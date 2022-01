Gina Pistol, mărturie emoționantă despre 2021: ”M-am pierdut de multe ori și m-am regăsit de puține ori”. Reacția lui Smiley

Retropsectiva pentru anul trecut a adus-o pe frumoasa blondina în fața unor lucruri pe care nu a reușit să le ducă la bun sfârșit, însă per total, vorbește cu mare bucurie despre 2021.

Prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” a lăsat un mesaj emoționant în mediul virtual, recunoscând că nu a fost tocmai persoana bună pe care și-o dorea, iar pe alocuri nici nu a încercat.

Anul trecut a fost unul bun pentru pentru că a devenit mamă pentru prima oară, mai ales că Gina Pistol nu credea că i se va îndeplini acest vis. La 41 de ani are o fetiță superbă.

Gina Pistol, mesaj surprinzător despre 2021. Ce i-a transmis iubitul ei, Smiley

„A mai trecut un an, an în care nu am fost cea mai bună EU. Lui nu i-am fost iubita bună. Nici soră bună fratelui. Nici mamei mele cea mai bună fiică.

Oamenilor dragi mie nu le-am fost prietenă. Sinceră să fiu, nici nu am încercat. N-am fost nici măcar bună cu mine.

Anul ăsta m-am pierdut de multe ori și m-am regăsit de puține. Anul ăsta mi-a fost dor de mine. Mi-am lipsit.

Și cu toate astea am făcut ceva bine. Am făcut tot ce mi-a stat în putință să fiu o mamă bună pentru fiica mea. Anul ăsta, în schimb, a fost cel mai bun cu mine.

Am devenit mamă și noi, Smiley, am devenit mai uniți. Vă doresc sănătate la minte, trup și mai ales la suflet. Să aveți un an bun!”, este mesajul lăsat de Gina Pistol pe contul de alături de o imagine cu fiica sa, Josephine.

Smiley, un familist convins. Mesajul care i-a impresioant pe fani

Juratul de la SuperStar România nu a trecut cu vederea postarea partenerei sale de viață. Cântărețul a apreciat deschiderea și sinceritatea cu care a vorbit iubita sa.

„Familia mea! Vă iubesc”, este reacția lui Smiley din social media, care a fost apreciată de foarte mulți internauți.

Gina Pistol și cântărețul sunt fericiți și împliniți de când au devenit părinți, Josephine fiind un cuminte și foarte dorit de cei doi. Anul 2021 nu va fi uitat niciodată de ei.

Data de 9 martie este ziua în care micuța a venit pe lume și a făcut din blondină și artist o familie, o familie unită, gata să învingă orice fel de obstacol.