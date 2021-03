Gina Pistol mai are câteva zile și naște, însă are o dorință clară înainte de marele eveniment, pe care i-a transmis-o partenerului ei, Smiley, care trebuie să facă un lucru important pentru ea. Cei doi vor deveni părinți, însă nu au anunțat niciun plan de nuntă prea curând.

De fapt, Smiley nici nu a cerut-o în căsătorie pe frumoasa blondină, iar gurile rele îi acuză că sunt împreună de aproape patru ani și nu sunt măcar logodiți. Într-un mod subtil, Gina Pistol și-a exprimat dorința de a deveni soție.

Prezentatoarea de la „Chefi la Cuțite” așteaptă cu nerăbdare ca fetița ei și a lui Smiley să vină pe lume, dar are și mici temeri, în același timp, legate de cum se va descurca în postura de mămică.

Gina Pistol, dorință clară înainte de a naște. Ce trebuie să facă Smiley pentru prezentatoarea Chefi la Cuțite

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mei îndrăgite cupluri din showbiz, iar fanii lor sunt încântați de marele eveniment care va avea loc în câteva zile. Cu toate că sunt iubiți de public, cei doi nu sunt ocoliți de gurile rele, care îi critică pentru că nu și-au unit încă destinele.

Se pare că Gina Pistol are o dorință de a deveni soție cât mai curând și a ținut să-i transmită acest lucru soțului ei prin intermediul unei postări pe InstaStory. Vedeta de la Antena 1 le-a dezvăluit fanilor o imagine cu un inel superb cu piatră prețioasă.

„Stop, al meu”, a scris aceasta în dreptul bijuteriei. Gina Pistol nu a oferit mai multe detalii despre acest subiect.

Gina Pistol este pregătită de naștere

Gina Pistol și-a pregătit deja bagajul de maternitate, din moment ce evenimentul așteptat de ea și Smiley este din ce în ce mai aproape, iar fetița ar putea apărea în orice clipă.

În același timp, prezentatoarea TV este speriată de cum se vor schimba lucrurile și cât de bună va fi ca mamă. O discuție cu medicul ei i-a provocat un episod de panică, după cum le-a spus internauților.

„Am avut de făcut analize, mici cumpărături, pregătiri de fapt, pentru că mai am puțin. Mai am o săptămână, asta care vine, cealaltă. Abia acum realizez ce mi se întâmplă, asta după discuția avută cu anestezistul. Mă apucă panica. Încep să mă gândesc dacă o să fiu o mamă bună, dacă o să am răbdare…. Cred că toate femeile au trecut prin asta”, a povestit Gina Pistol pe Instagram.

