Giovanni de Oltenia! Impresarul propune o nouă strategie Universității Craiova: „Africanii vin cu foame de rezultate”. Exclusiv

Universitatea Craiova vrea să preia modelul celor de la CFR Cluj, oltenii fiind interesați de tinerele talente din afara țării. În această iarnă, formația din Bănie a avut în probe doi jucători africani la „satelitul” alb-albaștrilor, iar FANATIK a stat de vorbă cu agentul celor doi fotbaliști.

Giovanni de Oltenia, propunere pentru Universitatea Craiova: „Africanii vin cu foame de rezultate”

(19 ani, Senegal), Ngonzo Banam (19 ani, Republica Centrafricană). Tinerii jucători africani au fost aduși în probe de la ACB Ineu de către Giovanni Becheriu, care a vorbit despre cei doi fotbaliști.

Jean Baptiste Mendy a rămas la formația secundă a Universității Craiova, iar Giovanni Becheriu a declarat pentru FANATIK că tânărul jucător se acomodează rapid în Bănie cu ajutorul lui Corneliu Papură. Senegalezul vorbește doar franceză, iar tehnicianul alb-albaștrilor îl ajută să învețe limba română.

„Încă suntem în faza constructivă, plecăm cu oamenii devotați în acest proiect. Trebuie să fie ceva pe viitor, cum am plecat în părțile de la Arad la Ineu, unde lumea este altfel, chiar dacă eu sunt din Craiova. Sunt oamenii cu care poți vorbi la Craiova precum Dragoș Bon și Corneliu Papură, dar la FC U nu este intrare.

Pe Mendy l-au testat și mental, are foarte mari capacități atât fizice, cât și mentale, are talent. Omul vine de undeva de jos și vrea să demonstreze că poate, are dificultăți cu limba pentru că vorbește doar franceză, dar are noroc cu Corneliu Papură”, a declarat Giovanni Becheriu.

Ngonzo Banam nu a rămas în lotul formației secunde antrenate de Corneliu Papură, deoarece centraficanul a fost convocat în lotul naționalei U20 pentru Campionatul Mondial. Giovanni a vorbit despre calitățile tânărului jucător din Africa și profilul fotbaliștilor din acea zonă.

„Din trei faze a făcut trei goluri, nu oricine te cheamă la un Campionat Mondial. Eu îi aduc prin prietenul meu Patrice Feussi, pe care eu l-am adus în România. Mulți tineri jucători renunță, se dau în spate și nu au forța să ajunge la un nivel.

Îi duci în ligiile secunde și încep să își facă anturaje cu alții care nu au capacitate și ies în cluburi de noapte. Un african vine cu foame de rezultate, românul nostru s-a văzut prea bogat. Una li se dă prea mult și nu au chef de muncă, noi trebuie să promovăm ceva frumos”, a declarat agentul de jucători.

Oltenii i-au observat atent pe jucătorii africani: „Am bătut la ușă și ni s-a deschis. Am făcut un amical să vadă”

Giovanni Becheriu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că vrea să mai aducă tineri africani în România, iar pentru asta are nevoie de cele mai bune condiții. Acesta este de părere că transferurile jucătorilor străini pot pune presiune pe umerii fotbaliștilor români.

„Trebuie să ne pregătim cu profesori pentru meditații de limba româna la ABC Ineu. Toată lumea i-a criticat pe președintele Adrian Lapte când au fost aduși la ACB Ineu și echipa a promovat cu ei. Are câteva cheltuieli, dar vor să facă ceva și el este motivat.

La echipele din Liga 4 precum Calafat, Dăbuleni unde au puțini bani, li să dă un buget ok. Nu zice nimeni să dăm copii români, pentru că ei sunt prima oportunitate, dar poți să pui și doi tineri africani care vor să facă ceva, care muncește și este un beneficiu pentru club”, a spus agentul de jucători.

În ultimii zeci de ani, jucătorii africani s-au impus în campionatele tari din Europa, iar chiar și în SuperLigă au existat exemple asemănătoare. Ultimul dintre ele este chiar

„Ați văzut că tinerii africani i-au amploare de la zi la zi în campionatele mari. Eu vreau să îi propun și lui Gheorghe Hagi la academia, dar la Craiova este sufletul meu, indiferent dacă e FC U sau Universitatea. În Camerun, Patrice Feussi mi-a făcut cunoștiință cu Pierre Wome, fotbalist care a trecut la cluburi foarte mari.

Au o bază de scounting foarte bine pusă la punct Universitatea Craiova, am bătut la ușă și ni s-a deschis. Am făcut un amical să vadă jucătorii și totul a fost bine. Sunt antrenori foarte pregătiți, iar grupele au rezultate”, a mărturisit Giovanni de Oltenia.

„Am fost tutorele fotbaliștilor precum Oprița, Dinu Tudoran și Nicolae Dică în Bologna”

Giovanni Becali a vorbit și despre legăturile sale cu fotbalul, chiar din perioada în care s-a mutat în Italia. Acesta a mărturisit că s-a ocupat de foști jucători precum Nicolae Dică, Daniel Oprița, Dinu Tudoran și Cosmin Pașcovici la Bologna, pe vremea recuperării medicale.

„Sunt foarte pasionat de fotbal, mi-am investit banii în fotbal, ce am câștigat de când am plecat de mic în Italia. Am jucat fotbal la Craiova, dar nu m-am ținut pentru că eram puțin mai golonaș, era cu Cătălin Beldeanu, Dudiță, era și Eugen Trică la o altă grupă.

Am fost tutorele fotbaliștilor la Isokinetic din Bologna, toți fotbaliștii care sunt acum antrenori precum Oprița, Dinu Tudoran, Pașcovici și Nicolae Dică au trecut prin mâinele mele. Eu mergeam și vorbeam cu doctorul, traduceam și mă ocupam de lucruri, doar din pasiunea mea.

În fiecare zi vorbesc cu Pașcovici, care este antrenor la Gică Hagi la Farul, vorbesc tot timpul și sunt împlicat, înainte m-am retras puțin pentru că lumea este prea rea. Eu sunt o persoană foarte devotată pentru a face ceva, dar încă unii nu vor să facă pentru că vor să le fie lor bine, să mânânce bani”, a declarat Giovanni Becheriu.