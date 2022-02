Universitatea Craiova şi CFR Cluj au încheiat la egalitate, 1-1, în derby-ul etapei. Ardelenii au fost egalaţi în minutul 90+6, fiind pentru a treia oară în cele trei meciuri disputate în 2022 când se întâmplă acest scenariu.

Gustavo îi bate obrazul lui Bălgrădean: “Dacă noi facem aşa ceva la Cluj, am fi lipsiţi de educaţie!

La final, Cristian Bălgrădean a fost eliminat de Ovidiu Haţegan, iar jucătorii Universităţii Craiova i-au reproşat că a înjurat suporterii şi ei ar fi lipsiţi de educaţie dacă ar face la fel la Cluj.

Gustavo a marcat golul egalizator. Fotbalistul a spus că echipa luptă din primul până în ultimul minut pentru a urca cât mai sus în clasament:

“Sunt fericit că mi-am ajutat echipa. Ne-am creat multe ocazii, am dat gol în ultimul minut. A fost foarte frumos, aşa e la Craiova. Fanii au fost alături de noi până în ultimul moment. Am avut momente grele, momente bune. Am fost buni împreună şi am meritat acest punct.

Portarul lor a înjurat suporterii. Nu e frumos. Dacă noi facem aşa ceva la Cluj, am fi lipsiţi de educaţie. În frigul acesta e mai greu să jucăm, apar accidentări. Dar luptăm şi ne pregătim pentru fiecare meci.

Luptăm în fiecare meci. Vrem să ajungem cât mai sus posibil. De mâine ne gândim la meciul următor”, a spus Gustavo la finalul meciului.

Mateiu: “Puteam să mă asigur şi să nu greşesc. Păcat că nu am scăpat, dar Petrila a avut o execuţie foarte bună”

Alexandru Mateiu şi-a turnat “cenuşă în cap” după greşeala de la golul lui Petrila, spunând că spera să scape cu acea eroare, dar Petrila a lovit foarte bine mingea:

“Un meci frumos, ne place să jucăm astfel de meciuri. Suntem fericiţi, dar puţin dezamăgiţi. Ei au avut un şut din 35 de metri, noi am avut cinci ocazii. Ne pare rău că nu am câştigat. Voiam să câştigăm pentru Mister, nu e vina lui că dau eu pasă greşită în spate şi Petrila dă gol de la 35 de metri.

Puteam să mă asigur şi să nu greşesc. Păcat că nu am scăpat, dar Petrila a avut o execuţie foarte bună. Felicitări! Am jucat bine şi prima repriză. Sper să nu aibă nimic Baiaram, a jucat foarte bine azi.

“Putea să se încheie şi 1-0 pentru CFR Cluj, nemeritat”

Prindea încredere, de la meci la meci evoluţiile sale erau foarte bune. Ne dorim să intrăm în play-off cât mai repede, sper să scăpăm de presiune. Este destul de puţin ce am realizat în ultimele etape. Avem multe ocazii.

Putea să se încheie şi 1-0 pentru CFR Cluj, nemeritat. Noi am avut şi 10 ocazii clare şi nu am câştigat. Nu sunt în măsură să spun ce s-a schimbat. Dăm totul la fiecare meci. Trebuie să ne uităm înante”, a spus Mateiu.