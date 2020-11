Impresarul Giovanni Becali a povestit despre cum a trecut prin experiența infectării cu noul coronavirus. Vărul lui Gigi Becali a dezvăluit că patronul FCSB-ului a contribuit la vindecarea sa.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FANATIK a vorbit cu Giovanni Becali atunci când impresarul încă era bolnav și acesta a povestit pentru site-ul nostru cum a ajuns să se infecteze.

După ce a scăpat de virus, fostul președinte de la Dinamo și Rapid se declară surprins de faptul că singurul om din anturajul său care a fost ocolit de boală a fost chiar Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali și infectarea: „Am luat toți. Numai Gigi nu a avut!”

În urmă cu mai bine de o lună, Giovanni și Victor Becali erau depistați pozitiv cu coronavirus și inrau în izolare, fără a ști de unde s-au ales cu temutul virus. Cei doi impresari s-au vindecat între timp, iar Giovanni Becali a înțeles și cum a fost posibilă infectarea.

„Nu pot să-mi dau seama exact de unde am luat virusul. Poate când am fost în Italia pentru transferul lui Mihăilă, poate la bar, când ne-am uitat la Norvegia – România… Nu știu și nici nu mai contează… Sper să fiu ok cât mai repede din toate punctele de vedere”, spunea Giovanni Becali în exclusivitate pentru FANATIK în data de 14 octombrie.

ADVERTISEMENT

După o lună, impresarul a scăpat de probleme și a dezvăluit că s-a infectat la un bar la care se aduna împreună cu apropiații pentru a urmări diverse meciuri de fotbal. El a anunțat că toți cei care au fost la barul respectiv au ajuns să fie bolnavi. Cu o singură excepție: Gigi Becali.

„Ne-am infectat la bar, unde ne strângem cu neamurile, cu verii. Am luat toţi. Şi Victor, şi câţiva nepoţi, veri, numai Gigi nu a avut. Şi a umblat fără mască, fără nimic”, a dezvăluit vărul finanțatorului de la FCSB la Telekomsport.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum a reușit să scape de coronavirus: „Mi-a dat vărul meu perfuzii și medicamente”

Pentru a se putea trata de coronavirus, Giovanni Becali a apelat la ajutorul lui Gigi Becali, cel care deține și o clinică medicală privată. Patronul FCSB-ului a dezvăluit că i-a „tratat” de coronavirus pe cei mai mulți membri ai familiei sale, iar Giovanni Becali a confirmat că s-a aflat și el printre cei ajutați de vărul său.

„M-a ajutat vărul meu (n.r. – Gigi Becali) cu nişte medicalemnte, cu nişte perfuzii la el la clinică. Am crezut în ce mi-a spus el, doctorul mi-a permis. Am avut nişte frisoane, nu aveam nimic. Mi-am luat sânge şi am 90 la anticorpi, e foarte bine. Media e de 40-50, la mine e bine. Nu am trăit cu teamă”, a mai spus impresarul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Compania Pfizer a dezvăluit că există deja un vaccin anti-coronavirus pregătit să fie lansat în cel mai scurt timp. Comisia Europeană a informat recent că a încheiat un contract pentru achiziționarea a 300 de milioane de doze de vaccin.