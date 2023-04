Greșeala cu care UTA și-a compromis sezonul: “Am recunoscut!”. Continuă războiul cu ultrașii: “Nu ne coborâm la nivelul lor”. Video exclusiv

UTA Arad este prima echipă calificată în semifinalele Cupei României Betano. Echipa antrenată de Laszlo Balint a învins-o pe FC U Craiova 1948, scor 1-0 pe Stadionul Fracisc von Neuman din Arad. Alexandru Meszar, conducătorul echipei din vestul României, a dezvăluit greșeala care a compromis sezonul arădenilor.

UTA Arad îi dă replica lui FC U Craiova 1948: „Ambele echipe au jucat pe același gazon”

UTA Arad a câștigat meciul decisiv pentru calificarea în careul de ași al Cupei României Betano cu FC U Craiova 1948. Singurul gol al partidei a fost marcat de Virgiliu Postolachi în minutul 16. La finalul jocului, , iar Alexandru Meszar a venit cu replica la FANATIK SUPERLIGA. Președintele clubului este de părere că au existat în actualul sezon suprafețe de joc mult mai deficitare decât cea de la Arad.

„1966 a fost ultima calificare în semifinală (n.r. UTA Arad). Gazonul nu putem să spunem că a fost cel mai prost din această ediție de competiție, campionat și cupă. S-a jucat pe terenuri mai proaste. Știm că nu este un gazon perfect la Arad și condițiile meteo au fost nefavorabile. A plouat și a nins toată ziua și cu o zi înainte de acest meci. Nu putem da vina pe gazon. Ambele echipe au jucat pe același gazon. Nu este o noutate din păcate în România s-a mai jucat și pe suprafețe mai proaste.

Stadionul nu este în proprietatea clubului. Stadionul este al Primăriei. S-au alocat bani pentru schimbarea gazonului în perioada care urmează inter-competițională. Că vor reuși sau nu, vedem, dar banii sunt alocați pentru operație. Depinde doar de proceduri, de termene și de găsirea unei firme care poate executa lucrarea”, a declarat Alexandru Meszar, la FANATIK SUPERLIGA.

UTA Arad a recunoscut greșeala cu care și-a compromis sezonul

Alexandru Meszar jubliează după ultimele partide reușite făcute de UTA Arad. Echipa antrenată de Laszlo Balint a câștigat ultimele două meciuri, iar oficialul arădenilor este convins că echipa ar fi reușit calificarea în play-off cu un asemenea joc.

La începutul anului trecut, UTA Arad l-a demis pe Laszlo Balint, iar în vară antrenorul a mers pe banca Universității Craiova. La finalul anului trecut, tehnicianul care a promovat-o pe UTA pe prima scenă a fotbalului românesc a revenit la echipă. Alexandru Meszar a mărturisit că și-a asumat greșeala, aducându-l pe tehnician din nou la cârma clubului arădean.

„Sezonul nu este gata. A început prea repede pentru noi. Începem să intrăm într-o formă bună. Avem evoluții foarte bune în ultimele etape, atât în campionat, cât și în cupă. Dacă am începe acum sezonul, echipa era sigur în play-off. Am avut greșeli, am făcut greșeli, poate n-am reușit în perioada de mercato din vară.

Începem încet să ne recuperăm greșelile și o să ne obținem obiectivele având în vedere și cupa. Readucându-l pe Laszlo Balint mi-am asumat greșeala. E clar că asta a fost o greșeală”, a mai spus Alexandru Meszar, la FANATIK SUPERLIGA.

UTA Arad continuă războiul cu ultrașii: „Nu ne coborâm la nivelul lor”

Alexandru Meszar se află într-un . Președintele a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că suporterii i-au cerut să mute clubul în Ungaria din cauza greșelilor de arbitraj la meciul CFR Cluj – UTA Arad, scor 2-1. Ulterior, suporterii arădeni au negat spusele lui Meszar.

„Într-o singură direcție ei relaționează cu noi și noi nu răspundem pentru că nu ne coborâm la nivelul lor. Nu vorbesc de suporteri pentru că vorbesc de o fracție și o brigadă cu care avem noi discuții. Suporterii sunt cei care vin cu miile la meci să încurajeze echipa. Cine vine la meci să facă politică sau să reprezinte interese sau să facă management sunt cârcotași. Nu pot să-i numesc suporteri. Suporterii sunt care iubesc echipa în orice condiții. Nu patronatul sau nu conducerea.

Noi suntem cu banii la zi. Avem 7 zile de întârzieri la salarii. Din punctul ăsta de vedere suntem top în România. Am identificat ulterior ce a fost acolo”, a mărturisit Alexandru Meszar, la FANATIK SUPERLIGA.

UTA Arad a accesat licența pentru UEFA

Alexandru Meszar a mai dezvăluit în cadrul intervenției de la FANATIK SUPERLIGA că UTA Arad este una dintre puținele cluburi din play-out-ul SuperLigii care a accesat licența pentru UEFA. Președintele arădenilor a precizat că plățile sunt la zi.

„Din play-out, UTA este printre echipele care au accesat licența UEFA. Sunt trei sau patru cluburi din cele 10 știind că pentru a accesa licența UEFA e nevoie să fii la zi cu jucători și tot ce înseamnă plăți la 28 februarie. Față de licența pentru SuperLiga în care trebuie să fii la zi doar la 31 decembrie.

Ar fi bine să și putem să ne folosim de această licență. (n.r. oferte pentru jucători) La UTA nu este o noutate. An de an producem unul sau doi jucători pentru a valorifica. În momentul de față avem jucători foarte interesanți pentru multe cluburi. Există oferte”, a încheiat Alexandru Meszar.

