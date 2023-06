Gina Pistol, informații neașteptate despre nunta cu Smiley. De ce a ales să poarte două rochii

Celebra moderatoare de la Antena 1 a venit cu o nouă serie de informații neașteptate despre cu prezentatorul de la Românii au talent. De ce a ales să poarte două rochii. Frumoasa blondină a spus cum a ales a doua ținută.

Gina Pistol, detalii surprinzătoare despre ceremonia cu Smiley. Motivul pentru care a îmbrăcat două ținute

Gina Pistol le-a captat atenția urmăritorilor săi cărora le-a spus mai multe detalii surprinzătoare despre ceremonia cu Smiley, pe numele său real Andrei Tiberiu Maria. Vedeta a explicat că nu a avut un motiv anume pentru care a îmbrăcat două rochii.

Frumoasa blondină a văzut a doua rochie la o prietenă foarte apropiată și nu a renunțat până nu a găsit materialul ideal. Fosta prezentatoare de la Chefi la cuțite a mai subliniat că adoră paietele și cristalele.

„Aveți 5 minute să vorbim despre a doua ținută? Bun! Acum că ți-am captat atenția, hai să-ți povestesc (pe scurt) cum am ales şi de ce am ales încă o ţinută pentru ziua nunţii. Când s-a măritat o bună prietenă, am admirat rochia ei de mireasă şi materialul rochiei.

Avea o strălucire aşa faină acel material, iar mie cum îmi plac paietele și cristalele (practic cam tot ce «străluce») m-am tot gândit la rochia ei și unde aş putea să port eu o rochie din acel material (clar aveam în cap varianta bocanci sau ciocate).

Pe la festivaluri nu, la piață nu, în parc cu copilul nu şi nici ca invitată pe la alte nunți. Doar dacă îmi greșise mireasa cu ceva (într-o viață anterioară, că în viața asta nu mi-a greşit nimeni).

După ce mi-am cumpărat rochia de mireasă, am decis să mai îmbrac o rochie la petrecere. Nu mă întreba de ce, că nu știu ce să-ți răspund. Am fost la măsurat, am stat la poveşti, am ales materialul, am fost apoi la câteva probe şi iată rochia de petrecere.

Deşi poate nu pare, este o rochie confortabilă. Nu te zgârie materialul, nu este scorţoasă. Este o rochie uşor de purtat mai ales într-o zi luuuuuuuuuuuuuuuungă de nuntă”, le-a povestit Gina Pistol fanilor de pe .

Gina Pistol, strălucitoare în ziua nunții cu Smiley

Gina Pistol a strălucit la propriu în ziua în care s-a căsătorit cu alesul inimii sale, Smiley, după o relație amoroasă de peste 6 ani și jumătate. Vedeta de la Antena 1 a îmbrăcat care i-au venit mănușă.

Fosta prezentatoare de la Chefi la cuțite a știut încă de la început cum vrea să arate ziua cea mare, însă tot a fost luată prin surprindere. Organizatorii au uimit-o pe vedetă, dar și pe artist cu decorul din flori și alte detalii importante.