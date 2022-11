“Gigi, de acolo s-a rupt totul!” Horia Ivanovici, despre decăderea FCSB. Video exclusiv

Într-o perioadă de coșmar pentru FCSB, după ce FANATIK a anunțat , Horia Ivanovici a găsit la FANATIK SUPERLIGA principala problemă. Despărțirea de Florin Tănase, cel mai influent om din lot.

Horia Ivanovici, despre momentul în care au început problemele la FCSB: “A cântărit enorm plecarea lui Tănase! Becali nu mai are opoziție”

“Eu am ajuns la următoarea concluzie: echipa s-a dus în cap, am 101 argumente și statistică și psihologică și așa mai departe. S-a ales praful de FCSB din clipa în care liderul vestiarului și cel mai bun jucător, omul care vorbea cu patronul, a plecat. Era lider și pe teren, era singurul cu care Gigi Becali vorbea, vestiarul s-a simțit că nu mai are un baci, un lider. A cântărit enorm plecarea lui Tănase.

ADVERTISEMENT

Este vorba de ce însemna Tănase pentru colegii care îl vedeau în vestiar. Și ca fotbalist, ca lider, ca om care avea o autoritate chiar și în fața patronului. Să nu uităm, Tănase e singurul om care a criticat lotul, politica de transferuri. Nu doar relație specială, era singurul jucător cu personalitate…

Gigi l-a văzut ca pe unu pe care ‘bine, domne, chiar dacă e jucător, cu ăsta vorbesc. Singurul om care avea curajul să spună ceva, nu mai e. Din momentul ăla s-a ales praful. Acolo nu mai există opoziție la Becali. Nimic! Eu cred că Becali l-a luat în serios de câteva ori“, a explicat Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Florin Gardoș a fost uimit de modul în care Florin Tănase lua atitudine la FCSB: “Eu nu am mai văzut așa ceva”

Florin Gardoș, și el un admirator al lui Florin Tănase, a povestit cât de uimit a fost când a văzut în unele situații cu cele ce se întâmplau la FCSB.

“Nu mai e niciunul cu personalitatea lui Tănase. Dar venea și pe fondul că dădea pe teren 20 de goluri, așa poți să ieși și la conferințe să spui. Eu nu îmi aduc aminte dacă a fost vreunul în ultimii 10-12 ani care și-a permis să iasă și să critice antrenor, politica de transferuri, tot. Și nu doar la FCSB, și la restul. Nu îmi aduc aminte…

ADVERTISEMENT

Mi-a plăcut foarte mult Tănase, a fost jucătorul pe care l-am apreciat cel mai mult în ultimii ani. După plecarea lui au dispărut liderii și nu poți să creezi lideri așa, să dai banderola lui Coman, sau lui Tavi Popescu. Nu am avut calitatea asta, am mai fost căpitan după 30 de ani. Eram doar așa, prin exemplu”, a punctat Florin Gardoș la FANATIK SUPERLIGA, ediția a 3-a.

VEZI VIDEO MAI JOS

Bănel Nicoliță și-a amintit că Florin Tănase avea aceeași atitudine și în raport cu Gheorghe Hagi: “Era singurul care avea curaj”

Bănel Nicoliță a fost coleg cu Florin Tănase la Viitorul și a povestit că aceeași atitudine avea fostul căpitan al FCSB și în raport cu Gheorghe Hagi.

ADVERTISEMENT

“Am fost coleg cu Tănase la Viitorul, avea o personalitate foarte puternică. Și în fața domnului Hagi, dacă avea ceva de zis, îi spunea fără frică. Dacă vedea ceva ce nu îi plăcea, se ducea la Hagi și îi spunea. Nu îi era frică de nimic. Și golurile pe care tu le marchezi aduc lucrul ăsta.

ADVERTISEMENT

Îl și iubea Hagi, dacă nu ai susținerea patronului e greu. Hagi e foarte dificil, credeți-mă. Și la FCSB și-a permis lucrul ăsta, și valoarea lui contează. Să fim sinceri, să marchezi în fiecare an 15-20 de goluri îți dă și o încredere. S-a rupt echipa și grupul, tot, de când a plecat. Poate Tănase îi mai ținea acolo uniți. Pe câțiva, nu pe toți”, a ecplicat .

Andrei Vochin, despre Florin Tănase: “Era cel mai influent din jocul FCSB. Îl asemănam cu Firmino”

Andrei Vochin a fost de acord că Tănase era esențial în jocul FCSB, dar a amintit că nici cu el rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor la FCSB.

“Sportiv, Tănase era cel mai influent om din jocul FCSB. Modul în care lega liniile, făcea conexiunea în compartimente, juca pe mai multe poziții. Cheia jocului era Tănase. Îl asemănam cu Firmino când era bun la Liverpool. Element decisiv, nouar fals, marcator. Sincer, nu sunt de acord cu abordarea asta a unui jucător cu patronul.

Dar e FCSB, el de fapt vorbea cu antrenorul principal. Și asta ai voie. Vorbea cu nea Gigi. Că oamenii de pe bancă nu reprezentau nimic pentru el, asta e problema FCSB. Dar nu e mare diferență. Echipa nu s-a calificat în grupele europene, anul ăsta s-a calificat. Nu a câștigat campionatul, nici acum nu îl câștigă. Și la Dinamo se zicea că nu se poate mai jos. Dar uite că acum vorbim dacă intrăm sau nu în play-off. E o problemă”, a explicat Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.