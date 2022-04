Gigi Corsicanu cere măsuri drastice pentru eventuale scandări rasiste la UTA – Rapid: „Scoateți echipa de pe teren, chiar dacă putem fi penalizați”. Exclusiv

Partida UTA Arad – Rapid, care contează pentru etapa a 4-a din play-out-ul Ligii 1, va avea loc astăzi, 9 aprilie, la ora 20:30, pe stadionul „Francisc von Neuman”.

Gigi Corsicanu cere măsuri drastice pentru eventuale scandări rasiste la UTA – Rapid

Gigi Corsicanu s-a arătat deranjat de , din mediul online, a lui Dorian Curcanu, consilier local municipal din partea USR. Acesta susține că s-a săturat de scandările rasiste de la meciurile Rapidului, motiv pentru care jucătorii giuleșteni ar putea ieși de pe teren la meciul cu UTA Arad, dacă vor exista astfel de scandări.

ADVERTISEMENT

Totodată, i-a „înțepat” pe suporterii rivalelor FCSB și CSA Steaua, despre care spune că nu se pot compara cu Rapidul, când vine vorba despre numărul de cântece din repertoriu.

Gigi Corsicanu: „Noi avem respect față de echipele de tradiție!”

Cum ți se pare jocul echipei sub comanda lui Adrian Mutu?

– Nu e o presiune a rezultatului. Din punctul meu de vedere și al suporterilor rapidiști, nu avem acum pretenții foarte mari pentru rezultate imediate. Însă, evoluțiile din ultimul timp ale echipei au fost peste așteptările mele, cel puțin.

ADVERTISEMENT

Am fost surprins într-un mod plăcut, mai ales la meciul cu Botoșani. Chiar am fost surprins într-un mod foarte plăcut. Uitându-mă la ce atomosferă a fost pe stadion… parcă trăiam un meci dintr-un campionat puternic, nu din România. Asta contează foarte mult pentru noi. Dacă sunt rezultate, ok. Dacă nu… important e să vedem atitudinea celor care îmbracă tricoul Rapidului.

Cum vezi meciul de diseară?

– Meciul de astăzi este special și pentru noi, deoarece este o echipă de tradiție. Noi avem respect față de echipele de tradiție, indiferent că sunt rivali de-ai noștri și e o rivalite pe plan sportiv, care aduce beneficii fotbalului și atrage mulți sponsori. Asta nu înțeleg mulți dintre conducătorii fotbalului românesc, că rivalitatea respectivă atrage sponsori.

ADVERTISEMENT

Dacă nu se crea această emulație, nu mai veneau sponsori care să bage atât de mulți bani în fotbalul din România, care este la pământ.

Gigi Corsicanu: „Botoșani este o echipă pe care o admir foarte mult!”

Câți suporteri ai Rapidului vor face deplasarea la Arad?

– Noi am achiziționat 200 de bilete pentru cei care vom pleca cu avionul, că am luat un charter. În jur de 300 de bilete sunt, pentru că aproximativ 100 au plecat cu trenul. Și mai avem rezervate încă 450 la stadion, pentru rapidiștii din zonă.

ADVERTISEMENT

Dar, dacă o să fie necesar, se vor suplimenta. Noi mizăm pe minim 1.000. Cei de la Arad au fost foarte ok. Și în campionatul regulat, când am fost la Arad, nu prea voiau să ne permită să intrăm toți, dar, într-un final, ne-au permis.

ADVERTISEMENT

Charterul este luat din fondurile noastre. Aici a fost un caz mai special, pentru că nu aveam legătură la retur. Era foarte târziu, nu mai prindeam trenul de întoarcere spre București. Așa că am preferat să facem un efort.

Etapa trecută ați învins-o categoric pe contracandidata voastră la primul loc din play-out.

– Nu mă așteptam să câștigăm atât de categoric, Botoșani este o echipă pe care o admir foarte mult. De multe ori, sunt surprins și nu îmi dau seama cum găsesc oamenii aceia atâția jucători valoroși și pe bani foarte puțin.

Îi apreciez foarte mult pentru modul lor de a aduce jucători. Au pe cine acolo, cu ochi bun la jucători. I-am urmărit întotdeauna. Îmi place exprimarea lor, arată fotbal.

Îmi place să mă uit la meciurile lor, în comparație cu Chindia care se pune pe trei linii, cu Mioveni… echipe din astea la care te uiți și nu vezi o fază plăcută într-un meci.

Gigi Corsicanu: „Nouă nu ne este rușine cu nicio minoritate!”

Cum comentezi postarea cu tentă rasistă a acelui consilier din Arad?

– Puteam să-i scriu și eu, că am văzut. Dar sunt unii care am impresia că fac aceste chestii doar ca să atragă atenția și să își creeze notorietate. Cred că asta și-a dorit și nu vreau să-i fac jocul, să=l mediatizăm, să iasă în evidență…

Nu-și avea rostul, mai ales din partea lui, care este politician. Romi sunt peste tot! Nouă nu ne este rușine cu nicio minoritate din rândul suporterilor noștri. Noi avem din toate categoriile.

Avem și oameni de știință, care sunt foarte atașați. Ți-l dau exemplu pe Dan Grigore, care este cel mai mare pianist și este suporter rapidist. Mitică Popescu, care, la fel, nu lipsește de la niciun meci. Dar avem și din cealaltă categorie, asta nu înseamnă că ne delimităm de cei din categoria mai inferioară. Toți sunt ai noștri. Noi, rapidiștii, nu facem diferențe între noi. Suntem cu toții o familie.

Domnul respectiv cred că făcea referire… poate la ei sunt numai români, dar nu cred asta (n.r. râde). Dar nu contează, până la urmă, ce nație suntem. Aici nu se intră cu buletinul sau naționalitatea.

Noi cred că am demonstrat fără drept de apel că suntem cei mai buni din România și nu numai din România. Sunt multe echipe puternice ale lumii care și-ar dori să aibă un public precum cel al Rapidului.

Dacă nu a fost cu alte intenții ascunse, cred că și lui îi pare rău. Eu sunt convins că și rivalii noștri cei mai înverșunați – FCSB, CSA, Dinamo – ne respectă foarte mult, pentru că nu ai cum să nu respecți un public precum al Rapidului.

Noi putem să cântăm 90 de minute cântece pe care să nu le repetăm într-un meci. Noi avem un repertoriu destul de bogat, ceea ce nu se întâmplă la alte galerii din România. Eu sunt convins că și cei din Arad ne respectă foarte mult.

Gigi Corsicanu: „Ne dorim să scoată echipa de pe teren!”

Vă gândiți să scoateți echipa de pe teren, dacă vor fi scandări rasiste la meciul de diseară?

– Discuțiile acestea le-am avut. Eu am mai trăit o chestie de genul, la Brașov. Chiar vorbeam cu Vio Hizo la inaugurare. La Brașov, Copos a scos echipe de pe teren, când ne-au furat arbitrii. La pauză, s-a consultat cu mine, era supărat: „Gigi, dacă ăștia ne mai fură, eu o să scot echipa. Trebuie să dau un exemplu!”. Și-a asumat atunci Copos, pentru că, din cauza aceea, parcă noi am pierdut campionatul.

Dar a fost o chestie de demnitate, ceea ce mi-aș dori și astăzi. Chiar dacă putem fi penalizați, scoateți echipa de pe teren! Noi trebuie să dăm un exemplu. Am tolerat prea mult! Noi, suporterii rapidului, chiar de asumăm un risc, de a fi penalizați cu 3-6 puncte. Nu contează! La un moment dat, cineva va trebui să ia măsura asta.

Sunt convins că, fără un exemplu de acest gen, nu o să se oprească aceste scandări rasiste, care, în fotbalul modern, nu se mai întâmplă. În România, se tolerează foarte mult și aici aș critica și Federația, și Liga Profesionistă, pentru că niciodată nu au luat măsuri împotriva rasismului, în fotbalul românesc.

Noi, suporterii rapidului, chiar ne dorim să scoată o dată echipa de pe teren, cu orice risc, ca să dea un exemplu. Eu sper ca cei de la Arad să respecte spectacolul fotbalistic și să-și încurajeze echipa.

Noi nu prea înjurăm, noi avem foarte multe cântece și avem cu ce să ne încurajăm echipa. A, că mai sunt câteva scandări cu înjurături, cu rivalii… dar în mare parte din meci noi ne încurajăm echipa.

Unii vin la stadion, când joacă cu noi, și, din 90 de minute, cum face cei de la FCSB, de la CSA, 80 de minute nu știu decât să ne înjure pe noi, că nu prea au cântece să intre într-o competiție cu noi, din punctul acesta de vedere.