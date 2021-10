Gol de generic marcat de Ianis Hagi în Germania – România! A făcut înconjurul lumii. Brazilienii, uimiți de reușita sa. Video

Presa internațională a reacționat instant la golul marcat de fotbalistul lui Rangers, care l-a învins pe Marc Andre Ter Stegen, după ce l-a ridiculizat pe Antonio Rudiger, fundașul lui Chelsea.

Totodată este primul gol încasat de selecționata lui Hansi Flick de când fostul antrenor al lui Bayern Munchen a preluat echipa națională.

în debutul meciului de la Hamburg, cu Germania, iar presa internațională a reacționat imediat la golul mijlocașului nostru.

„Un incredibil gol marcat dintr-o acțiune proprie reușit de Ianis Hagi, care îi oferă României conducerea împotriva Germaniei!”, au notat jurnaliștii de la 90min.

An incredible solo goal from Ianis Hagi has given Romania and early lead over Germany! 🔥

— 90min (@90min_Football)