova, scor 2-0, și a observat unde au greșit craiovenii. Patronul celor de la FCSB crede că oltenii au fost mult prea lenți, ca și cum ar fi ”adormiți”. În acest context, Gigi Becali nu le dă prea mari șanse rapidiștilor cu FCSB, pentru că echipa sa ar juca un fotbal mult mai rapid și agresiv.

Gigi Becali, super-impresionat de Rapid după 2-0 cu Craiova

”Ai văzut Rapid aseară ce a făcut? De unde au câștigat? Când nu era mingea la ei le fura mingea, ăia nu puteau să paseze. Au jucat în mare alergătură și agresivitate, unde era mingea erau câte trei.

Asta a făcut Rapid aseară, când era mingea la ei o lua Mitriță, lentoare, Mitriță crede că el e adevărat, că are viteză, driblează”, a transmis Gigi Becali. Așadar, unul dintre fotbaliștii care s-au făcut remarcați, de data aceasta în mod negativ, în ochii lui Gigi Becali, a fost Alex Mitriță.

” că nu alergi pe o Arenă, pe un culoar și culoarul ăla are jaloane și alea n-au voie să te atace. Tu crezi că treci ca prin brânză?”, a răbufnit Becali. ”Credea că e Messi”, a replicat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii Fanatik Superliga.

”Aia face numai Messi ce vrea el să facă, dar și Messi, stai puțin că am adversar în față, trec prin el. Probabil, din dorință Mitriță, zic, că el e fotbalist. Din dorință și că colegii lui nu puteau, voia să facă de unul singur, la moment dat era supărat. Așa face jucătorul valoros, se enervează și fuge de unul singur și să dea goluri”, a completat Becali.

a anunțat că respectă Rapidul și jocul acestei echipe, deși nu crede că FCSB va avea prea mari emoții în derby-ul de la începutul lunii noiembrie. ”Aseară mi-a plăcut de Rapid, dar noi nu suntem Craiova, a jucat prea lent. Parcă erau nu știu, adormiți. Băi, fură mă varza, ei credeau că stai bă, unde te trezești aici.

Gigi Becali nu are emoții prea mari înainte de FCSB – Rapid

Joc pe dreapta, păi schimbă bă partea, ca să poți să îi destabilizezi, ce faci joci în aglomerație? Dar, asta, Rapidul care-i treaba, noi jucăm în prea mare viteză, cu noi dacă joacă așa noi îi surclasăm. Cu noi n-au curaj să joace, Petrolul care a jucat cu Craiova extraordinar, cu noi le era frică. Cu noi, cum ai încercat să joci, te-am înțepat, bam bam”, a concluzionat Becali.

Gigi Becali, impresionat de Rapid