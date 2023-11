Giovanni Costantino, după Universitatea Craiova – FC U Craiova 1948 1-1: „Meritam să câștigăm”

Universitatea Craiova și FC U Craiova 1948 în etapa cu numărul 15 din SuperLiga. Gazdele au deschis scorul prin Căpățînă, în timp ce Aurelian Chițu, golgheterul SuperLigii, a restabilit egalitatea în minutul 63. Peluza Nord și Peluza Sud .

Antrenorul lui FC U Craiova 1948, după remiza cu Universitatea Craiova: „Meritam să câștigăm”

FC U Craiova 1948 a fost aproape să dea lovitura la ultima fază. Blănuță a trimis în forță pe poartă cu o lovitură de cap, însă Laurențiu Popescu a respins miraculos de sub bară. Giovanni Costantino și-a felicitat jucătorii după punctul obținut împotriva rivalei locale.

„Aș vrea să-i felicit pe jucătorii mei. Au o inimă mare, au arătat-o. Am fost puțin ghinioniști cu UTA. Cred că astăzi meritam să câștigăm. Am cerut jucătorilor mei în repriza a doua să centreze mult. Am fi putut să înscriem în final al doilea gol după o nouă centrare”, a declarat Giovanni Costantino.

La finalul meciului, jucătorii lui FC U Craiova 1948 au mers în peluză pentru a celebra punctul obținut alături de galerie. Giovanni Costantino consideră că acest aspect trebuie să fie scos în evidență.

„A fost încinsul derby-ul, dar e respect. E un derby sportiv. E frumos să fie așa, totul e pe teren. Comportamentul fanilor de la finalul meciului ne face să luptăm. Trebuie remarcat, nu vedem des jucători în peluză după meci”, a mai spus Giovanni Costantino.

Giovanni Costantino nu își explică „roșul” primit de Dan Vasilică: „N-am înțeles”

Dan Vasilică a văzut cartonașul roșu din partea lui Radu Petrescu. De asemenea, formația finanțată de Adrian Mititelu a rămas în inferioritate numerică din minutul 77, după ce Andrea Padula a primit două cartonașe galbene și pe cel roșu în decurs de doar cinci minute.

„Nu am înțeles cartonașul roșu pe care l-am primit. Sezonul e foarte lung. Putem să câștigăm și la București, de ce nu? O luăm pas cu pas. Nu pot să privesc lucrurile pe termen lung.

Am sosit într-o situație care nu e deloc ușoară. Dar reacția de astăzi după ce avem cartonașul roșu îmi arată că avem inimă”, a mai spus Giovanni Costantino.

FC U Craiova ocupă locul 12 în clasament, cu 15 puncte în tot atâtea etape. Pentru formația antrenată de Giovanni Costantino urmează derby-ul cu FCSB de la București. De cealaltă parte, Universitatea Craiova a terminat turul de campionat pe locul 4, cu 23 de puncte.