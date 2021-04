Gigi Mulţescu şi-a anunţat demisia de la Dinamo: “Nu mai am puterea să continui! Am fost atacat”

Gigi Mulţescu şi-a anunţat plecarea de la Dinamo după meciul pierdut cu 1-3 în faţa celor de la Academica Clinceni. Antrenorul “câinilor” a spus că vrea să plece de la club şi pentru că a fost atacat în ultimele zile.

Antrenorul spune că nu mai are putere să continue alături de Dinamo şi că va discuta cu cei din conducere despre ceea ce se va întâmpla în continuare, mai ales că lucrurile au mers foarte prost la ultimele meciuri:

Gigi Mulţescu şi-a anunţat demisia de la Dinamo: “Nu mă mai simt util”

“Trei faze fixe şi trei goluri. Să începi meciul de la 3-0? Cu o echipă motivată, care trebuia să câştige. Noi am avut trei absențe importante și apoi lucrurile au erodat și mai mult situația.

La pauză am ieşit bine și am avut singur cu poarta, la 3-2 era altceva. Entuziasm şi echipa care vine din urmă. Nu am putut să mai revenim. Luciditatea jucătorilor a fost foarte zdruncinată.

Nu cred că se termina acum campionatul. Mai sunt nouă etape de jucat. Trebuie să anticipez eu ce va fi? Sunt şanse bune ca echipa să se salveze. De la jucători şi de la antrenori. Eu mă pun la dispoziţia conducerii pentru că eu nu cred că mai am puterea să mai continui.

Să vedem ce vor. Pe lângă faptul că am primit trei goluri ciudate, din cornere, am mai redresat foarte mult din ce se putea. Nu mă mai simt util. Poate trebuia să fac mai multe.

“Sunt dezamăgit foarte rău de câţiva jucători”

Acum îmi e foarte greu să mai vorbesc. Se întâmplă şi mai rău. Cu toate că aveam speranţe mari după meciul de la Cluj. Am pierdut pe nedrept şi lotul scăzut numeric şi neavând cu cine să îi înlocuiesc.

Sunt dezamăgit foarte rău de câţiva jucători, de aceea am şi schimbat la pauză. Nu vreau să pun maniera de joc pe umerii jucătorilor şi eu mă consider principalul vinovat.

“Poate e cineva mai pregătit şi mai echilibrat”

Meciul pe care l-am pierdut la Cluj a contat foarte mult, pentru că nu mai e timp. Fiecare punct e important. Toate echipele sunt puternice şi s-au întărit în ultima perioadă.

Aţi văzut şi ostilitatea arbitrilor faţă de noi. Au dat câteva decizii cu răutate. Poate e cineva mai pregătit şi mai echilibrat. Nu am zis că îmi dau demisia pentru că nu vreau să dau bir cu fugiţii. Sunt şi acte de indisiciplină care nu sunt în regulă cu două zile înainte de meci. Eu nu am ştiut şi am aflat după meci.

E bine să le analizăm şi să luăm cea mai bună decizie în beneficiul clubului. Nu are nicio legătură! Sunt prieten cu Mircea Rednic. Am fost atacat în ziare şi nu am fost fost obişnuit să fiu tratat aşa”, a spus Mulţescu la finalul meciului.