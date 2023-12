Gigi Mustață critică strategia lui Gigi Becali la FCU – FCSB. „Asta trebuia să facă”

Gigi Mustață nu a deloc de acord cu modul în care FCSB a abordat meciul cu FC U Craiova 1948. .

Gigi Mustață, nemulțumit după eliminarea din Cupa României

Ultrasul nu crede însă că , deși a jucat cu rezervele: „N-a desconsiderat nimeni. Știți foarte bine că a fost un obiectiv clar pentru echipă. Trebuia prima echipă în prima repriză, îți făceai jocul și dup-aia puteai să folosești pe cei care… Exact invers”.

ADVERTISEMENT

Chiar și în aceste condiții, Mustață aștepta altceva de la cei care au intrat pe teren: „Problema este așa: când îi ținea rezervă ce își doreau? Să intre măcar jumătate de oră să ia locul ăluia din teren. Asta e concurența pentru un fotbalist. Să-ți iau locul, să joc eu titular în locul tău să demontrez”.

Vivi Răchită a comentat și el și a exemplificat: „În 1996 când am venit a doua oară la Steaua, primul meci a fost la Dinamo. L-am scos din echipă pe Baciu și am făcut cuplu cu Didi Prodan. Am făcut 0-0, n-am luat gol și am rămas în echipă. Am câștigat cupe, campionate și supercupe. La noi pleca totul din vestiar. Când ieșeam pe teren se punea problema scorului”.

ADVERTISEMENT

Gigi Mustață, mesaj dur pentru jucători: „Înseamnă că are ceva cu tine și trebuie să pleci”

Gheorghe Mustață nu mai are răbdare cu jucătorii lui Elias Charalambous: „Nu poți să îți bați joc de atâția suporteri. Oamenii care m-au terorizat în mesaje. Nu se poate așa ceva, să vii cu atitudinea asta. Te schimbă Gigi, arătă-i că nu merită să fii rezervă. Înseamnă că are ceva cu tine și trebuie să pleci. Își dau singuri la temelie.

Nu poți să stai pe zeci de milioane și noi să stăm nopți înghețați, ajungi dimineața după drum te trezești la 7 și pleci la muncă. Nu poți să-ți bați joc de atâtea milioane de suporteri că tratezi tu meciul cum îți convine. Și la sfârșitul meciului vii și lași capul jos: ‘Atâta am putut’”.

ADVERTISEMENT

Mustață continuă discursul acid și cere mișcorarea salariilor: „Atâta poți? Ia să vedem dacă poți să te duci la Gigi la palat să îeși public: ‘Nea Gigi, vezi că vin la tine. Cât am salariu 20.000? Fă mi-l 3.000 că nu merit. Când joc fotbal atunci mi-aduci înapoi salariul la 20.000’.

Alin Buzărin a încercat să citească printre rânduri: „Deci tu te referi la salariile mari. Alea care nu sunt toate mari. Ai spus de 3 ori de ăia care au 20.000. Înseamnă că acolo e problema”.

ADVERTISEMENT

Ultimatum pentru derby-ul cu CFR Cluj: „De 7 meciuri nu joacă nimic. Trebuiau să fie la 20 de puncte”

Gheorghe Mustață a trecut apoi la amenințări și le-a dat un ultimatum jucătorilor: „Eu spun exact ce gândesc. Am dat un exemplu. Să nu creadă că își vor mai bate joc de suporteri foarte mult timp. Nu mai pot să-i țin în frâu. Au ajuns la saturație.

De 7 meciuri nu joacă nimic. Trebuiau să fie la 20 de puncte de a doua clasată. Puteau să fie la 8 puncte. Au ratat-o. Să vedem ce fac acum la Cluj”.

Nu trebuie să ratezi FANATIK SUPERLIGA în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30, LIVE pe homepage-ul FANATIK.RO. Emisiunea e ÎN PREMIERĂ pe Facebook și YouTube la 17:30.

Gigi Mustață, ultimatum pentru jucătorii FCSB la meciul cu CFR Cluj: „De 7 meciuri nu joacă nimic”