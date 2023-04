Giovana de la Mireasa, imagine rară alături de Sese. Cum s-au fotografiat câștigătorii sezonului 5

Fosta participantă a emisiunii matrimoniale de la Antena 1, în vârstă de 22 de ani, a publicat o rară alături de partenerul de viață. Cum s-au fotografiat câștigătorii sezonului 5 înainte de a deveni părinți pentru prima oară.

Giovana, câștigătoarea Mireasa, sezonul 5, fotografie unică cu soțul său, Sese. Cum au apărut foștii concurenți de la Antena 1

Giovana Ciorbă, câștigătoarea de la sezonul 5, a împărtășit cu fanii o fotografie unică cu soțul său, Sese, cu mare s-a căsătorit în finala show-ului moderat de Simona Gherghe. Cei doi tineri sunt mai fericiți ca niciodată.

ADVERTISEMENT

La doar câteva luni de la marea finală a emisiunii de la Antena 1 au anunțat că vor fi părinții unei fetițe. Au păstrat secretul în primul trimestru pentru a fi totul în regulă cu sarcina, anunțul fiind făcut la 7 luni de la cererea în căsătorie.

Împlinirea se poate observa pe chipurile lor din postările din mediul virtual. În urmă cu puțin timp concurenta din Timișoara a pus la Stories un scurt filmuleț în care, însă, nu i se observă burtica de gravidă.

ADVERTISEMENT

Zâmbetul nu lipsește de pe chipul Giovanei și a lui Sese care abia așteaptă să-și țină în brațe bebelușul. Câștigătorii sezonului 5 de la Mireasa demonstrează că povestea lor de dragoste a trecut peste multe obstacole.

Giovana și Sese de la Mireasa, în curând părinți

„Suntem foarte bine, noi am ales să dăm vestea asta mai târziu pentru ca am zis ca primele 3 luni să ținem pentru noi, am vrut să fim siguri că totul este bine. Am făcut anunțul la 7 luni de la cererea în căsătorie.

ADVERTISEMENT

Am zis că e un moment prielnic să postăm. Vom avea o fetiță. Giovana e foarte bine, pe parcursul sarcinii până acum nu a avut grețuri, se aștepta să aibă băiețel în prima fază că se spune că dacă nu ai grețuri sau stări de rău e băiețel.

Pofte are mai mult de dulce, dar altceva nu. Avem emoții constructive, nu avem nicio teamă. Totul va fi ca la carte”, a declarat Sese după ce s-a aflat de sarcina Giovanei de la Mireasa, pentru .

ADVERTISEMENT

Câștigătorii sezonului 5 au mai subliniat că au ales deja numele pentru micuța care va veni pe lume în perioada următoare. Cel mai probabil fetița se va numi Selina, ambii tineri fiind foarte emoționați cu privire la naștere.

ADVERTISEMENT

În altă ordine de idei, fostul concurent de la Antena 1 este conștient că la primul copil va plânge mult, însă crede că la al doilea va fi mai pregătit. Asta înseamnă că partenerii au de gând să mai aducă pe lume încă un urmaș.