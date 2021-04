Gigi Mulțescu și-a anunțat demisia dupa Astra – Dinamo 1-0: „Mă opresc aici!”

Gigi Mulțescu a vorbit la finalul meciului dintre Dinamo și Astra Giurgiu, scor 0-1, iar tehnicianul „câinilor” a fost supărat pentru înfrângere. Acesta și-a anunțat demisia în direct la interviul după meci.

Antrenorul „câinilor” este supărat din cauza situației de la club și susține că nu a fost ajutat prea mult din partea staff-ului „câinilor”.

Totodată, Gigi Mulțescu regretă faptul că nu a putut să o ajute mai mult pe Dinamo, dar susține că a dat totul pentru club în perioada în care a antrenat.

Gigi Mulțescu și-a dat demisia de la Dinamo imediat după partida din semifinalele Cupei României cu Astra Giurgiu, , așa cum anunțase FANATIK în exclusivitate înainte de meci: „A fost un joc tacticizat, ambele echipele au încercat să prinde un pole-position, să prindă controlul asupra mijlocului terenului și să prindă adversarul pe contre.

Din păcate, ei au reușit asta, am greșit și noi, a fost și o greșeală de portar, dar cu mai multă ambiție și îndemânare puteam marca.

Nu mă întrebați de meciul de vineri, eu îmi depun demisia. De mâine, nu voi mai fi antrenor. Mă opresc aici! Nu am anunțat jucătorii, nu am vrut să provoc valuri, de-asta mi-am retras demisia de când o anunțasem de la ultimul meci. Nu mai există șanse să mă răzgândesc”.

„Regret că nu am făcut ce mi-am propus la Dinamo, dar am făcut maxim de ce puteam. Nici eu nu am fost prea bine ajutat. Parcă lipsește acea sclipire din joc”, a spus Gigi Mulțescu după meci.

Florin Bratu a fost surins de decizia lui Gigi Mulțescu: „Chiar nu știu, m-a luat prin surprindere anunțul făcut de nea Gigi, echipa nu a arătat rău. M-a surprins și pe mine. Problema e că echipa nu înscrie și vin înlănțuite aceste eșecuri și ajungi la capătul puterilor. Nu am mai discutat cu nimeni în ultimele zile”.

La fel de surprins a fost și Paul Anton la interviul după meciul cu Astra: „Cum adică și-a dat demisia? Sunt surprins, nu știam de nimic despre o astfel de decizie”.

