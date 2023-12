Grand Chess Tour revine la București în 2024, s-au stabilit noile date! Caruana, câștigătorul ediției 2023

Astfel, Caruana este campionul de anul acesta al circuitului internațional fondat de legendarul Garry Kasparov. În 2024, etapa GCT din România se va desfășura între 25 iunie și 6 iulie. Fondul total de premiere crește de la 1,4 la 1,5 milioane de dolari.

După o prestație impresionantă pe parcursul lunii noiembrie, în care a dominat Saint Louis Rapid & Blitz și Cupa Sinquefield, Fabiano Caruana a reușit să-și adjudece în decembrie și titlul de mare câștigător al Grand Chess Tour 2023 (GCT). Tot el câștigase și etapa de la București de șah clasic, , desfășurată în luna mai. În înfruntarea decisivă și ultima etapă a Grand Chess Tour, Cupa Sinquefield, Caruana l-a învins și pe GM Richard Rapport, care joacă pentru România din 2022.

„Grand Chess Tour de anul acesta a fost unul dintre cele mai puternice de până acum, deoarece toți jucătorii de top au concurat în diversele noastre turnee din întreaga lume. A fost multă emoție și șah incredibil pe parcursul sezonului. Suntem încântați să-l felicităm pe Fabiano Caruana pentru o performanță spectaculoasă în Saint Louis, câștigând Grand Chess Tour 2023”, a declarat Garry Kasparov, unul dintre cei mai mari ambasadori ai șahului în lume, prezent și anul acesta la București pentru a da startul competiției de șah clasic de la București, prima din cele cinci etape ale circuitului internațional. Ocazie cu care pentru FANATIK.

Organizatorii Grand Chess Tour au anunțat și calendarul pentru 2024. Când va avea loc Superbet Chess Classic București

Superbet Poland Rapid & Blitz 6-13 mai 2024 în Varșovia, Polonia

Superbet Romania Classic 25 iunie – 6 iulie 2024 în București, România

SuperUnited Croatia Rapid & Blitz 8-15 iulie 2024 în Zagreb, Croația

Saint Louis Rapid & Blitz 10-17 august 2024 în Saint Louis, Missouri, SUA

Cupa Sinquefield 17-31 august 2024 în Saint Louis, Missouri, SUA

Dacă în 2023, premiile întregului circuit Grand Chess Tour au fost de 1,4 milioane de dolari, pentru anul viitor suma pusă la bătaie ajunge la 1,5 milioane de dolari – premiile pentru fiecare dintre cele două turnee clasice vor fi de 350.000 de dolari, iar pentru fiecare dintre cele trei de rapid și blitz de 175.000 de dolari. Și fondul de premii bonus, în valoare de 175.000 de dolari în 2023 va urca la 275.000 de dolari și va fi încasat de primii trei clasați la finalul întregii competiții. De asemenea, primii trei clasați ai Grand Chess Tour 2024 vor primi și un premiu bonus de 100.000 de dolari.

Întregul efort este susținut de principalii sponsori – Fundația Superbet și Saint Louis Chess Club, ambele organizații non-profit care susțin educația prin șah și misiunea GCT de a promova sportul minții în toate colțurile lumii. Din 2022, Fundația Superbet a devenit partener strategic global al Grand Chess Tour, prin organizarea a trei etape ale circuitului – Bucureşti, Varşovia şi Zagreb.

¨Din 2019, Fundația Superbet a sponsorizat cu mândrie Grand Chess Tour și a investit activ în dezvoltarea jucătorilor de șah talentați atât la nivel național, cât și internațional. În strânsă colaborare cu Federația Română de Șah, suntem încântați să anunțăm susținerea în continuare a importantului turneu pentru al patrulea an consecutiv. Angajamentul nostru de a aduce an de an talente de talie mondială la București rămâne ferm, deoarece credem cu tărie în potențialul imens al României de a conta pe scena globală a șahului”, a declarat Augusta Dragic, Președinta Fundației Superbet.

Evenimentul este în fiecare an deschis și publicului larg. Mai multe informații pe și pe

Despre Grand Chess Tour (GCT)

GCT este un circuit de șah internațional, care aliniază cei mai buni jucători ai lumii. Legendarul Garry Kasparov, unul dintre cei mai mari “ambasadori” ai șahului în lume, a inspirat crearea Grand Chess Tour și a contribuit, totodată, la consolidarea parteneriatului dintre organizatori.

Despre Fundația Superbet

Fondată în 2019, Fundația Superbet a făcut din șah una dintre inițiativele sale prioritare, organizând primul turneu din cadrul Grand Chess Tour la București. Totodată, Fundația s-a angajat să transforme GCT într-o tradiție pentru comunitățile de șah din România, Polonia și Croația.

Despre Saint Louis Chess Club

Saint Louis Chess Club este o organizație non-profit, 501(c)(3), angajată să facă din șah o parte importantă a comunității noastre. Pe lângă faptul că oferă un forum pentru comunitate pentru a juca turnee și jocuri ocazionale, clubul oferă și clase de îmbunătățire a șahului, lecții pentru începători și lecții speciale.

Recunoscând beneficiile cognitive și comportamentale ale șahului, Saint Louis Chess Club este dedicat susținerii programelor de șah care există deja în școlile din zonă, încurajând în același timp dezvoltarea de noi programe școlare și extrașcolare. Pentru mai multe informații, vizitați saintlouischessclub.org.