Dinamo a rămas iar fără antrenor. Fanatik a anunțat încă de marți la prânz plecarea lui Gigi Mulțescu. Update exclusiv

Gigi Mulțescu va sta pe banca tehnică a celor de la Dinamo în turul semifinalei cu Astra Giurgiu. Antrenorul “câinilor” a fost decis să renunțe după înfrângerea cu Academica, însă managementul lui Dinamo l-a convins să continue.

Gigi Mulțescu a plecat de la Dinamo după meciul cu Astra Giurgiu, cum a anunțat FANATIK

UPDATE, 13 aprilie, ora 21:22 / Gigi Mulțescu și-a anunțat demisia de la Dinamo imediat după meciul din Cupa României cu Astra Giurgiu, așa cum a anunțat FANATIK încă de la prânz.

Fostul tehnician al „câinilor” regretă că nu a putut face mai mult pentru Dinamo, dar spune că a dat totul pentru club și a încercat să ajute cât de mult a putut.

ȘTIRE INIȚIALĂ 13 aprilie, ora 14:13 /

Schimbare iminentă de antrenor la Dinamo! Gigi Mulțescu, tot mai decis să facă un pas în spate

Pentru moment, Gigi Mulțescu va pregăti echipa, cel puțin pentru meciul cu Astra Giurgiu din Cupa României. Însă, din informațiile FANATIK, antrenorul în vârstă de 69 de ani este decis să renunțe în perioada imediat următoare dacă rezultatele rămân slabe.

Chiar dacă are tot suportul conducerii și al fanilor, Gigi Mulțescu se gândește serios să facă un pas în spate și să lase locul altcuiva, mai ales că la ultimul meci a declarat că nu mai are energie să continue și nu se mai simte util:

“Nu mă mai simt util. Poate trebuia să fac mai multe. Sunt dezamăgit foarte rău de câţiva jucători, de aceea am şi schimbat la pauză. Nu vreau să pun maniera în care am pierdut pe umerii jucătorilor şi eu mă consider principalul vinovat”, a spus Mulțescu după meciul cu Academica Clinceni.

Cătălin Mulțescu încearcă să își convingă tatăl să renunțe!

După o ședință cu cei din conducerea lui Dinamo, Gigi Mulțescu a fost reconfirmat ca antrenor, însă incertitudinea asupra băncii tehnice plutește și există posibilitatea ca după un nou rezultat negativ să facă un pas în spate.

FANATIK a scris despre faptul că fiul lui Gigi Mulțescu, Cătălin, încearcă să îl convingă pe antrenor să renunțe la banca tehnică și să aibă mai mare grijă de sănătate, mai ales că situația dificilă a echipei îi cauzează un stres uriaș.

Cătălin Mulțescu este mâna dreaptă a tatălui său la club. Fostul portar îl ajută mult pe tatăl său în pregătirea meciurilor, inclusiv să îl ducă și să îl aducă de la Săftica, pe lângă funcția de antrenor cu portarii.

Florin Bratu, principala variantă de înlocuire! A câștigat play-out-ul cu Dinamo în 2018

Principala variantă de înlocuire a lui Gigi Mulțescu la Dinamo este Florin Bratu. Fostul atacant are și câteva atuuri care l-ar putea propulsa în funcția de antrenor în acest moment dificil pentru club.

Florin Bratu a fost antrenor la Dinamo și în 2018 când a câștigat play-off-ul. Așadar, Bratu cunoaște foarte bine clubul și este familiarizat cu gestionarea meciurilor din play-out, cruciale pentru salvarea clubului în acest sezon.

Cupa României, obiectiv primordial pentru Dinamo!

Dinamo are ca obiectiv câștigarea Cupei României și salvarea de la retrogradare. Meciul cu Astra de marți seara este, așadar, foarte important pentru “câini”, care speră să prindă cupele europene în ciuda numeroaselor probleme.

În campionat, echipa este în mare pericol. După înjumătățirea punctelor, Dinamo este pe locul 14 cu 14 puncte, unul peste Poli Iași și Hermannstadt, codașele din Casa Pariurilor Liga 1 din acest sezon.