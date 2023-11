Gina Pistol se confruntă cu probleme de sănătate. Medicii i-au pus diagnosticul soției lui Smiley

Gina Pistol are probleme de sănătate. Medicii i-au pus un diagnostic soției lui Smiley. Iată ce i-au spus aceștia.

Gina Pistol, probleme de sănătate. A fost și la medic

Gina Pistol a mărturisit pe rețelele de socializare că are probleme de sănătate. Vedeta a mărturisit că a mers și la medic din această cauză.

ADVERTISEMENT

Aceasta a mărturisit că suferă din cauza durerii de cap. De asemenea, aceasta suferă și din cauza unei nevralgii intercostale.

Afecțiunea aceasta este referitoare la o durere apărută în zona toracică. Vedeta a postat și o imagine pe rețelele de socializare, în care se vede că nu se simte deloc bine.

ADVERTISEMENT

„Asta-s eu azi. Durere de cap. Nevralgie intercostală. Minunat!”, a scris Gina Pistol în mediul online.

Vedeta a mai vorbit recent și despre . Aceasta a povestit că anul 2022 a fost unul foarte greu pentru ea. După ce a născut-o pe fetița ei, aceasta a suferit din cauza unei depresii.

ADVERTISEMENT

„M-am confruntat cu o depresie pe care majoritatea proaspetelor mămici o are, am avut și un episod de burnout destul de urât, am și sindromul copilului sărac, având multe lipsuri în copilărie.

Cred că majoritatea oamenilor mă înțeleg. Așa că am pus multă presiune pe mine și la filmări, și cu toate campaniile pe care le aveam de livrat”, a spus vedeta.

ADVERTISEMENT

Ce este nevralgia intercostală de care suferă Gina Pistol

Nevralgia intercostală este o afecțiune care implică durere în zona nervilor intercostali, care sunt nervii care se află între coaste.

Durerea poate varia și poate fi extrem de supărătoare pentru cel care o simte. Loviturile directe în zona coastei sau leziunile cauzate de activități fizice intense pot provoca iritații ale nervilor intercostali.

sau bacteriene, cum ar fi zona zoster (herpesul zoster), pot afecta nervii intercostali și provoca nevralgie.