Florin Pîrvu, entuziasmat de debutul cu dreptul la Petrolul: ”Pe Budescu am vrut să-l schimb mai devreme, dar nu a dorit să iasă”

”Lupii galbeni” , scor 2-0, și au ajuns la un singur punct în spatele lui Sepsi, formație aflată pe locul 6 în clasament.

Debut impresionant pentru Florin Pîrvu pe banca Petrolului

La finalul meciul Petrolul Ploiești – FC Hermannstadt, scor 2-0, din etapa a 25-a din SuperLiga, Florin Pîrvu s-a arătat entuziasmat de felul cu a jucat echipa la debutul său și visează la un loc de play-off.

”Înainte de a spune ceva, aș vrea să-i mulțumesc lui Nae Constantin și lui Vali Bădoi. Am găsit o familie aici, o echipă pregătită. Vreau să transmit felicitări fostului staff tehnic. Dacă așa a văzut Cojocaru la Irobiso că merita al doilea galben, decizia e a lui, nu pot comenta.

Echipa are calitate, avem jucători cu potențial. Eu am venit cu acel entuziasm, cu acea dorință de victorie, acel sacrificiu. În seara asta s-a văzut acest lucru. Eu nu țin minte să mai fi jucat Budescu la intensitatea la care a jucat el.

Pe Budescu am vrut să-l schimb mai devreme, dar nu a vrut să iasă de pe teren. Îmi spunea ‘mai stau Mister, mai stau Mister’. Rar întâlnești un jucător cu așa dorință. Noi vrem să scoatem maximum din toate meciurile, chiar dacă sunt dificile”, a declarat Pîrvu.

Budescu ar fi vrut să aibă mai multe pase de gol

Mijlocașul Constantin Budescu a dezvăluit că speranțele de play-off au revenit în vestiarul petroliștilor, dar este conștient că urmează o serie de partide extrem de importante, în prima dintre acestea urmând să întâlnească liderul Farul.

”A fost dificil. Ne doream victoria pentru că eram într-o situație delicată cu trei înfrângeri anul ăsta care s-a lăsat și cu o plecare de antrenor. A trebuit să vină alt antrenor și ne bucurăm că am început cu dreptul. Mă bucur că am obținut cele trei puncte și ne-am revenit puțin.

Când toate lucrurile merg bine, se văd și sprinturile, se văd mai multe. , dar ne-a încurajat la fiecare antrenament. Sperăm ca în viitor să înțelegem mai bine ce își dorește de la noi.

După ultimele trei înfrângeri nu ne mai gândeam la nimic, acum iar ne gândim la play-off. Trebuie să rămânem concentrați să dăm totul. Urmează Farul, o echipă foarte bună, o echipă care joacă cel mai frumos fotbal din campionat”, a declarat Budescu, care a dat un răspuns haios când i s-a spus că are 77 de goluri și 70 de assist-uri în SuperLiga: ”Aș fi vrut să am mai multe pase. Cifrele astea arată cât de mult îmi place fotbalul”.

Budescu, deranjat de suspendarea partidei Sepsi – FC U Craiova

Constantin Budescu a vorbit și despre întâlnirea Sepsi – FC U Craiova, suspendat din cauza scandărilor xenofobe, pe fondul faptului că Petrolul este la un punct în spatele formației covăsnene, aflată pe locul 6, ultimul care duce în play-off.

”Nu știu de ce nu s-a jucat meciul de la Sepsi, și eu când am jucat acolo am fost înjurat și s-a mers mai departe. Puteau da fanii afară și să continue meciul. Nu știu dacă se mai poată rejuca meciul”, a spus Budescu.

Brazilianul Jair, care a deschis scorul la întâlnirea cu Hermannstadt, s-a arătat fericit că a revenit cu gol: ”A fost un meci dificil, dar e o victorie importantă. Am lipsit trei meciuri, am revenit și mă bucur că am marcat și am reușit să câștigăm. Antrenor nou, antrenor vechi, important e ce facem noi pe teren. E posibil să ajungem în play-off, dar trebuie să ne concentrăm în meciurile următoare”.