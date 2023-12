Gina Pistol a surprins pe toată lumea în Ajunul Crăciunului! Ea și Smiley vor deveni părinți pentru a doua oară? Fanii sunt în culmea fericirii: “Felicitări”

Smiley și Gina Pistol sunt împreună de mai bine de cinci ani și au împreună o fiică, pe Josephine, în vârstă de aproape trei anișori. Cei doi formează unul dintre cele mai sudate cupluri din România, iar recent le-a făcut și o surpriză imensă fanilor. Despre ce e vorba?

Gina Pistol este însărcinată pentru a doua oară?

În Ajun de Crăciun, și se bucură de clipe minunate în familie. Pe rețelele de socializare, cei doi soți le-au arătat fanilor cum au ales să-și decoreze pomul, împreună cu fiica lor, Josephine.

ADVERTISEMENT

Pentru a păstra amintirea pentru toată viața, fosta prezentatoare de la Antena 1 și partenerul ei de viață au realizat un videoclip emoționant, pe care l-au postat pe Instagram, acolo unde internauții au reacționat imediat. În plus, unii au observat un detaliu inedit în bradul de Crăciun al celor doi soți.

Detaliul care i-a pus pe gânduri pe fani

În pom, , iar cei mai mulți s-au dus direct cu gândul la cel de-al doilea copil. La scurt timp după ce au postat clipul respectiv, fanii i-au asaltat pe cei doi cu mesaje și numeroase urări.

ADVERTISEMENT

„Dacă de-a lungul anului fugim în toate colțurile, alergăm constant, Crăciunul înseamnă ACASĂ. Doar atât: liniștea, iubirea, căldura de acasă. E tot ce îmi doresc, ce îmi trebuie și ce mă bucură enorm- timp cu familia. Un Crăciun plin, frumos, curat vă urăm noi, familia Maria”, a scris Smiley, la videoclipul postat pe contul lui de Instagram.

Internauții s-au gândit imediat că Gina Pistol ar putea fi gravidă pentru a doua oară. Blondina nu a precizat dacă ecografia respectivă este de pe vremea când blondina era gravidă cu Josephine.

ADVERTISEMENT

„Ce o fi însemnând poza din brăduț?”, „Felicitări din nou și sărbători fericite!”, „Sunteți minunați! Un exemplu frumos pentru toți tinerii”, „Doamne, sunteți superbi!”, „Crăciun fericit dragilor! Sunteți tare frumoși!”, au fost doar câteva dintre reacțiile prietenilor virtuali la postarea respectivă.

Cum a aflat Gina Pistol că este gravidă prima oară

Gina Pistol a fost în pragul fericirii când a aflat că va deveni mamă pentru prima dată, mai ales că medicii nu i-au dat prea multe șanse. Deși avea anumite simptome care dădeau de bănuit că e posibil să aibă un copil în pântece, vedeta credea că de fapt este alta cauza.

ADVERTISEMENT

„Eu nu am știu că am rămas însărcinată, dar am simțit așa că toată sursa universului era la mine în pântece. Parcă făceam parte din tot și totul făcea parte din mine.

M-am întors la filmări, eu am crezut că sunt la premenopauză pentru că aveam bufeuri, nu-mi era bine și de fapt eu eram însărcinată. Țin minte că colegă îmi zisese: fă-ți un test de sarcină și i-am zis: termină cu prostiile că îl fac degeaba. Oricum a fost așa o chestie, nici nu eram în perioada fertilă atunci… jur, a fost ceva mistic”, a mărturisit Gina Pistol în cadrul podcastului moderat de Mihai Morar