Gjoko Zajkov, prima reacție după transferul la Universitatea Craiova: „E unul dintre cele mai mari cluburi din România”. Video

Universitatea Craiova a mai dat v, transfer anunțat în exclusivitate de FANATIK. Internaționalul macedonean a declarat că oltenii au insistat pentru realizarea mutării sale în Bănie din această iarnă.

Oltenii au insistat pentru transferul lui Gjoko Zajkov: „Am ales Universitatea pentru efortul și interesul pe care l-au arătat”

Gjoko Zajkov a prins lotul Macedoniei de Nord la Euro 2020, însă noul jucător al juveților nu a prins niciun minut în faza grupelor. Acesta a declarat că oficialii Universității Craiova au realizat eforturi pentru ca transferul macedoneanului să se realizeze.

ADVERTISEMENT

„Craiova este un club mare, unul dintre cele mai mari din România și am ales Universitatea pentru efortul și interesul pe care l-au arătat pentru ca eu să ajung aici. Apreciez acest lucru. Am văzut că oamenii au încredere în mine, așa că a fost ușor să iau această decizie”, a declarat internaționalul macedonean.

Fundașul central în vârstă de 27 de ani a evoluat în prima parte a sezonului trecut din Ucraina, iar acesta nu a mai jucat un meci oficial câteva luni. Gjoko Zajkov a declarat că s-a pregătit din greu în toată această perioadă și se simte foarte bine.

ADVERTISEMENT

„Mă simt bine. Până acum am avut o pauză, pentru că înainte am evoluat în Ucraina. Am avut o vacanță mai lungă, dar m-am pregătit în toată această perioadă și să simt în regulă. Știu că este un campionat bun în România, am avut și prieteni din Macedonia de Nord care au jucat aici”, a spus Gjoko Zajkov.

Gjoko Zajkov i-a urmărit pe olteni în Conference League: „Am văzut partida împotriva formației Zorya”

în turul trei din preliminariile Conference Leagoe. Oltenii au trecut de formația ucraineană, după victoria categorică obținută de olteni la primul meci cu Mirel Rădoi pe banca formației din Bănie, scor 3-0.

ADVERTISEMENT

Gjoko Zajkov a mărturisit că a avut la acea vreme ambele partide disputate de Universitatea Craiova cu Zorya Luhansk, deoarece era jucător în Ucraina. Acesta le-a transmis suporterilor că va da 100% în fiecare meci în tricoul alb-albastru.

„Au auzit numai lucruri bune despre România. De asemenea, am văzut și eu la televizor. Am văzut partida împotriva formației Zorya. Scorul a fost 1-0 pentru Zorya în primul meci, iar în retur s-a impus Universitatea Craiova cu 3-0. Am văzut ambele jocuri (n.r. cu Zorya Luhansk din Conference League).

ADVERTISEMENT

Eu eram la Vorskla Poltava, iar Zorya este din Ucraina, așa că am putut să văd o echipă bună a Universității Craiova, formație cu reale calități. Abilitățile defensive și concentrarea în joc (n.r. calitățile sale cele mai importante). Pot să spun că voi da totul în fiecare meci și sper să vă văd cât mai repede”, a încheiat Gjoko Zajkov.

ADVERTISEMENT