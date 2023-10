Guvernul Ciolacu pregătește prima reformă profundă în domeniul jocurilor de noroc: taxarea profitului în România, securizarea câștigurilor jucătorilor, fond-record pentru combaterea dependenței și interzicerea alcoolului în săli. Exclusiv

Se agită puternic apele printre organizatorii de jocuri de noroc din România, operatorii fiind vizați de o Ordonanță de urgență, care ar rezolva multe dintre problemele delicate pe care această industrie, cu sau fără voia sa, le-a generat în ultimii ani în spațiul public.

Prima mare reformă în industria jocurilor de noroc: OUG pregătită pentru luna octombrie

Guvernul se pregătește să emită, în octombrie, un OUG prin care intenționează să mărească semnificativ taxele, dar aduce și reglementări importante, foarte necesare în domeniu, precum interzicerea operării prin firme aflate în offshore-uri, constituirea unui fond financiar uriaș pentru tratarea dependenților de jocuri de noroc, prevenire și educație, instituirea unor garanții solide vizând respectarea obligațiilor legale de către operatorii de jocuri, dar și implementarea unor noi reguli pentru organizatori, menite să facă industria mai responsabilă, astfel încât probleme de fond, precum accesul prea ușor în sălile de joc, prezența acestora la tot colțul și, mai ales, dependența, să poată fi rezolvate într-o manieră cât mai eficientă.

La o analiză de substanță, nu este doar o Ordonanță prin care se urmărește colectarea unor sume suplimentare la bugetul de stat, ci, mai degrabă, o reformă profundă propusă de Guvernul Ciolacu, probabil prima de acest gen care se face după o lungă perioadă de timp în domeniul jocurilor de noroc de la noi, unul nereglementat precis pe alocuri.

Teorii apocaliptice cu privire la «dispariția industriei» sau «dispariția capitalului românesc». Realitatea este exact invers: supraviețuirea industriei!

Pe scurt, Guvernul își propune prin respectiva ordonanță să ia 3 tipuri de măsuri, care vor ajuta la consolidarea credibilității industriei și, pe termen lung, chiar la supraviețuirea acesteia:

Măsuri ce vor asigura venituri suplimentare la bugetul de stat

Măsuri ce vor asigura un standard de profesionalism ridicat în rândul operatorilor de jocuri de noroc

Măsuri ce vor asigura protecția sporită a jucătorilor și, implicit, familiilor acestora

, cu privire la « dispariția industriei » sau « dispariția capitalului românesc ». Realitatea este fix invers: prin respectiva OUG, capitalul se transferă în mod obligatoriu în România, cel mai important și sănătos aspect al inițiativei guvernanților. Bineînțeles, există o serie de operatori, care au fost obișnuiți să își conducă afacerile la limita legii, în „zona gri”, și care, în această nouă ordine, dacă Ordonanța va fi aprobată, cel mai probabil vor fi nevoiți să facă schimbări semnificative pentru a rezista pe piață și a se conforma cu aceste reglementări mult mai drastice, în egală măsură cu toți operatorii respectabili din industrie.

Totodată, au apărut anumiți specialiști din domeniu, unii dintre ei care au ocupat sau încă ocupă funcții în structura autorității de control (ONJN), care critică vehement și interesat măsurile Guvernului, deși toate aceste probleme la care acum se caută rezolvare s-au înmulțit sub ochii lor, fără ca ei să miște vreun deget pentru a găsi soluții reale și a schimba percepția publică defavorabilă industriei în unele momente. O industrie acuzată de lipsă de responsabilitate, de inacțiune privind reglementări și protecție în favoarea jucătorilor, adică exact ceea ce încearcă să facă acum Guvernul și Ministerul Finanțelor Publice, în ceasul al doisprezecelea.

FANATIK a luat legătura cu specialiști din cadrul ONJN și Ministerul Finanțelor Publice, care au realizat o analiză complexă și profesională privind măsurile propuse de Guvern și efectul acestora pentru statul român, industrie și mai ales jucători.

Iată măsurile propuse de Guvern si impactul real al acestora.

Ce spun specialiștii despre mărirea semnificativă a taxelor și licențelor

Din prima categorie, a măsurilor ce asigură un venit suplimentar la bugetul de stat, în Ordonanță pot fi identificate următoarele reglementări importante:

Introducerea obligativității înmatriculării în România a operatorilor de jocuri de noroc ce operează jocuri de noroc la distanță. PĂREREA SPECIALIȘTILOR: se oprește definitiv șmecheria “optimizării fiscale” pe care unii operatori o aplică nestingheriți în acest moment, iar taxarea profitului va fi făcută numai în România, cu încasări crescute semnificativ la bugetul de stat și venituri suplimentare din taxe și impozite, de care să beneficieze cetațenii români, nu cetățenii altor țări. Vorbim de un aport de zeci sau chiar sute de milioane de euro la Bugetul de Stat!

se oprește definitiv șmecheria “optimizării fiscale” pe care unii operatori o aplică nestingheriți în acest moment, iar taxarea profitului va fi făcută numai în România, cu încasări crescute semnificativ la bugetul de stat și venituri suplimentare din taxe și impozite, de care să beneficieze cetațenii români, nu cetățenii altor țări. Vorbim de un aport de zeci sau chiar sute de milioane de euro la Bugetul de Stat! Impunerea unei cote unice privind taxa de autorizare pentru operatorii de jocuri de noroc ce operează în retail pariuri în cotă fixă, respectiv operatorii de jocuri de noroc ce operează jocuri de noroc la distanță

Creșterea taxei de autorizare aplicabilă sloturilor

Creșterea taxelor de licență, cât și a celor de autorizare. PĂREREA SPECIALIȘTILOR: creșterea tuturor acestor taxe este mare, pe alocuri nerezonabilă, dar operatorii serioși o vor putea suporta, cu un impact negativ în primă fază, urmat de o reechilibrare a business-ului în faza 2. Totul, sub condiția obligatorie ca Guvernul să nu procedeze disperat sau amatoristic în viitor și să mărească în mod nejustificat taxele an de an. Este esențial să existe o predictibilitate fiscală pe termen mediu și lung și pentru operatorii de jocuri de noroc.

creșterea tuturor acestor taxe este mare, pe alocuri nerezonabilă, dar operatorii serioși o vor putea suporta, cu un impact negativ în primă fază, urmat de o reechilibrare a business-ului în faza 2. Totul, sub condiția obligatorie ca Guvernul să nu procedeze disperat sau amatoristic în viitor și să mărească în mod nejustificat taxele an de an. Este esențial să existe o predictibilitate fiscală pe termen mediu și lung și pentru operatorii de jocuri de noroc. Interzicerea aparatelor de joc cu risc limitat. PĂREREA SPECIALIȘTILOR: se elimină posibilitatea de oferire a unui serviciu similar cu cel al sloturilor clasice, dar cu o taxare de aproximativ 3 ori mai mică! Totodată, se va reduce vizibilitatea potențial toxică în domeniu, având în vedere condițiile laxe în care aparatele pot fi amplasate oriunde în prezent, și elimină posibilitatea diminuării taxelor achitate.

Prin OUG, jucătorii vor fi protejați mult mai bine de eventualele riscuri de neplată din partea unor operatori din „zona gri”

Din a doua categorie a măsurilor ce vor asigura un standard de profesionalism ridicat în rândul operatorilor de jocuri de noroc, au fost propuse 3 măsuri:

Interzicerea licențelor temporare. PĂREREA SPECIALIȘTILOR: se reduce posibilitatea realizării unor activități ce pot fi foarte greu – dacă nu chiar imposibil – de controlat, majoritatea la limita legii, un risc pentru întreaga industrie.

se reduce posibilitatea realizării unor activități ce pot fi foarte greu – dacă nu chiar imposibil – de controlat, majoritatea la limita legii, un risc pentru întreaga industrie. Introducerea taxării lunare în locul celei trimestriale . PĂREREA SPECIALIȘTILOR: s e generează o predictibilitate în colectarea taxelor.

. e generează o predictibilitate în colectarea taxelor. Creșterea garanțiilor. PĂREREA SPECIALIȘTILOR: se colectează un fond solid, cu adevărat garantabil, pentru acoperirea eventualelor abateri ale operatorilor (amenzi, impozite/taxe sau sume de plată neachitate către clienți/jucători). Pe lângă garantarea 100% a taxelor la bugetul de stat, jucătorii sunt protejați de eventualele riscuri de neplată ale unor operatori ce activează la limită, în „zona gri”. Mai mult, pentru a nu pierde garanțiile sau părți din garanții, operatorii trebuie să aibă un comportament exemplar, acest lucru ducând la o mai eficientă organizare și o mai bună imagine a industriei în spațiul public.

40 de milioane euro anual, fond uriaș pentru promovarea jocului responsabil și eliminarea adicției!

Din ultima categorie, cea a măsurilor care vor asigura protecția sporită a jucătorilor, au fost identificate 3 măsuri de o importanță exponențială:

Creșterea substanțială a taxelor ce trebuie achitate pentru promovarea jocului responsabil. PĂREREA SPECIALIȘTILOR: se creează, în premieră, un fond consistent pentru susținerea unor ample programe de combatere a dependenței în domeniul jocurilor de noroc. Acesta poate ajunge până la 40 milioane de euro anual, sumă-record care va conta cu adevărat și va putea fi utilizată pentru programe de protecție a jucătorilor, studii de specialitate, campanii de prevenție sau consultarea unor specialiști în adicție, cu reputație internațională. În plus, această măsură poate securiza, în ansamblul ei, industria jocurilor de noroc din România, puternic atacată pentru lipsa de responsabilitate de către organizații civice, ONG-uri, dar mai ales de politicieni interesați să dobândească repede, pe calea cea mai ușoară, un anumit capital de imagine și implicit voturi.

Introducerea obligației de a fi ținut un Registru Național la nivelul ONJN, privind persoanele autoexcluse și indezirabile. PĂREREA SPECIALIȘTILOR: se realizează o mai bună protecție a jucătorilor cu potențiale probleme privind adicția, extinzând excluderea acestora de la nivelul unui operator individual la nivelul întregii industrii. Se repară astfel o eroare de tehnică legislativă, care nu oferea de fapt protecție reală persoanelor dependente de jocuri de noroc. În prezent, obligația cade în sarcina fiecărui operator. Prin urmare, dacă o persoană voia să se autoexcludă, aceasta ar fi trebuit să scrie câte o cerere de autoexcludere pentru fiecare operator în parte. În schimb, prin propunerea de modificare a OUG, jucătorul care consideră că are o problemă privind adicția, va putea face o singură cerere pe care o va transmite către ONJN, care, la rîndu-i, o va înscrie în Registrul Național și va fi comunicată fiecărui operator în parte.

Interzicerea comercializării si consumului de băuturi alcoolice în locațiile pentru jocuri de noroc, aspect cumulat cu interzicerea asocierilor în participațiune între firme care sunt licențiate pentru a desfășura activitate privind jocurile de noroc și, respectiv, baruri sau locații comerciale. PĂREREA SPECIALIȘTILOR: se oferă o protecție sporită jucătorilor, dar mai ales persoanelor care, deși nu vor să participe sau nu au legătură cu jocurile de noroc, intrând în respectiva locație, sunt expuse vizualizării aparatelor și tentate automat să joace. Preponderent, astfel de locații sunt în urbanul mic sau în mediul rural, unde clienții sunt mult mai vulnerabili social, din toate punctele de vedere. De asemenea, interzicerea comercializării băuturilor alcoolice în locații pentru jocuri de noroc va asigura un joc responsabil, mai multă rațiune, deciziile și cuantumul sumelor jucate nefiind influențate de consumul de băuturi alcoolice. Prin interzicerea asocierilor în participațiune nu se va mai ajunge la situația în care vor deveni operatori de facto de jocuri de noroc persoane fizice sau juridice, care nu sunt sub nicio formă verificate din perspectiva legislației specifice (cazier judiciar, restante la plata impozitelor, regulamente interne aprobate, etc).

Model pentru România. În statele consolidate ale UE, jocurile de noroc online sunt permise doar dacă sunt operate prin societatea licențiată în țara respectivă.

În esență, la o analiză profesională, de fond, majoritatea reglementărilor propuse de OUG sunt mai degrabă în favoarea consolidării poziției industriei, și nu desființării acesteia!

Absolut logic este efortul Guvernului de a lua exemplul altor state cu tradiție în domeniu din Uniunea Europeană (Franța, Belgia, Olanda, Italia, Spania, Croația, Cehia, Slovacia, Polonia sau Grecia), unde jocurile de noroc online sunt permise, dar cu obligativitatea de a fi operate prin entitatea/societatea licențiată în țara respectivă. Este o politică fiscală sănătoasă a unor state cu adevărat consolidate, care aleg să controleze din aproape fenomenul și să încaseze pe plan intern taxele și impozitul pe profit al societăților de profil, nelăsând organizatorilor de jocuri de noroc opțiunea de a opera din zone „gri” cu fiscalitate interpretabilă, unele chiar la limita legii.

Poate cel mai important, prin acest act normativ, Guvernul propune, în premieră națională, crearea și asigurarea unui fond gigant pentru tratarea și combaterea dependenței de jocuri de noroc, având posibilitatea de a implementa programe de prevenție, de ajutor, educative și sociale. Mai mult, Guvernul încearcă să rezolve și problema vizibilității excesive a fenomenului, pe alocuri agresivă, prin aplicarea unor măsuri fiscale și organizatorice ce nu vor mai permite operatorilor să deschidă câte o sală de jocuri la fiecare colț de stradă, fapt care agresează percepția cetățeanului de rând și instituțiilor statului. Nu e mai puțin adevărat că aceasta rigurozitate ar trebui s-o aplice în egală măsură și în ceea ce privește farmaciile sau băncile, care pur și simplu au ajuns să ne sufoce.

În fine, sălile din mediul rural și micul urban vor fi nevoite sa își crească nivelul de profesionalism (evident, primii beneficiari vor fi clienții) și să se adapteze la standardele întregii industrii, fiind interzisă funcționarea prin awp-uri, comercializarea alcoolului, asocierea în participațiune sau funcționarea într-un bar, metode des întâlnite în respectivele comunități.

Odeta Nestor, Președintele AOJND, se opune ferm OUG și avertizează că se poate ajunge la „închiderea industriei jocurilor de noroc”

Asociația Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță contestă vehement majoritatea prevederilor din Ordonanța pregătită de Guvern (în principal, mărirea taxelor și obligativitatea mutării societăților în România, implicit colectarea impozitelor în România), considerând că adoptarea acestora va duce la, cităm: ”restricționarea (până la închidere chiar) a industriei jocurilor de noroc online”.

AOJND, prin Președintele Odeta Nestor, a trimis o scrisoare deschisă către Ministerul Finanțelor Publice, prin care își argumentează punctele de vedere și propune amânarea adoptării OUG pentru cel puțin 3 luni. V-o redăm integral:

“În atenţia:

Domnului Marcel – Ioan Boloș

Ministru

Ministerul Finantelor Publice

Subiect: Propunerea de modificare și completare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

Stimate Domnule Ministru,

Vă transmitem prin prezenta comentariile punctuale ale Asociației Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță rezultate în urma unei analize preliminare a draftului inițial de propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, urmând să revenim, în măsura în care este necesar, cu o analiză extinsă și eventuale sugestii de modificare a acestui draft.

Punctul 1 din draft (cu referire la modificarea art. 1 alin. (2) din OUG nr. 77/2009), punctul 3 din draft (cu referire la modificarea art. 1^3 alin. (3) din OUG nr. 77/2009), coroborate cu punctul 12 (cu referire la modificarea art. 13 alin. (1) din OUG nr. 77/2009), punctul 18 (cu referire la modificarea art. 15 alin. (1) lit. B (viii) și (ix) din OUG nr. 77/2009) și punctul 19 din draft.

Punctele ante-menționate modifică legislația actuală în sensul în care se exclude posibilitatea persoanelor juridice constituite legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în state semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European sau din Confederaţia Elveţiană să aplice și respectiv să obțină o licență de organizare și o autorizație de exploatare a jocurilor de noroc la distanță în România, draftul în discuție instituind obligativitatea ca persoanele juridice care aplică pentru obținerea unei licențe de organizare și a unei autorizații de exploatare a jocurilor de noroc la distanță să fie societăți comerciale înmatriculate în România.

Mai mult, punctul 18 din draft modifică legislația actuală în sensul în care echipamentele tehnice de comunicații și sistemul informatic central al organizatorului trebuie să fie amplasate pe teritoriul României.

In acest moment orice autoritate publica poate sa aiba acces la toate informatiile activitatii pe teritoriul Romaniei. Toate datele conform reglementarilor existente ,se afla pe teritoriul Romaniei in data-centere certificate si cu proceduri foarte clare.

In toata perioada de zece ani de reglementare NU a existat nicio cercetare care sa priveasca o suspiciune in activitatea operatorilor.

Toata activitatea este auditata si certificata de catre firme de audit si certificare internationale care sunt licentiate de catre ONJN. Auditurile sunt depuse la ONJN si toate verificarile jocurilor sunt depuse la momentul implementarii.

Precizăm, pe de o parte, faptul că modificările ante-menționate propuse prin draftul în discuție adaugă cerințe tehnice suplimentare față de legislația existentă care modifică în mod substanțial condițiile de licențiere a jocurilor de noroc la distanță în România, încadrându-se astfel în noțiunea de reglementări tehnice care, potrivit Directivei (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale, sunt supuse obligației de notificare la Comisia Europeană prin intermediul TRIS, procedură de notificare care nu este îndeplinită în momentul de față și fără de care draftul în discuție nu poate fi adoptat.

În România, mecanismul procedurii de notificare a fost implementat prin Hotărârea nr. 401 din 2 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană. Potrivit art. 7 din acest act normativ, în scopul armonizării punctelor de vedere cu cele ale Comisiei şi statelor membre ale Uniunii Europene în legătură cu un proiect de reglementare tehnică, organele administraţiei publice şi celelalte autorităţi cu funcţie de reglementare trebuie să amâne adoptarea unui proiect de reglementare tehnică pentru o perioadă de 3 luni de la data la care acesta a fost primit de către Comisie, ca urmare a comunicării prevăzute la art. 6 alin. (2) din același act normativ.

Potrivit informațiilor publice existente pe platforma TRIS (accesibilă la următorul link ) la data de 21 august 2023, nu există o astfel de notificare din partea Guvernului României cu privire la draftul în discuție de propunere de modificare și completare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc – vă redăm mai jos print screen cu rezultatele generate în urma verificării pe platforma TRIS a proiectelor notificate până la data de 21 august 2023.

Pe de altă parte, modificările ante-menționate sunt complet incompatibile cu legislația UE și cu principiile pieței interne unice, astfel cum acestea au fost stabilite prin Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, piața unică reprezentând un spațiu fără frontiere interne în care este asigurată, printre altele, libera circulație a serviciilor, modificările propuse a fi adoptate prin draftul în discuție fiind în măsură să afecteze în mod direct libera circulație a serviciilor și să creeze astfel obstacole în calea bunei funcționări a pieței interne unice.

Punctul 19 din draft (cu referire la introducerea unui nou punct în cadrul art. 15 alin. (1) lit. B din OUG nr. 77/2009)

Punctul ante-menționat reprezintă așa-numitele norme tranzitorii aplicabile operatorilor nerezidenți care operează deja în România jocuri de noroc la distanță (de mai bine de 8 ani) inițial în baza dreptului temporar și ulterior în baza licenței de organizare și a autorizației de exploatare obținute de la ONJN în urma parcurgerii procedurii de licențiere și autorizare. Aceste norme tranzitorii prevăd obligativitatea ca acești operatori să facă “dovada operării prin intermediul unei societăți înmatriculate pe teritoriul României în termen de 6 luni de la momentul publicării actului de modificare a ordonanței”, sub sancțiunea anulării licenței.

Prin raportare la cerința impusă prin punctul 19, facem precizarea conform căreia, cadrul legislativ actual din România nu reglementează un astfel de mecanism, neexistând instituția juridică a “operării prin intermediul unei alte societății”.

Dacă ceea ce se intenționează a se remedia în această situație sunt acele cazuri în care există suspiciuni de sediu permanent din partea operatorilor nerezidenți licențiați în România pentru desfășurarea de activități de jocuri de noroc la distanță, subliniem că, într-o atare situație, există mecanisme de control, sancționare și taxare în baza prevederilor legislației fiscale deja în vigoare în România, prevederi aplicate cu succes și în alte industii (ex. industria farmaceutică).

punctele 24 și 25 din draft – creșterea cuantumului garanțiilor pentru acoperirea riscului de neplată a obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat, precum și creșterea cuantumului taxelor aplicabile atât în ceea ce privește licențiații clasa I de jocuri de noroc la distanță, cât și licențiații clasa a II-a

Cu privire la garanțiile pentru acoperirea riscului de neplată a obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat, facem precizarea că, de la cuantumul actual care este de 100.000 EUR per tip de activitate de jocuri de noroc la distanță pentru care se solicită licența clasa I (respectiv 100.000 EUR pentru jocuri tip cazinou (care includ și jocurile tip slot-machine și poker online), 100.000 EUR pentru jocuri tip pariuri în cotă fixă, pariuri mutuale și pariuri în contrapartidă, 100.000 EUR pentru bingo și keno online), cuantumul acestora se intenționează a fi crescut de până la 35 de ori, un operator de jocuri de noroc care intenționează a aplica pentru o licență și autorizație de jocuri de noroc la distanță tip cazinou și tip pariuri la distanță (sau a păstra actualele licențe și autorizații) trebuie să securizeze, în favoarea organului fiscal competent, o garanție în valoare de 7.000.000 EUR. Cresterea la acest nivel o sa duca la retragerea din piata a majoritatea operatorilor de online intrucat, in privinta fluxului de numerar, aceasta crestere are un impact major si nu exista un motiv economic de a face acest lucru.

Operatorii licentiati pentru activitatea de online au bugete aprobate pentru perioada de licentiere iar aceste modificari tot mai dese de taxe fac ca Romania sa nu mai fie o piata interesanta decat pentru cei care gasesc cai de a eluda plata taxelor si de a oferii servicii online jucatorilor romani.

Cu privire la aceste garantii ,aceste sume se regasesc blocate in contul operatorului ,nu sunt venituri la bugetul statului. Prin aceste garantii statul isi doreste sa aiba siguranta incasarii taxelor ,in ultimii zece ani de cand s-a reglementat domeniul online nu a fost nici macar o situatie in care un singur operator sa nu platesca sau sa inchida activitatea fara sa achite toate datoriile la bugetul statului.

Din această perspectivă, având în vedere că însuși scopul securizării garanției în discuției este acela de a asigura plata sumelor pe care operatorul ar ajunge să le datoreze bugetului de stat [respectiv taxa anuală de licență care potrivit draftului în discuție se intenționează la a se stabili în cuantum fix de 300.000 EUR, taxa anuală de autorizare (în cuantum de 21% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1¹ din ordonanţa de urgenţă [respectiv “venitul din jocurile de noroc al unui operator licenţiat se calculează ca diferenţa dintre sumele încasate de la jucători cu titlul de taxă de participare la joc şi premiile acordate (inclusiv «jack-pot»-ul) pentru fiecare tip de joc pe o zi/lună calendaristică”], dar nu mai puțin de 400.000 EUR potrivit draftului în discuție) și contribuția anuală de joc responsabil (în cuantum de 200.000 EUR potrivit draftului în discuție – Referitor la cresterea taxei pentru derularea programului joc responsabil, va mentionam ca in cadrul ONJN, exista un fond constituit de 8 ani, in care anual se colecteaza sume de la toti operatorii, institutia ne-accesand un euro, din acesta pana la momentul actual.)], precizăm că nivelul acestor garanții nu trebuie astfel să depășească suma la care s-ar putea ajunge prin neplata taxelor aplicabile și datorate bugetului de stat de către operatorii de jocuri de noroc la distanță. Ipotetic, pentru ca nivelul taxelor datorate (și care ar trebui garantate) de către operatorii de jocuri de noroc la distanță să ajungă la 7.000.000 EUR, ar însemna ca operatorul să aibă venituri lunare din jocuri de noroc de peste 30.000.000 EUR ceea ce nu este conform cu realitatea faptică și comercială, aspect care poate fi verificat cu ușurință ca urmare a inspectării Anexelor 8 și a declarațiilor D100 pe care operatorii au obligația să le depună atât la ONJN cât și la organul fiscal în fiecare lună.

De altfel, prin raportare la obligația operatorilor de a depune, în fiecare lună, atât la ONJN cât și la autoritatea fiscală, Anexa 8 și declarațiile D100, precizăm că un astfel de calcul (cu referire la, eventual, o medie a nivelului/cuantumului sumei la care s-ar putea ajunge să fie necesar a fi garantată de către operatorii de jocuri de noroc la distanță în ceea ce privește taxele aplicabile) poate fi efectuat de către ONJN, precum și de către organul fiscal, ambele autorități dispunând de informațiile necesare în acest sens din partea operatorilor de jocuri de noroc la distanță.

Consecința clară care va decurge din creșterea drastică a nivelului taxării, contribuțiilor de joc responsabil și a garanțiilor ce se intenționează a fi impuse prin draftul în discuție (creștere care este, după cum am menționt, în unele cazuri de peste 35 de ori mai mare și care este complet nejustificată și în deplină neconcordanță cu realitatea faptică și comercială confirmată de cifrele deja circulate și aduse la cunoștința ONJN și a organului fiscal de către operatorii de jocuri de noroc la distanță) este riscul (real și foarte mare) de părăsire a pieței de către operatorii deja licențiati (atât clasa 1 cât și clasa 2), precum și o imposibilitate practică a altor operatori de accesare a pieței legale din România, cu riscul inerent al dezvoltării pieței negre.

Având în vedere comentariile preliminare expuse mai sus, este opinia noastră fermă că, în interesul siguranței juridice și în vederea bunei funcționări a industriei jocurilor de noroc online, cu consecința atragerii (dar și păstrării) la bugetul de stat a taxelor care revin din această industrie, draftul în discuție nu poate fi adoptat în forma actuală, fiind necesare modificări de substanță asupra acestuia cu înlăturarea tuturor măsurilor impuse care sunt de natură a restricționa (până la a închide chiar) industria jocurilor de noroc online.

Cu stimă,

Odeta Nestor – Președinte AOJND”