Guardiola, avertisment pentru jucători: “Lupta pentru titlu nu s-a încheiat! Să nu repetăm istoria!”. Ce meciuri mai au de jucat City și Arsenal și ce îl sperie pe Pep

Manchester City s-a impus clar în confruntarea cu Arsenal și s-a apropiat la numai două puncte de liderul clasamentului. Mai mult, ”cetățenii” au două jocuri mai puțin disputate, astfel că, firesc, au devenit principalii candidați la titlu. Însă își avertizează elevii că lupta pentru trofeu nu este încă încheiată.

Guardiola rămâne cu picioarele pe pământ chiar și după 4-1 cu Arsenal: ”Cei care spun că lupta s-a încheiat, greșesc”

După , fanii trupei lui Guardiola, dar și analiștii spun că trupa lui Guardiola a tranșat confruntarea pentru titlul în Premier League.

Pep Guardiola însă nu este de aceeași părere. Lucru pe care l-a declarat tranșant înaintea confruntării cu Fulham, programată duminică, de la ora 16:00.

”Cei care spun că lupta pentru titlu s-a terminat, greșesc. Psihologic, da, avem un atu. Dar dacă acest argument este important, nu este și definitoriu. Totul depinde de noi.

Să nu uităm că și după meciul câștigat pe Emirates toată lumea era convinsă că ne vom apropia decisiv de Arsenal. Și am mers la Nottingham, am dominat, dar am fost egalați.

Nu trebuie să repetăm istoria. Mergem la Fulham, pe un stadion pe care nu se câștigă ușor, pentru că adversarul are o echipă extrem de organizată.

I-am avertizat deja pe băieți, imediat după meciul de marți. Să se odihnească și să se concentreze în zilele care vin pe ceea ce va urma.

Da, nu mai sunt 20 de jocuri, ci numai șapte. Dar mai sunt și confruntările din Liga Campionilor. Trebuie să performăm cât mai bine în fiecare dintre acestea pentru a ne atinge obiectivele.

Să tratăm perfect fiecare meci. Voi spune că suntem campioni doar atunci când și matematica va confirma acest lucru”, a spus Guardiola.

Programul rivalelor la titlu

La două puncte de Arsenal, echipa care a fost lider în Premier League încă din toamnă, Manchester City are două meciuri mai puțin disputate. În plus, potrivit analiștilor, are adversari mai facili.

Însă, pe de altă parte, pentru Arsenal campionatul a rămas singurul obiectiv. În timp ce, de partea cealaltă, trupa lui Guardiola va avea de disputat dubla manșă cu Real Madrid, din semifinalele Ligii Campionilor.

Singura veste bună este că atât finala Cupei Angliei, cu Manchester United, cât și o eventuală dispută pentru trofeul Champions League, sunt programate după încheierea campionatului. Dar să vedem cum arată programul celor două echipe.

Arsenal

2.05.2023 : Chelsea (a)

7.05.2023: Newcastle (d)

14.05.2023: Brighton (a)

20.05.2023: Nottingham (d)

28.05.2023: Wolves (a)

Manchester City

30.04.2023: Fulham (d)

3.05.2023: West Ham (a) – restanță

6.05.2023: Leeds (a)

14.05.2023: Everton (d)

21.05.2023: Chelsea (a)

24.05.2023: Brighton (d) – restanță

28.05.2023: Brentford (d)