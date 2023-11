Gigi Mustață, răspuns dur pentru suporterii Rapidului, după acuzele de rasism: „Sunt niște pârâcioși, nu ultrași!”

Gheorghe Mustață a intervenit în dialogul de la distanță cu liderul peluzei giuleștente, Liviu Ungurean, celebrul Bocciu, dar și cu clubul FC Rapid. Asta, după ce Bocciu i-a desființat pe fanii FCSB, pe care i-a făcut ”țărani și agricultori”, în timp ce Rapid a anunțat că va depune plângere penală după mesajele rasiste afișate de fanii FCSB la derby.

Gigi Mustață, răspuns dur pentru suporterii Rapidului, după acuzele de rasism

, dar să nu mai susțină că sunt ultrași. Ei știu cântecele acelea de zeci de ani, s-au trezit acum? I-aș putea spune și eu lui Bocciu ca știu un doctor să-l opereze, dar mă opresc. Știu un lucru și-l spun, că văd că lumea nu a înțeles. Bocciule, nu poți vorbi de ultraserie. Cînd ai spus că ne dai toată peluza nu știai că sunt abonamente acolo?

Dacă nu ai știut, de ce nu ai făcut totul să-i muți pe cei 20 de abonați de acolo pentru a respecta un cuvânt dat?! Au gândit șmecherește, pentru că știam de la un om din clubul lor că așa vor face, dar nu-l crezusem. Îmi spusese totul înainte cu mult timp și nu-l credeam. Știam și că nu mă sună Bocciu să mă anunțe schimbarea, ca să vedeți ce paroliști sunt ei.

. Vă dați seama despre ce vorbim? Și acum se plâng că nu au avut peluza toată, că le-am cântat și afișat bannere”, a transmis Mustață în direct în emisiunea lui Gabi Safta de pe canalul de Youtube „Templul sportului”.

FC Rapid a anunțat că va depune plângere penală

”Clubul nostru a luat act cu consternare de afișarea în timpul partidei de duminică seară a unor mesaje rasiste cu trimitere directă la violență. Fără a pune la îndoială proactivitatea organismelor disciplinare din domeniu, clubul Rapid a formulat astăzi și o plângere penală cu privire la săvârșirea faptelor de instigare publică și instigare la ură. Această acțiune reprezintă o plasă de siguranță întinsă de club în vederea tragerii la răspundere INDIVIDUALĂ a persoanelor vinovate de aceste fapte”, au transmis giuleștenii.

Mesajele la care fac referire fanii și oficialii Rapidului sunt extrem de dure și nu merită menționate, pe lângă scandările considerate ”clasice” de Mustață, care fac referire la etnia fanilor rapidiști. La rândul său, liderul suporterilor giuleșteni a măturat pe jos cu fanii FCSB, la 24 de ore de la derby.

“Ca să fiu sincer, acum cobor din pat. Am avut un somn aşa dulce, nu am mai dormit aşa bine de foarte multă vreme. A fost bătaia pe care le-am aplicat-o aseară şi pe teren şi în tribune. Le-am arătat ce înseamnă Rapidul. A trecut Rapidul aseară pe Arena Naţională mai tare ca orice Intercity de pe planetă. I-am spulberat. 2400 de rapidişti în stadion, am făcut instrucţie cu 40.000.

A fost ceva de povestit nepoţilor. Poate şi-au luat şi ei notiţe şi au văzut ce înseamnă o galerie şi cum se susţine o echipă de fotbal. Ar trebui să se uite şi să înveţe. Dacă era după mine, exact ceea ce am discutat şi anul trecut, le dădeam toată peluza. Dar dacă nu s-a putut, noi având acolo abonamente vândute, pentru ei a fost ceva greu de perceput.

Ei nu prea înţeleg lucrurile şi ceea ce înseamnă să susţii o echipă de fotbal. Drept dovadă, prestaţia lor de aseară. O prestaţie de agricultori. Au fost tribunele pline de agricultori. Au venit toţi ţăranii care plantează cartofi, ceapă, usturoi. Au venit şi s-au uitat ce înseamnă galeria Rapidului, care ştie să îşi susţină echipa şi i-a purtat pe braţe pe băieţi spre victorie. N-au fost în stare să desfăşoare o coregrafie.

S-au încurcat între ei, s-au înnodat pe acolo. Nici nu vreau să vorbesc despre ei. S-a văzut cu ochiul liber, a văzut o lume întreagă. Acolo nu este mentalitate ultra. Oamenii ăştia nu ştiu ce înseamnă stadionul. Mă mir că aseară nu au mai aprins bliţurile. Au fost umiliţi. În minutul 87 au plecat de pe stadion. Noi avem istorie, tradiţie la galerie, despre ce vorbim”, a spus Liviu Ungurea, în direct la FANATIK SUPERLIGA.