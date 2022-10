Gigi Becali surprinde după meciul cu Anderlecht: „Dacă aș fi patron la altă echipă, aș lua un singur jucător de la FCSB!”

și i-a criticat pe fotbaliștii săi pentru jocul prestat la ultimele meciuri.

Becali ar transfera un singur jucător de la FCSB: „Dacă aș fi patron la altă echipă l-aș cumpăra doar pe Cordea”

Patronul FCSB-ului a intervenit la și a făcut declarație sugestivă despre jucătorii săi pe care speră să ia milioane bune.

ADVERTISEMENT

„Dacă aș fi patron la altă echipă, aș lua un singur jucător de la FCSB. Singurul pe care l-aș cumpăra la ora asta e Cordea”.

Transferat pentru 1,5 milioane de euro de la FC U Craiova, . Cu toate acestea, Becali nu e impresionat de atacantul italian.

ADVERTISEMENT

„Pe Compagno stai, trebuie să demonstreze, gata, după trei meciuri l-am vândut. Aseară dacă juca și Cordea, îl țineam și pe Olaru tot meciul, îi băteam, că erau slabi”.

Gigi Becali îi laudă pe Compagno, Pantea și Târnovanu

Gigi Becali îl are totuși la inimă pe italian și așteaptă să marcheze goluri multe la FCSB: „Compagno am zis că e în primii 3 atacanți pe care i-am avut. Aseară, la ce am văzut, se bate la primele două locuri cu Kapetanos, poate chiar mai bun. S-a bătut cu toată lumea”.

ADVERTISEMENT

Alexandru Pantea l-a surprins de asemenea plăcut pe patronul FCSB: „M-a mulțumit că am câștigat un jucător, Pantea. E un câștig și Târnovanu, dar banii primiți, 4 milioane de euro, e cel mai mare câștig”.

Deși și ar fi rămas în cursa pentru calificare în „primăvara” europeană, Gigi Becali nu a fost interesant de meciul cu belgienii: „Mă interesează meciul cu Universitatea Cluj mai mult decât Anderlecht”, a mai spus Gigi Becali pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

Chiar și așa, cel mai important lucru pentru omul de afaceri e suma consistentă pe care a încasat-o din participarea în grupele Conference League: „Pe mine mă mulțumesc banii, că altfel nu îi pot mulțumi nici pe jucători. Să dea Domnu’ să batem pe West Ham, să luăm încă 500.000”.