Giovanni Costantino, mesaj pentru Adrian Mititelu: ”Nu am fost ascultat”. Ce a spus despre o revenire la FC U Craiova

Tehnicianul italian a stat 18 meciuri pe banca tehnică a oltenilor, el fiind , scor 1-1, din etapa a 28-a a sezonului regulat din SuperLiga.

Giovanni Costantino, deranjat că Adrian Mititelu nu l-a ascultat când i-a spus de problemele de la FC U Craiova

În ciuda faptului că a avut viață grea cu Adrian Mititelu la FC U Craiova, Giovanni Costantino a mărturisit că îl respectă foarte mult pe patronul oltenilor și este dispus chiar să se întoarcă într-o zi în Bănie.

”Îmi pare rău că domnul Mititelu, care este extrem de inteligent, nu și-a dat seama de probleme când i le-am expus eu. Dacă m-ar fi ascultat și dacă m-ar fi crezut, acum poate că echipa era mult mai sus. Când am plecat eram în obiectiv play-off și Cupă.

Cu mine, echipa a reușit 24 de puncte în 18 jocuri, iar după mine a adunat 14 sau 15 puncte. Am citit de problemele din vestiar. Le-am spus de mult, dar nu am fost ascultat la vremea respectivă.

Dacă mă sună, sigur că sunt dispus să discutăm. M-am simțit ca acasă, iar domnul Mititelu merită tot binele. Rar am văzut un patron atât de pasionat și implicat sufletește”, a declarat Costantino, pe canalul de YouTube Templul Sportului, la emisiunea lui Gabi Safta.

Mesaj pentru suporterii FC U Craiova

Antrenorul italian consideră că cea mai mare realizare a sa din perioada petrecută la FC U Craiova este faptul că a reușit să-i readucă pe suporteri în tribună și le-a cerut acestora să rămână în continuare alături de echipă, .

”Când am ajuns la Craiova, peluza era goală cu UTA. Apoi, suporterii au revenit alături de echipă. Au simțit că jucăm fotbal și am început să avem rezultate. Aceasta a fost cea mai mare victorie a mea acolo. Nu am mai vorbit cu domnul Mititelu, dar îi mulțumesc pentru șansa pe care mi-a dat-o.

Le transmit suporterilor să fie alături de echipă. Sunt și așa mulți care îi vor răul și astfel aceștia ar fi fericiți. Îi rog pe fanii echipei domnului Mititelu să rămână alături de echipă. Toți merită să fie fericiți”, a spus el.

Ce jucători ar face față în Serie A

Giovanni Costantino a rămas plăcut surprins de faptul că galeriile rivale își unesc forțele la jocurile echipei naționale a României și a vorbit despre jucătorii din SuperLiga care ar putea face față în fotbalul italian.

”România este o țară unde mi-a plăcut pentru că la jocurile naționalei sunt împreună suporterii galeriilor rivale, ceea ce în Italia, din păcate, nu se vede. În schimb, nu mi-a plăcut că lumea nu este interesată de discuții despre fotbal, tactică, ci numai de scandal.

Sunt jucători în România care pot face față chiar și în Serie A. Coman, Olaru, Burmaz, Otele, Muhar și Louis Munteanu sunt jucători de nivelul campionatului italian”, a afirmat Costantino.