Greșeala care îți strică friptura perfectă. Multe gospodine o fac fără ca măcar să își dea seama

Friptura se află printre preparatele favorite ale românului. De pui, de vită, de porc sau de curcan este delicioasă oricum, dar pentru o aromă ca la carte este nevoie să o gătești exemplar. Iată ce greșeală fac multe gospodine și care strică tot produsul.

Cum să prepari friptura perfectă. Ce greșeală să nu mai faci

. Sare, ulei, carne și cu apă sunt în general suficiente. Atenția este cea care contează. De ce? Carnea, ca să fie gustoasă, nu trebuie să fie prăjită sau lăsată prea mult la cuptor, ci trebuie respectat un timp.

O carne care nu este preparată în mod corespunzător va avea urme de sânge, va fi greu de mestecat și-i va lipsi textura suculentă. Maeștrii în arta culinară, însă, știu un secret al fripturii cu o aromă nemaipomenită și demnă de laude.

Temperatura este cea care face diferența în gătirea cărnii. Indiferent de tipul carne aleasă, ea trebuie adusă înainte de toate la temperatura camerei. Niciodată să nu puneți la gătit carnea imediat după ce o scoateți din congelator, căci riscați și să vă îmbolnăviți.

Aducerea cărnii la valoarea termică a locuinței va face din produs unul ideal pentru gătit. Nu-i va rămâne urme de sânge și va fi foarte ușor de mestecat. ”Carnea pentru friptură ar trebui scoasă de la frigider cu 30-40 de minute înainte de a fi gătită. Timpul și răbdarea sunt cei mai buni prieteni ai tăi când faci friptură”, transmite Thomas Godfrey, un renumit chef australian.

Cât de bună este carnea pentru organism?

Dincolo de gustul bun al cărnii, se spune că este o proteină foarte bună pentru organism, dar și că nu trebuie consumată foarte des, fiindcă

Totodată, carnea nu este recomandat a fi gătită cu ulei, deoarece se dezvoltă diferiți compuși chimici cancerigeni. Mulți specialiști ne îndeamnă să o consumăm doar de poftă și să respectăm cele două posturi pe săptămână, miercuri și vineri, pentru detoxifierea organismului.

”Consumul de carne in fiecare zi ne poate cauza probleme grave de sanatate, in special daca o preparam cu ulei, are urme de arsuri sau o combinam nepotrivit. Dintre toate alimentele sau ingredientele de baza, carnea poate fi cel mai toxic aliment, concentrand, pe langa antibiotice si hormoni, acceleratori de crestere si anabolici, si pesticidele si chimicalele din vegetale, furaje si cerealelele consumate de animale.

De aceea, specialistii se reintorc la vechile obiceiuri din batrani, si anume postul. Se pare ca respectarea celor patru posturi anuale precum si crutarea organismului de carne, de doua ori pe saptamana, pot mentine sanatatea pe termen lung.

Un studiu arata ca cei care consuma zilnic carne au mult mai des probleme de tranzit intestinal, constipatie, o imunitate redusa, sensibilitate hepatica marita si o tendinta mult mai mare de a acumula tesut adipos si de a creste in greutate. Mai grav este ca, la ora actuala, medicii au observat cum consumul frecvent de carne a fost asociat cu aparitia mai multor forme de cancer, printre care cancerul de colon, cel rectal, hepatic si ovarian”, a exlicat dr. Oana Cuzino pe