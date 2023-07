Farul a câștigat primul meci din campionat după înfrângerea dureroasă, scor 0-3 cu Sheriff Tiraspol, care . „Marinarii” s-au impus cu 4-1 împotriva lui FC Voluntari, însă Gică Hagi continuă să fie nervos și nemulțumit în urma jocului prestat de echipa sa.

Hagi, furios și după 4-1 cu Voluntari. Ce se întâmplă la Farul

la adresa jucătorilor săi, deși Farul a câștigat cu 4-1 duelul cu FC Voluntari din etapa a 2-a a SuperLigii. Horia Ivanovici a dezvăluit în cadrul celei mai recente ediții a emisiunii FANATIK SUPERLIGA că „Regele” continuă să fie extrem de supărat și nemulțumit total de jocul echipei sale.

ADVERTISEMENT

Andrei Vochin consideră că supărarea lui Gică Hagi are la origine premise foarte solide. Specialistul FANATIK SUPERLIGA a analizat fiecare meci în parte din acest sezon al Farului și a ajuns la concluzia că este necesară o analiză fundamentală a fotbalului românesc.

„Are de ce să fie supărat, asta e foarte clar pentru că meciurile disputate în acest start de sezon nu au fost ceea ce și-a dorit el. Supercupa a fost un meci pierdut și pe teren, și la scor. La Sibiu a fost un meci câștigat, dar raportul marilor ocazii a fost dublu sau triplu în favoarea celor de la Hermannstadt.

ADVERTISEMENT

Meciul cu Sheriff Tiraspol de acasă a fost o victorie, însă raportul ocaziilor a fost cel mult egal în meciul respectiv. La Tiraspol a fost un meci fără istoric. Un meci în care Farul, o echipă ofensivă, a creat o singură ocazie, cea a lui Mazilu. N-am mai văzut asta în campionatul României.

Această supărare ar trebui să aibă în spate și o analiză foarte bună a ceea ce se întâmplă pentru că echipele românești în cupele europene, jucătorii români în străinătate, jucătorii români la echipele naționale arată, precum echipa lui Hagi la Tiraspol. Asta ar trebui să genereze o analiză, nu un car de nervi”, a început analiza Andrei Vochin.

ADVERTISEMENT

Andrei Vochin, analiza fotbalului românesc la nivel internațional: „Asta e realitatea nefardată pe care o trăim”

Primul lucru pe care Andrei Vochin îl sugerează este ca iubitorii fotbalului din România să conștientizeze nivelul la care se află jucătorii români. Lipsa unor echipe românești în grupele Champions League și lipsa jucătorilor români în cupele europene au afectat, de asemenea, performanțele echipei naționale.

„Trebuie să vedem exact și să ne calibrăm, să știm care este valoarea din acest moment a jucătorilor noștri. Jucătorii noștri nu evoluează în top 5 campionate europene, cu o singură excepție Răzvan Marin, care evoluează la o echipă din subsolul clasamentului din Italia.

Nu avem de ani de zile o echipă în grupele Champions League, nu avem jucători la echipe de Champions League. Am ajuns anul trecut, cu foarte mici excepții, să n-avem jucători care să joace în Europa League. Nu am avut echipe în Champions League, în Europa League. Am avut echipe în Conference League care s-au calificat în ultimul meci, în ultima repriză de prelungiri.

ADVERTISEMENT

Asta e realitatea pe care o trăim, nefardată. De la asta ar trebui să plece analiza și la nivel de echipe de club, și la nivel de echipe naționale. Asta ar trebui să vadă oamenii. Oamenii trebuie să înțeleagă care este nivelul în momentul ăsta.

Dacă am fi avut jucători în Champions League, în top 5 campionate europene, echipele românești ar fi fost în grupele competițiilor europene, atunci da. Echipa națională nu se poate să joace atât de prost pentru că are această materie primă în brațe”, a mai spus Andrei Vochin.

„Sfatul meu este să ne bucurăm de ce avem”

„Atâta vreme cât situația e așa, în urma analizei trebuie să facem niște lucruri. Până atunci sfatul meu este să ne bucurăm de ce avem. Să trăim acest campionat pe care-l avem, dar să știm în momentul în care ajungem la nivel internațional avem o problemă.

Să ne bucurăm de 10 minute într-un meci în care o rezervă de la o echipă de Serie B, cum este Mihailă, reușește să dea două goluri în situația în care în momentul convocării marea dilemă care a existat la noi este că este o mare nedreptate ca o rezervă la o echipă de Serie B vine la echipa națională în fața lui Ivan care a marcat 10 goluri în Liga 1”, a încheiat Andrei Vochin.

FANATIK SUPERLIGA revine în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Emisiunea LIVE poate fi urmărită, ÎN EXCLUSIVITATE, pe site-ul FANATIK.RO în condiții impecabile.

În aceleași zile, de la ora 17:30, emisiunea va fi transmisă, ÎN PREMIERĂ, pe canalul de Youtube, dar și pe pagina de Facebook FANATIK.