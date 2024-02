Mesajul lui Giovanni Costantino la despărțirea de FC U Craiova: „Le voi păstra în suflet”

Adrian Mititelu l-a dat afară pe Giovanni Costantino de la FC U Craiova după egalul cu Poli Iași, iar astăzi au reziliat și contractul. Antrenorul italian a avut un mesaj pentru conducerea grupării din Bănie, dar și pentru suporteri la despărțirea oficială de clubul din SuperLiga.

Mesajul lui Costantino la despărțirea de FC U Craiova: „Le voi păstra în suflet”

Giovanni Costantino este istorie la FC U Craiova 1948, iar Adrian Mititelu va avea o întâlnire decisivă cu următorul antrenor. cu gruparea din Bănie și să revină în SuperLiga după despărțirea de FC Botoșani.

Giovanni Costantino a postat un mesaj emoționant la despărțirea de FC U Craiova 1948. Acesta este singurul antrenor cu care Adrian Mititelu a învins FCSB, iar italianul spune că toate amintirile din Cetatea Băniei vor rămâne în sufletul său pentru totdeauna.

„Mulțumesc FC U Craiova, îi mulțumesc domnului Mititelu, jucătorilor mei, staff-ului, Peluza Sud 1997 și tuturor fanilor FC U din întreaga lume. Am dat tot ce am putut pentru acest club și am muncit cu profesionalism, pasiune și efort pentru a face din acest club și acești jucători ceva mai bun.

Când am ajuns a fost un moment foarte greu pentru club, dar am avut o perioadă grozavă aici. Până acum câteva săptămâni am jucat pentru mulți oameni cel mai bun fotbal din România. Ultimele trei săptămâni ne-am chinuit să jucăm ca înainte, din cauza accidentărilor și cartonașelor galbene, dar am avut parte de multe emoții pozitive în acele luni.

Egalul din derby cu 10 jucători, victorii cu FCSB, Sepsi și Dinamo. Amintiri grozave pe care le voi păstra în suflet. Hai Craiova!”, a scris Costantino pe pagina oficială de Instagram.

Oamenii doriți de suporteri pun presiune pe Mititelu: „Mi-ar face plăcere să revin”

Marcel Iancu – Nicolo Napoli – Marian Bondrea. Toți trei au reacționat pentru FANATIK și au anunțat că și-ar dori să revină la în fotbal la formația lui Adrian Mititelu.

„Mă bucur că suporterii nu m-au uitat și s-au gândit la mine. Mi-ar făcea mare plăcere să revin om de fotbal. M-aș bucura să fie așa. Am nostalgie încă, vizionez cam toate jocurile, dar e puțin probabil să mă caute domnul Mititelu.

N-am avut o relație apropia cu dânsul. Ne-am întâlnit de câteva ori, cred că de vreo zece ori. Îl apreciez enorm pentru investițiile făcute în acest club din banii lui. Chiar nu-i înțeleg pe cei care îl huiduie.

Cu Marcel Iancu am lucrat împreună la Electroputere în perioada bună a noastră. Pe Nicolo Napoli nu-l cunosc foarte bine, dar prin prisma rezultatelor este un antrenor bun. Cu Napoli nu pot spune că sunt prieten, am avut o relație de ‘Bună ziua, bună ziua’”, a spus Marian Bondrea.