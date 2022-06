Golden State Warriors a reînviat! E din nou campiona NBA, iar Steph Curry își completează și colecția personală de trofee

103-90 cu Celtics, chiar la Boston, cu 34 de puncte ale omului său numărul unu, , i-a readus lui Golden State Warriors, cu scorul general de 4-2, supremația în NBA. Iar ”shooter”-ul Curry a mai pus în vitrina personală un trofeu ce-i lipsea. Cel de MVP al finalei.

Cinci apariții consecutive în finală și trei titluri a reușit Golden State Warriors din sezonul 2014-2015 și până în 2018-19. Primul dintre trofee venind la 40 de ani de ultima reușită. Cel din 1975, al trupei conduse de Rick Barry.

N-a fost însă totul. Recordurile s-au adunat pe bandă rulantă. Inclusiv unele care depășeau un secol. Și toată lumea era de acord că echipa antrenată de Steve Kerr este una de referință pentru istoria ligii.

Desigur, nu doar Kerr era creditat cu meritele pentru acești lauri. Ci și Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson, Andre Iguodala sau Kevin Durrant.

Ultimii doi fiind desemnați MVP ai finalelor câștigate (2015, Iguodala, respectiv 2017 și 2018, Durrant). În timp ce Curry a fost MVP-ul sezonului în primii dintre acești ani. Și omul pentru care, dintr-un colț în altul al SUA, dar și în Canada, chiar și cei care ajunseseră să o displacă pe Golden State Warriors din pricina preciziei de metronom în a-și adjudeca victoriile, veneau inclusiv la antrenamente.

Se vorbea deja despre . În 2019 a venit însă episodul accidentărilor lui Thompson și Durrant care au dus la eșecul în fața lui Toronto Raptors. Iar apoi, dezastrul.

Două sezoane de coșmar. Echipa a fost măcinată de accidentări. Curry, aproape tot sezonul 2019-20, iar Thompson aproape 1.000 de zile, au fost cele mai importante. Și a rămas și fără Durrant, plecat la Brooklyn.

Echipa nu se regăsea tocmai când se reîntorsese la San Francisco. Și a ratat doi ani la rând play-off-ul. Astfel că inclusiv cei care, în a doua jumătate a deceniului trecut vorbeau la superlativ despre Warriors, se întrebau dacă nu greșiseră.

Stephen Curry și Klay Thompson au crezut însă în ei. ”Nu o să vreți să vedeți cum vom arăta în următoarea stagiune”, spunea, la începutul sezonului, Curry. În timp ce Thompson îl aproba.

Și, alături de Draymond Green și Andre Iguodala, revenit de la Miami Heat, au făcut ceea ce știu mai bine. Să lege victorii. În sezonul regulat. Apoi, pas cu pas, în play-off. Și în finală. Până la triumf.

Meciul 6, cel decisiv. s-a decis în cele 4 minute și 54 de secunde scurse din finalul sfertului unu și prima parte a celui secund. Golden State Warriors era condusă cu 16-22 și a marcat 21 de puncte consecutive fără să primească vreunul. Cea mai lungă serie dintr-o finală NBA în care o singură formație înscrie.

S-a terminat, spuneam, 103-90. Cu Steph Curry reușind 34 de puncte, 7 recuperări și 7 pase decisive (12-21 total aruncări; 6-11 3P). ”La începutul sezonului nimeni nu credea că vom fi aici. Este de necrezut, este suprarealist. Eram la pământ din pricina accidentărilor.

Dar ne-am ridicat. Iar acest inel este diferit, este cert”, spune, acum, Stephen Curry, după ce Golden State Warriors a câștigat al 7-lea titlu din istorie. Unul care le permite să urce pe locul trei în ierarhia all-time la acest capitol, deasupra lui Chicago Bulls.

Nu doar pentru Golden State Warriors este un sezon de referință. Ci și pentru Stephen Curry. A devenit primul jucător din istorie cu 3.000 de triple.

A avut o medie de 25,5 puncte, 5,2 recuperări și 6,3 pase decisive pe tot parcursul sezonului regulat. Iar în play-off a apăsat pe accelerator. Pentru ca în finala cu Boston Celtics să fie creditat cu 31,2 puncte, 6 recuperări și 5 pase decisive. Da, 31,2 puncte, a doua performanță din istorie după Michael Jordan.

Steph Curry continues to shine in title-clinching wins.

His 32.5 career PPG in title-clinchers is 2nd all-time, trailing only Michael Jordan.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo)