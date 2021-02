Gina Pistol e pregătită să devină mamă. Când va aduce pe lume primul ei copil

Anul pandemiei a însemnat, pentru multe dintre cuplurile din showbiz-ul românesc, un capăt de drum. Nu și în cazul Ginei Pistol și al lui Smiley, pentru că 2020 le-a făcut cea mai frumoasă surpriză.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Doar o lună a mai rămas până în clipa în care îndrăgita prezentatoare Tv va aduce pe lume primul copil, așa că viitorii părinți au pus la punct toate detaliile și așteaptă cu nerăbdare fericitul eveniment.

Acesta este, de altfel și motivul pentru care Speak s-a alăturat echipei show-ului culinar „Chefi la cuțite”, în calitate de co-prezentator la început, urmând ca de îndată ce fetița blondinei va vedea lumina zilei să preia frâiele emisiunii până la finalul noului sezon.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Doar o lună a mai rămas până când Gina Pistol va aduce pe lume primul ei copil

„Nu îmi venea să cred, nici nu îmi venea să mă bucur. Decât atunci când i-am auzit bătăile inimii. Nu știam cum este să fii însărcinată.

Credeam că din cauza oboselii, eu am crezut că e ceva, deregrale hormonală. El zicea că poate sunt însărcinată, eu ziceam că nu am cum, mai ales că doctorii mi-au spus că nu am șanse să fiu”, a dezvăluit Gina Pistol, în legătură cu momentul în care a aflat că este însărcinată.

ADVERTISEMENT

Dezvăluiri despre kilogramele acumulate pe timpul sarcinii: „A fost șocul zilei. Plâng în mine, plâng!”

În așteptarea momentului în care fetița ei va veni pe lume, blondina s-a plâns fanilor că a devenit „pufoasă” de când a rămas însărcinată. Nu de alta, dar Smiley s-a apucat serios de slăbit, ține regim și face zilnic mișcare.

Chiar dacă era conștientă că nu mai are greutatea de acum 7 sau 8 luni, a rămas mască în momentul în care s-a suit pe cântarul performant achiziționat recent de iubitul său. „A fost șocul vieții”, mărturisește prezentatoarea TV.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am achiziționat un cântar care arată kilogramele reale și mi-a dat cu tristețe. Plâng în mine, plâng. Ideea este că nu am pus foarte multe kilograme, mi-a zis Mona, fata care îmi face masaj o dată pe săptămână, pentru drenajul limfatic, dar sunt multe kilograme.

Nu știu cum să vă explic ca să mă înțelegeți. Și trebuie să fac ceva, n-am cum, dar nu, nu pot să vă spun câte kilograme am, dar d-aia mi-era mie greu la urcat scări și la mers pe jos. A fost șocul zilei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Eu am văzut, știu că sunt mai pufoasă că nu mai sunt cum eram în urmă cu șapte sau opt luni, dar nu mă așteptam să fie așa multe kilograme și mai am două luni”, a mai spus Gina Pistol.