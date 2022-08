Guvernul României a aprobat prima rectificare bugetară din 2022. Ce ministere au primit mai mulți bani

În contextul în care Guvernul României a aprobat prima din acest an, Adrian Câciu a subliniat că a fost aprobată şi .

Cine a câștigat cel mai mult după ultima rectificare bugetară

La finalul şedinţei de la Palatul Victoria, el a punctat că s-a plecat de la . Amintim că CNP a estimat o creştere reală de 3,5% în acest an, faţă de 4,6% cât a fost la bugetul initial.

De asemenea, s-a transmis că România va avea PIB în valoare nominală la final de an de 1372,5 miliarde de lei. Astfel, în urma primei rectificări bugetare din acest an, veniturile bugetului general consolidat se majorează pe sold 30,4 miliarde lei.

Totodată, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează cu 33 miliarde lei, în timp ce cheltuielile pentru investiţii ajung la 93,1 miliarde lei.

Adrian Câciu a remarcat că rectificarea bugetară a ţinut cont de finanţarea pachetelor de sprijin pentru economie şi pentru cetăţeni aprobate de Guvernul României în 2022.

Bani mulți pentru sistemul de irigații

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale a primit o suplimentare per sold de 5,25 miliarde de lei, iar titlul asistenţă socială a primit 7,3 miliarde de lei. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a primit în plus 2,72 miliarde de lei, iar Ministerul Sănătăţii 2,53 miliarde de lei per sold.

Ministerul Energiei a primit per sold 2,5 miliarde de lei, mai ales pentru compensarea preţurilor la energie electrică şi gaze pentru economie. Ministerul Transporturilor a primit per sold 2 miliarde de lei.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a primit 1,28 miliarde de lei, iar Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a primit per sold 720 de milioane de lei.

Secretariatul General al Guvernului a primit după rectificare 251 de milioane de lei, în timp ce Ministerul Cercetării a primit 203 milioane, iar Ministerul Educaţiei 64 de milioane.

Prim-ministrul Nicolae Ciucă a precizat că au fost alocate fonduri suplimentare la Sănătate, având în vedere că domeniul reprezintă o prioritate pentru guvern.