Greșeala uriașă pe care o fac foarte mulți români după ce mănâncă. Vlad Ciurea: “După ce ai fost la masă, mergi și…”

Cunoscutul profesor universitar și neurochirug Vlad Ciurea a dezvăluit care este greșeala pe care o fac foarte mulți români după ce mănâncă. E adevărat, sfatul lui este destul de greu de aplicat în societatea românească, dar explică el, e esențial pentru buna funcționare a organismului.

Ce trebuie să faci după ce mănânci! Sfaturile doctorului Vlad Ciurea

Conform declarațiilor citate de , medicul Vlad Ciurea susține că este deosebit de important să deprindem un obicei după ce mâncăm. Culmea, nu este nuimic complicat, este însă destul de greu de realizat pentru cei care lucrează în timpul zilei. Cel puțin în România.

ADVERTISEMENT

”Persoanele mediteraneene au inventat un lucru foarte bun. Probabil o să ajungem și noi acolo. Această siestă… După ce ai fost la masă, mergi și stai liniștit puțin! Fie de odihnești, fie stai puțin în casă”, a spus medicul Vlad Ciurea potrivit sursei citate.

De altfel, în ultimii ani, neurochirurgul a tot oferit sfaturi pentru o viață sănătoasă. Iar multe dintre acestea au fost legate de mâncare și obiceiurile care oferă energie, zi de zi. Iar dacă când vine vorba de mâncare, lucrurile sunt mai complicate, anumite obiceiuri sănătoase sunt ușor de implementat.

ADVERTISEMENT

”E foarte simplu. Trezitul trebuie să fie cât mai de dimineață, odată cu cântatul cocoșului (…). Meditezi cu tine, gândești pozitiv, o ușoară înviorare…

Beau două pahare la temperatura camerei, apă alcalină, mi-am ales toaleta, am coborât la mic dejun (…) Fără să mă grăbesc. Și am mâncat ușor, am băut o cafea mai slabă, cappucino, nu pe fugă”, mai spunea .

ADVERTISEMENT

Ce trebuie să mănânci ca să ai creierul sănătos

Medicul Vlad Ciurea a făcut o serie de recomandări și cu privire la dieta care asigură că mintea va rămâne vioaie, iar creierul va fi sănătos pe termen lung. ”Toate grăsimile trebuie îndepărtate. Creierul este fericit dacă îi dăm apă multă, dacă îi dăm oxigen cât mai curat, dacă îi dăm glucoză, dar nu zahăr.

Trebuie să îi dăm creierului ciocolată neagră. Cafeaua este foarte bună pentru creier, dar nu trebuie să abuzăm. Cafeaua este bună dimineață, iar apoi după-amiază, după ora 15.00, când avem al doilea plus de activitate”, spune Vlad Ciurea, conform unei medicale.

ADVERTISEMENT

De asemenea, , alimentația trebuie să fie una cu măsură. În caz contrar, pot apărea probleme de sănătate cât se poate de complexe. Și, explică neurochirurgul, nu doar creierul are de suferit, ci întregul corp.

”Celula nervoasă nu doreşte multă mâncare la prânz. Dacă am mâncat ca și căpcăunii, facem așa o burtă mare și cădem jos şi sângele tot se duce în burtă, iar aici sus nu mai rămâne nimic. Masa de seară trebuie să fie cât mai ușoară posibilă fără o încărcare cu multe produse de carne şi grase şi fără o suprasolicitare că nu soliciţi numai creierul.

Soliciți pancreasul, soliciți tubul digestiv, soliciți inima, nu trebuie încărcare la nesfârșit pentru masa de seară. Din nefericire, un obicei extrem de prost – încărcare cu alcool seara, care nu duce în mod deosebit la ceva bun. De aici urmează o serie întreagă de afecțiuni”, spune medicul.