Hagi, în extaz după Farul – Universitatea Craiova 2-0: „Am fost noi, de anul trecut”

Sau la roșu… dacă vedeți ce gleznă are Mazilu. De ce nu se dă? Și eu îmi iau galben. De ce, că spun adevărul? De ce nu s-a dus la VAR? Domnilor, vedeți faza, iar dacă ăla nu e penalty, de ce mai vorbim de fotbal? De ce mai stăm? Putea să mă și elimine… ce am făcut? Am zis să se uite la VAR, să vadă faza. E penalty clar! M-am riscat să spun asta. Am jucat și eu fotbal, cred că încă văd bine”, a tunat Gheorghe Hagi la conferința de presă.

Noi ne-am dorit să jucăm și am arătat foarte bine. Prindem o experiență din trei în trei zile. Nu știu de ce atât tam-tam. Dacă joi ne calificăm, ce facem? Amânăm toate meciurile? Ce să fac, sunt în România, iar în România se poartă asta, să ne plângem. Eu nu vedeam sensul. Eu cu asta nu am fost de acord, că unei echipe i se amână meciul, iar nouă nu. Aia e deja blasfemie. E blasfemie! Suntem și noi tot o echipă românească și trebuie să fim tratați la fel ca ceilalți.

Farul a spart gheața! După trei etape la rând în care a pierdut, campioana en-titre a dat lovitura în runda cu numărul 7 din SuperLiga. „ . Gică Hagi este extrem de mulțumit de prestația elevilor săi.

Hagi, în culmea fericirii după Farul – Universitatea Craiova 2-0: „D-asta am ieșit campioni”

Cu un meci mai puțin disputat, Farul este acum pe locul 8 în SuperLiga, cu nouă puncte. Hagi e convins că victoria cu oltenii reprezintă revirimentul echipei sale, care, în campionat, nu a avut cel mai bun start de sezon. Pentru „marinari” urmează returul din

„De asta am ieşit campioni. Am fost noi, echipa de anul trecut, care ofensiv ştie să joace fotbal. Am găsit soluţia a doua, a treia, am planificat tot, am analizat şi ofensiv le-am făcut o presiune incredibilă. Ambele faze au fost aplicate foarte bine, precum anul trecut. Le-am zis că nu trebuie să le dăm spaţii la ce atacanţi au, să facem presiune pe atacanţi, mijlocaşi şi meciul ăsta îmi aduce aminte de tot ce s-a întâmplat anul trecut, îm play-off.

Defensiv trebuie să fii scurt, compact, ofensiv, scurt, amplu, deschis şi să găseşti soluţii. E un joc reuşit al nostru, la trei zile am jucat şi contra celui mai bun şi celui mai în formă adversar (n.r. – Universitatea Craiova), ei cu FCSB sunt în formă. Am avut penalty clar la Mazilu şi am dominat meciul de la început la sfârşit. Am arătat că suntem campioana României.

N-am avut lotul până acum, dar de trei spăptămâni suntem mulţi, iar săptmâna aceasta am decis să fim cei de anul trecut, iar acum jucăm cu Helsinki, apoi cu cealaltă Craiova. Am reuşit prima victorie, iar joi trebuie să facem foarte bine.

Ne dorim (n.r. – calificarea în grupele Conference League), e un meci important cu Helsinki, dar vrem să fim noi, să tratăm meciul cu seriozitate, să ne facem jocul nostru. Asta încercăm să facem şi acolo”, a declarat Gică Hagi, după Farul – Universitatea Craiova 2-0.

Elogii pentru Louis Munteanu: „Cel mai bun număr 9”

Totodată, autorul celor două goluri ale victoriei cu U Craiova. Hagi îl consideră pe atacant cel mai bun număr 9 din România și nu înțelege cum de n-are loc la Fiorentina, de unde l-a împrumutat a doua oară.

„Nu înţeleg cum Fiorentina nu-i dă spaţiu unui jucător atât de bun, care vede golul şi când doarme noaptea. Nu înţeleg. Cu Helsinki a intrat fantastic, poate cel mai bun număr 9 în momentul de faţă.

Cei care au bani ar trebui să-l cumpere, să-l ia, iar dacă cineva din România are bani ar trebui să-l ia, ar fi o investiţie foarte bună. Noi nu putem deocamdată să-l luăm”, a mai spus managerul tehnic al campioanei României.