Gigi Mustață, anunț despre biletele de la Dinamo – FCSB: „Le vindem pe toate”

Duelul istoric dintre cele două rivale se anunță a fi unul pe muchie de cuțit în ciuda distanței din clasament. Trupa din Ștefan cel Mare se luptă pentru evitarea retrogradării, în timp ce FCSB este liderul Superligii.

FCSB a vândut jumătate dintre biletele disponibile

“Ca să facem o paranteză, de ce n-am intrat în ziua în care am înțeles că Robert abia ne aștepta. Nu îmi ardea de emisiuni, imediat după meci am plecat la spital, trebuia rezolvat urgent problema, era vorba de familia mea, totul e ok acum.

De bilete, suntem depășiți de 5500, sperăm ca până în ziua meciului să le vindem pe toate, cele 9000. Cu Dinamo, dacă vă aduceți aminte, se discuta că se joacă pe Ghencea. Eu am stabilit cu băieții de la Dinamo să le dau toată peluza.

În cazul în care jucam în altă parte, făceam același lucru. Pe Arcul de Triumf la fel, am vorbit cu conducerea, am stabilit, le-am dat 600 de bilete. Lucrurile se întâmplă așa cum am stabilit. Ei ne dau peluza, totul e ok, sunt peste 5500 de bilete bândute”, a declarat Gheorghe Mustață.

FCSB și Dinamo se bucură de un pact prin care își oferă reciproc bilete în plus pentru a asigura spectacolul în derby. În ciuda prieteniei dintre cele două galerii, pe teren lucrurile vor sta complet diferit.

Dinamo – FCSB, derby-ul etapei

“În momentul în care vrei spectacol și eu pot, dacă sunt abonamente la tribuna a 2-a, sau în cealaltă peluză, eu personal merg la conducere, stabilesc și vedem despre ce e vorba. Încercăm să luăm legătura să mutăm acele persoane acolo să facem spectacol.

Până în acest moment sunt vândute peste 5500 de bilete. Biletele au fost puse online, în afară de ce am luat noi galeria cu banii jos și ce se vor vinde în continuare pe online. Clubul Dinamo a spus că vor pune un link cu bilete și ne cumpărăm de acolo, dedicat suporterilor FCSB”, a completat Gheorghe Mustata

“Tu vorbești despre un stadion, unul sau altul unde sunteți chiriași și dispuneți de 50.000 de locuri. Giulești nu are disponibilitatea asta și dacă e sold-out la tribuna I sau la a II-a nu poți să îi muți pentru că nu ai bilete”, a declarat Robert Niță.

