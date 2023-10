Guvernul Ciolacu obligă operatorii de jocuri de noroc să se înregistreze în România. Cei mai importanţi analişti financiari dau undă verde: “Am fi stupizi dacă n-am exploata acest potenţial ce poate genera la buget zeci de milioane de euro!” Exclusiv

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat luni, 2 octombrie, că Guvernul va discuta joi reforma industriei jocurilor de noroc. Printre măsurile propuse figurează înființarea unui fond, bazat pe contribuțiile agenților economici din acest domeniu, din care să fie finanțate programele și strategiile pentru combaterea dependenței de jocurile de noroc și de protecție a persoanelor vulnerabile. Pentru implementarea acestei măsuri în mod eficient, .

Cazinourile online, obligate să se înregistreze în România

Marcel Ciolacu a declarat luni că nicio companie nu va mai putea activa în domeniul jocurilor de noroc pe teritoriul țării noastre dacă nu va fi înregistrată în România. Mai mult acesta a dat exemplul companiilor înregistrate în Transnistria, dar care se adresează clienților din România. „În ședința de joi voi veni cu reforma în jocurile de noroc. Nicio companie, dacă nu are sediul social în România, nu va mai putea avea această activitate pe teritoriul României. Companiile care erau prin Transnistria nu vor mai putea activa în acest domeniu, pe teritoriul României”, a declarat șeful Executivului.

Premierul României a spus din nou , spunând că nu are „nicio problemă cu amenințările” venite din partea acestei industrii. Marcel Ciolacu a reiterat principala modificare din noua ordonanță. „Toți operatorii vor fi obligați să aibă sediul fiscal în România”.

Măsura apare și în proiectul Ordonanței de Urgență pentru modificarea și completarea OUG nr.77/ 2009, unde se specifică că acordarea licenței pentru organizatorii de jocuri de noroc se face doar pentru cei care au făcut dovada înmatriculării societății. „Acordarea licenței de organizare a jocurilor de noroc, respectiv acordarea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc se realizează cu perceperea de taxe, iar pentru operatorii de jocuri de noroc ce operează jocuri de noroc la distanță, suplimentar, atât pentru obținerea licenței, cât și pentru autorizare, aceștia trebuie să facă dovada înmatriculării societății prin care își desfășoară activitatea pe teritoriul statului român”, se arată în proiectul ordonanței.

Același document prevede înființarea pe lângă Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) o activitate finanțată din contribuțiile organizatorilor jocurilor de noroc licențiați. Contribuțiile anuale pentru acest fond diferă de la 200.000 euro, în cazul organizatorilor de jocuri online la distanță, până la un milion de euro pentru organizatorii de jocuri loto. Acest fond, se arată în proiectul de ordonanță, va fi folosit pentru finanțarea programelor sociale destinate prevenirii dependenței de jocuri de noroc.

„Veniturile activități proprii se utilizează pentru prevenirea dependenței de jocuri de noroc și vor fi alocate pentru activitățile și programele de protecție a minorilor sau a altor grupuri vulnerabile, din punct de vedere social și economic, împotriva jocurilor de noroc, prevenirea și tratamentul dependenței de jocuri de noroc, pentru reclamă și publicitate privind prevenirea dependenței de jocuri de noroc și promovarea jocului responsabil, realizarea unei baze la nivel național privind registrul auto-exclușilor și al persoanelor indezirabile, infrastructura IT integrată a ONJN – hardware și software – destinată exclusiv combaterii și prevenției adicției de jocuri de noroc”, se arată în documentul citat.

Practic, Guvernul vrea ca operatorii economici din industria jocurilor de noroc să suporte costurile externalităților negative pe care le transferă asupra societății.

Guvernul trebuie să poată reglementa domeniul

Potrivit datelor din anul 2021, în România existau peste în domeniul jocurilor de noroc, cu o cifră de afaceri de peste 9 miliarde lei și profituri estimate la aproape un miliard, adică circa 200 de milioane de euro. Din acești bani, la bugetul statului ajung între 400 și 600 de milioane de euro, în condițiile în care vorbim de o industrie în care lucrează peste 40.000 de angajați. În anul 2020, reprezentanții precizau că industria jocurilor de noroc asigură 45.000 de locuri de muncă și că, din taxe directe și indirecte, contribuie cu peste 600 de milioane euro la bugetul de stat, la un grad de colectare de peste 99%. Economiștii sunt de părere că autoritățile trebuie să profite de dezvoltarea acestei industrii în țara noastră și să asigure astfel veniturile necesare și pentru programele sociale destinate celor care devin victime ale acestui fenomen.

„Industria jocurilor de noroc generează sute de milioane de euro venituri către statul român. Așa că am fi de-a dreptul stupizi dacă nu am ști să exploatăm acest potențial ce poate genera la buget zeci de milioane de euro. Industria jocurilor de noroc funcționează în România din 1899, când a fost deschis primul cazino. Așa că nu ar trebui să fim ușă de biserică când vedem că există o cerere pentru astfel de servicii. Da, ține de datoria statului de a reglementa acest domeniu, de a organiza cursuri de conștientizare a pericolului utilizării în exces, dar asta nu înseamnă că soluția eficientă este să interzicem totul plecând de la un pseudo-comportament „corect”. Oamenii mai și fumează, oamenii mai și beau și mai și joacă la pariuri – sunt comportamente umane ce trebuie limitate ca expunere, dar nu cred că ar trebui interzise. Orice industrie sau serviciu pe care încerci să-l interzici se va transforma într-un produs în economia subterană. În loc să le aducem jocurile de noroc la lumină și să le reglementăm și să le impozităm – dar mai ales să le putem controla din punctul de vedere al accesului românilor la aceste servicii – riscăm să le ducem pe toate în zona subterană”, a declarat, pentru FANATIK, analistul financiar, Adrian Negrescu.

De altfel, în expunerea de motive pentru această ordonanță, Guvernul recunoaște că restricțiile din pandemie nu au dus la scăderea încasărilor din industria jocurilor de noroc, explicația fiind că oamenii s-au îndreptat spre serviciile online de jocuri de noroc. La fel, noua ordonanță va aduce reguli mult mai stricte pentru operatorii sălilor de jocuri, ce nu vor mai avea voie să funcționeze în apropierea școlilor sau a instituțiilor de cultură, ceea ce înseamnă că jucătorii se vor îndrepta din nou spre online.

„La nivelul anului 2021 raportat la anul 2019, numărul de operatori economici licențiați în domeniul jocurilor tradiționale, înregistrați la nivel național, a scăzut cu 1,5 % (…). Scăderea numărului de posturi autorizate, nu este reflectată în aceeași pondere cu diminuarea încasărilor la bugetul de stat privind obligaţiile aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc tradiționale. Referitor la jocurile de noroc la distanță, în perioada 2020 – 2021 se constată o creștere a numărului de operatori licențiați care operează pe teritoriul României, cu un procent de 35 %, față de anul 2019, iar veniturile înregistrate s-au dublat, de unde rezultă că restricțiile impuse de pandemie, au redirecționat jucătorii către jocurile de noroc la distanță”, se arată în expunerea de motive a ordonanței Guvernului.

„Avem nevoie de un cadru legislativ foarte strict și bine definit, și care să ia în calcul toate schimbările prin care trece industria jocurilor de noroc, în condițiile în care mare parte din aceste jocuri se mută în mediul online. Trebuie să ne gândim cum dăm licență acestor cazinouri astfel încât ele să respecte niște reguli fundamentale legate de accesul persoanelor la jocuri, în funcție de vârstă sau alte criterii esențiale. Trebuie să privim la exemplul altor țări care au reglementat foarte strict funcționarea segmentului online, dar, în același timp, nu trebuie să ratăm posibilitatea să aducem niște bani la buget”, a mai declarat, pentru FANATIK, economistul Adrian Negrescu.

“Înregistrarea în RO a companiilor de jocuri de noroc ar fi un pas enorm! Are efecte imediate asupra protecţiei consumatorului!” Comparaţia cu companiile aeriene

Un alt aspect important în obligarea operatorilor economici online din domeniul jocurilor de noroc să-și înregistreze un sediul social în România vizează posibilitatea ca autoritățile statului să intervină în cazul unor abuzuri. Sorin Mierlea, președintele ONG-ului InfoCons, amintește de cazul companiilor aeriene care nu au sediul în România și împotriva cărora ANPC nu a putut interveni.

„Ar fi un pas enorm pentru tot ce înseamnă zona de protecția consumatorului în această zonă. Vedem ce se întâmplă în domeniul zborurilor, companiilor aeriene care nu au sediul pe teritoriul României și astfel autoritățile nu pot să ia măsuri asupra acestor entități. Strict pe această zonă este un lucru extrem de important, și el se regăsește în majoritatea țărilor europene ca toate aceste companii ce desfășoară activități în zona jocurilor de noroc pe teritoriul României să aibă un sediu social clar definit pe teritoriul țării noastre. Asta pentru ca și măsurile de protejare a consumatorului să poată avea efecte imediate.

S-a tergiversat implementarea unei bune practici europene, de la acele mecanisme în care consumatorul să se poată de-lista singur când simte că a dezvoltat adicție pe zona aceasta. Ar fi o normalitate europeană să avem aceste entități cu sediul în România”, a declarat, pentru FANATIK, Sorin Mierlea.

Acesta susține că măsura nu reprezintă o îngrădire a drepturilor consumatorilor, în condițiile în care statul are dreptul de a autoriza operatorii dintr-un domeniu, fiind interesul statului ca taxele din această activitate să se regăsească în bugetul statului.

„Nu există o îngrădire a cetățeanului. Și azi sunt anumite companii care nu livrează în România fiindcă este interzisă din varii motive, sunt aplicații care nu funcționează în România – e o chestie perfect normală. Acele taxe nu se regăsesc în bugetul țării și în serviciile publice din țara noastră și, în plus, autoritățile nu pot procesa reclamațiile consumatorilor”, a mai declarat acesta, pentru FANATIK.

Reglementarea internetului, misiune imposibilă

Pe de altă parte, economiștii recunosc că impunerea acestei restricții va reprezenta o încercare dificilă pentru autoritățile statului. Ca orice reglementare, în domeniul online utilizatorii având opțiuni de evitare a acestor restricții în căutarea unor câștiguri mai mari.

„Să reglementezi internetul este o misiune aproape imposibilă. Dacă oamenii vor să joace, vor găsi diverse soluții pentru a practica jocuri de noroc, fie prin programe proxy, fie prin VPN-uri, sau orice alte artificii din domeniul online”, a subliniat Adrian Negrescu.

„Faptul că noi localizăm niște cazinouri online nu îi va opri pe oameni să joace la cazinouri localizate în alte țări. Oamenii vor continua să intre pe cazinouri din afară unde taxele sunt mai mici și vor încerca să-și țină banii acolo, în conturi din afară prin aceste sisteme de plăți, precum cripto-monedele. Nu vom face foarte multă lumină aici pentru că internetul nu are granițe naționale, nu are granițe fiscale”, a mai declarat, pentru FANATIK, și economistul Cristian Păun, care este de părere că principalul scop al acestor măsuri este creșterea încasărilor la bugetul de stat. „Statul a simțit că aici se alocă o bună parte din PIB-ul României și caută să pună mâna pe banii care se învârt în aceste sectoare de activitate. S-a gândit că, dacă sunt atâția oameni pasionați și care cred că se pot îmbogăți peste noapte astfel, că le poate lua mai mult din acești bani.”.

Paariurile sportive, o ştiinţă, nu doar un joc de noroc

Acesta subliniază că nu toți împătimiții jocurilor de noroc sunt și dependenți de această activitate, unii oameni fiind doar pasionați de jocurile de noroc reușind să-și asigure un trai astfel dedicându-și însă timpul studierii unui domeniu sportiv tocmai pentru a-și asigura o reușită. În opinia acestuia, suprataxarea domeniului jocurilor de noroc îi va lovi pe cei care își câștigă existența astfel.

„Pentru unii e o pasiune. Sunt cei care se documentează foarte tare, care se uită la competițiile respective, cunosc multe detalii despre jucători, starea de sănătate, etc., e o știință și în a câștiga din pariurile sportive, ai nevoie de un efort de informare uriaș ca să poți câștiga într-adevăr din așa ceva. Nu cred că cine câștigă din pariuri sportive și care este pe plus pe termen lung nu face un astfel de efort. Cunosc oameni care sunt pe plus din așa ceva, sigur, nu un plus semnificativ, dar care mănâncă sport pe pâine. Oamenii aceștia nu au neapărat o dependență, ci au o pasiune pentru sport și o valorifică astfel. Ei își valorifică ceea ce știu și timpul pe care-l alocă pentru informarea necesară. Nu cred că e o problemă reală în a face asta.. Nu e totul legat de externalități negative, ci ajungi să lovești în oameni ăștia care au o pasiune pe și-o valorifică astfel”, a mai declarat, pentru FANATIK, economistul Cristian Păun.